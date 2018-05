Kopratamm blokeerib kuivenduskraavi. Mida teha?

Kiili vallas hakkab silma uhke tamm, mis on täitnud kraavi põhja, aga osaliselt ka selle kaldad. Tammi tõttu ei saa vesi ära joosta, mistõttu turbase põllu maa soostub.

Tilluvälja talus elav Vilve Mill näitab käega kuivenduskraavi poole, mida blokeerib kopratamm. “Tammi leidsime talvel. Jääd ei olnud, aga lumi oli maas,” meenutab ta.

Kraavi kallastel on koprad puid langetanud igasugustes jämedustes. “Mõni on päris paljaks kooritud,” ütleb Mill. “Tamm hakkas ilmselt juba möödunud aastal tekkima, aga siis ta oli veel väikene. Suurem osa on tekkinud selle aasta sees.”

Kuivenduskraav pärineb nõukogude ajast, kui põllud kuulusid kolhoosile Rahva Võit.

Maa soostub

Tamm on veetaset kuivenduskraavis tõstnud pooleteise meetri jagu. “See kraav on ju otsast otsani vett täis. Tavaliselt on siin mai keskel üsna vähe vett põhjas, paar-kolmkümmend sentimeetrit,” takseerib Mill.

“Minu teada pandi siia kunagi drenaaž. See peaks vee ära juhtima, aga kui kraav vett ära ei vii, siis on selge, et maa lihtsalt soostub nagu igal pool, kus need kopratammid on,” arvab Mill.

Kraavi idakaldal laiusid omal ajal Tilluvälja talu maad. Naine ise Tilluvälja talu pärija ei ole. “Meie ostsime selle maja, ja pärijad võtsid tagasi talu maad ja nemad on müünud need Merkole,” ütleb Mill.

Ehitusfirmal on kavas rajada elamupiirkond. Tulevasest arendusest annab märku kaherealine asfalttee, mis Merko krundini ulatub ja lõppeb seal nagu noaga lõigatud. “Nii või teisiti tamm mingil hetkel lõhutakse, aga praegu see hea küll ei ole selle koha peal,” arvab Mill.

Kes võiks tammi lammutada? “Ma ei tea, kelle kompetentsi need tammid kuuluvad. Tavaliselt maaomanik peaks selle eest hea seisma,” ütleb naine.

Oma kodu lähedalt Mill rohkem kopratamme avastanud ei ole.

Teateid laekub pidevalt

“Teateid kopratammidest laekub vallavalitsusele perioodiliselt, tegu on väga usinate ja töökate loomadega. Vääna jõel ja sellesse suunduvatel peakraavidel on neil tegutsemiseks ka väga soodsad tingimused,” ütleb Kiili vallavanem Aimur Liiva.

“Vallavalitsus registreerib saabunud teated ning teavitab maaomanikku, kelle kohustus on küsimusega tegelda. Maaomanikke abistavad ka kohalikud jahimehed, kes likvideerivad samuti tamme ja vähendavad ka loomade arvukust, aga koprajaht on paraku väga aeganõudev ja oma eripäradega,” selgitab Liiva.

“On olnud juhus, kus vallavalitsus on tellinud traktori teetruupi lahti kaevama, sest Tallinna ringtee äärsed tiigid hakkasid seetõttu üle ajama. Kui kopratammi lammutab maaomaniku käsi, siis on sellega seotud pigem aja-, mitte rahakulu ja kui see asub kohas, kuhu pääseb ligi kopaga traktor, siis paarsada eurot läheb ikka,” täpsustab Liiva.

“Probleemi likvideerimise ainus variant on kobraste likvideerimine. Üks usin loom jõuab alati rohkem ehitada, kui kes iganes lammutada. Kopral on erinevalt inimesest ajaressurssi piisavalt,” arvab Liiva.

Elavadki kraavidel

“Maaparanduskraavi võib kobras paisu teha kolme-nelja päevaga nõnda, et ta tõstab veetaset pool meetrit või isegi 60 sentimeetrit,” räägib koprauurija Nikolai Laanetu.

“Enamasti ehitab paisu üks kobras. Mõningatel juhtudel võivad osaleda ka teise aasta pojad,” räägib Laanetu. “Koprapais ehitatakse puidust, ehitusmaterjali toestatakse põhjapinnase ja mätastega.”

Laanetu sõnul elab Eesti 14 000 koprast maaparandussüsteemidel ligi 75 protsenti ja looduslikel veekogudel, kus nad kahju ei tee, vaid 25 protsenti. “Enamus koprapaisudest paiknevadki maaparandussüsteemide eesvooludel ja kraavidel,” ütleb ta.

TEAVE: Koprad Eestis

• Jahimeeste hinnangul elab Eestis kokku ca 14 000 kobrast. See teeb 2494 pesakonda, neist Harjumaal 214.

• Eestis on lubatud koprajaht 1. augustist 15. aprillini. Jahipiirkonna kasutaja väljastab selleks jahimeestele väikeuluki küttimise load.

• Keskkonnaameti loal saab kopra tekitatud kahjustuste korral kobrast küttida aastaringselt. Eelmisel jahihooajal kütiti Eestis kokku 7032 kobrast, neist Harjumaal 585.

• Kopratammide likvideerimiseks ei ole vaja keskkonnaameti luba ning kopratamme võib lammutada aastaringselt. See, kas teostada see töö ise või lubada seda teha teistel, on maaomaniku otsustada.