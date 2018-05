Loora Mulenok – noor baleriin Viimsist

Teisipäeva hommik Tallinna Balletikoolis. Õpetaja Kaja Kreitzbergi korraldusi täidavad kaks poissi ja kuus tüdrukut. Teiste seas pingutab 14-aastane Loora Viimsi vallast Pärnamäe külast.

Tallinna Balletikooli eripära on, et lisaks tavaõppeainetele on iga päev programmis poolteist tundi klassikalist tantsu. “Mõnikord on meil lisaks karaktertants ja erinevad proovid,” ütleb Loora.

Et lapsed valmistuvad eksamiks, järgitakse õpetaja poolt valmis pandud eksamikava. Esmalt harjutatakse pehmete susside ja trikooga seina külge kinnitatud tugipuu ääres.

Harjutustel on prantsuspärased nimed: plié, jeté, rond de jambe par terre, adagio, grand battement. Eesmärgiks on keha soojaks ja painduvaks saada.

Siis liiguvad lapsed saali keskele, kus jätkuvad harjutused. Tehakse üldjoontes sedasama, ainult et sedapuhku pole käe all toetavat tugipuud.

Järgnevad hüpped, mis on klassikalise tantsu üks oluline komponent. Tunni viimases osas tehakse harjutusi varvastel. Tund lõppeb piruettidega viiendast positsioonist.

Mis oli harjutustest kõige raskem? “Ma arvan, et piruetid. Jalad peavad tegema ühte asja, käed aga teist asja. Selle koosmõju peab perfektselt välja tulema,” arvab Loora.

Kolmeselt stuudiosse

Klassikalise tantsuga hakkas Loora tegelema 3-aastaselt, kui käis Viimsi Pargi lasteaias. “Mind pandi Kaie Kõrbi balletistuudiosse. Mulle hakkas seal väga meeldima – see stiil, mis klassikalises tantsus on, ja see, et tantsides saab niivõrd vabalt olla,” räägib tüdruk.

Emaga koos käis Loora vaatamas Rahvusooper Estonia balletietendusi. Kui tüdruk lõpetas lasteaia ja pidi kirjutama, mis elukutset ta tulevikus soovib, pani laps paberile sõna “priimabaleriin”.

Viimsi kooli minnes jäi balletiharrastus esialgu kõrvale. “Esimesest neljanda klassini ma ei tegelenudki balletiga. Tegelesin hoopis rulliluuisutamise ja iluvõimlemisega,” meenutab tüdruk.

Alates viiendast klassist saab õppida aga Toompeal Tallinna balletikoolis. “Ma läksin sinna katsetele, sain sisse ja alates viiendast klassist olengi tegelenud peamiselt balletiga,” ütleb Loora.

Enda lemmikballetiks nimetab tüdruk “Luikede järve”. Lemmik number kaks on aga mõnevõrra üllatuslikult “Paquita”, mis Rahvusooper Estonia seni lavastanud veel ei ole.

Visadus toob edu

Ehkki Loora õpib alles põhikoolis, on ta saavutanud edu rahvusvahelistel konkurssidel Eestis ja kaugemalgi.

“Kuuendas klassis pakkus Kaie Kõrb välja, et meil on võimalik võistelda Tallinna rahvusvahelisel balletikonkursil. See oli mu kõige esimene balletikonkurss. Esitasime koos klassiõe Regina Luigega “Pizzicato” ja kaasaegse numbri “Tarantella”. Saime kuuenda koha,” meenutab tüdruk.

“Seitsmendas klassis oli mul võimalus minna Jaapanisse konkursile. Minu õpetaja Marina Volkova oli nõus mind suvel ka õpetama, kuna see konkurss toimus alles juuli keskpaigas. Seal ma esitasin julgusehaldja variatsiooni balletist “Uinuv kaunitar” ja kaasaegse variatsiooni “Näljane ämblik”, mille lavastas Eve Andre-Tuga. Saavutasin neljanda koha,” jätkab Loora.

“Kui ma läksin kaheksandasse klassi, meil vahetus õpetaja. Minu õpetajaks asus Kaja Kreitzberg. Kuna me kuulsime sellisest võistlusest nagu Youth America Grand Prix, otsustasime ka sinna eelvooru registreerida. Võistlus toimus Barcelonas. Esitasin samuti julgushaldja variatsiooni “Uinuvast kaunitarist” ja kaasaegse variatsiooni “Näljane ämblik”. Minu vanuserühmas oli 109 võistlejat ja ma jõudsin top 12 hulka,” räägib Loora. Täpsemat kohta välja ei kuulutatud.

Tänavu märtsis peetud 3. Tallinna rahvusvahelisest balletikonkursist võttis Loora taas osa. Esitas julgusehaldja variatsiooni “Uinuvast kaunitarist” ja kaasaegse numbri “Riukalik tüdruk”, mille lavastas Marina Kesler ning Raymonda “Pizzicato” variatsiooni. “Minu ja ma arvan ka kõigi teiste suureks üllatuseks saavutasin esimese koha,” räägib ta.

Loora sai kutse ülemaailmse balletikonkursi ehk Youth America Grand Prix New York City 2018 finaali, teda oodatakse sellel suvel võistlema ka Lõuna-Koreasse ning Washingtoni Kirovi Akadeemia suvelaagrisse.

Neiu CV on vaat et pikemgi kui mõnel keskealisel. Võiks arvata, et tüdruk on panuse teinud üksnes ühele kaardile, aga nii see siiski ei ole. Looral on ka plaan B ja selleks on juura.

Harju Elu küsimusele, kas temast saaks siis prokurör või advokaat, vastab Loora: “Ma arvan, et advokaat.”

TEAVE: Senine praktika

• Oktoobris 2014 – balletis “Uinuv kaunitar” haldjas.

• November 2014 – balletis “Pähklipureja” I vaatuses poiss ja II vaatuses komm.

• September 2015 – balletis “Bajadeer” fakiir.

• November 2015 – esinemine Äripäeva TOP 100 üritusel.

• Detsember 2015 – esinemine Estonia külalisetendusel “Bajadeer” Veneetsias.

• Jaanuar 2016 – balletis “Tuhkatriinu” liblikas.

• Jaanuar 2017 – “Rahvusvahelise suveöö balletigalal” number “Olend”.