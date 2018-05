Viimsi vallas avab 2021. aastal uksed noorte talentide kool

Viimsi vald, TTÜ Mektory ning haridus- ja teadusministeerium sõlmisid sel teisipäeval koostööleppe, et toetada tipptasemel loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia ning ettevõtlusvaldkonna spetsialistide koolitamist järgnevatel aastakümnetel. Koostöös rajatakse Viimsi valda noorte talentide kool, mis avab uksed 1. septembril 2021.

„Viimsi eripära on, et suure osa elanikkonnast moodustavad noored – kui veel 2015. aastal oli 7-18 aastaste noorte arv 2972, siis 2018. aastal on noori juba 3457. Prognoosid näitavad, et noorte arv on jätkuvalt kasvutrendis,“ lausus Viimsi vallavanem Siim Kallas.

TTÜ rektori Jaak Aaviksoo sõnul on tihe koostöö TTÜ ja Viimsi kooli vahel toimunud juba 2009. aastast, mil sõlmiti leping eesmärgiga luua sealsetele õpilastele paremad võimalused TTÜs hariduse omandamisel. „Käesolev protokoll väljendab Tallinna tehnikaülikooli pühendumust, et Viimsist kujuneks vald, kust iga tehnoloogia-, loodus-, ja täppisteaduste huviline õpilane sõltumata east saab areneda inspireerivate huviringide ja valikainete toel tippinseneriks või -ettevõtjaks,“ selgitas Jaak Aaviksoo.