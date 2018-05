LUGEJA KIRI: Demokraatiast saagu elustiil

Eestis valitsev võimuladvik ning selle ametnikkondlik tööriist on andnud põhjuse rääkida võõrandumise mõistest ning selle mõiste tagajärgedest meie ühiskonnas. Teema käsitlus pole pelgalt nurin, vaid tõsine mure oma rahvusriigi käekäigu pärast muutuvas maailmas.

Oma pudrupõllest välja kasvav noor on sunnitud omaks võtma eurotsentristliku nomenklatuuri, mille vastu tal aga soojad tunded puuduvad. Talle kõneleb inimene, kelle autoriteetlikust näost on pagendatud vähimgi tõe ja õiguse vari – võõrastele oma, kuid omadele võõras – väliste jõudude tuulelipp.

Ühiskonnas, kus vähemused dikteerivad, kuidas peab olema ühiskonna korraldus, on otseseks ohuks demokraatiale. Erinevalt inimõigused, mis on unikaalsed, on kodaniku õigused enamuste kokkulepe. Ja enamlasi ei tohiks segi ajada nendega, kes eelmisel sajandil kommunistliku riigi lõid, sest need inimesed polnud mitte enamuses, nagu nad end nimetasid, vaid hoopski vähemuses.

Minust on saanud veendunud otsedemokraat ning selles küsimuses annab meile eeskuju Šveits, kus rahvahääletusele võib minna iga seadus, mille parlament on heaks kiitnud, kui vastavat algatust toetab nõutud arv kodanikke, ning seda juba ligi 120 aastat järjest. Alles mõni aasta tagasi otsustasid šveitslased migratsiooni reeglite karmistamise kasuks ning peale seda seadis üks IRLi poliitik otsedemokraatia seadustamise Eestis kahtluse alla. Samas me ei peaks nii palju mõtlema, mis on õige või vale – rahvas kui kõrgeima võimu kandja on tark ja teadlik ning pädev otsustama, kuidas neile on kõige õigem.

Eestis tuleks taastada rahvahääletus- ja rahvaalgatusõigus ning presidendi otsevalimise võimalus, selleks et eestlane saaks end tunda väärika ja vabana. Riigikogus on üks erakond, kes seisab demokraatia eest, ning kes on deklareerinud, et keegi ei anna meile määratud õigusi tagasi, vaid need tuleb ise tagasi võtta. Demokraatia ei ole pelgalt jõudeolek, rahu rohelisel aasal, vaid demokraatia on vaba inimese elustiil täis väikeseid võitlusi.