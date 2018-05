Vääna-Viti Kodu tervisenädal pani liikuma

Korraldasime Vääna-Viti Kodus aprilli lõpus südamekuu raames tervisenädala, et tõsta meie elanike terviseteadlikkust.

Idee tekkis seejärel, kui saime õelt peale elanike plaanilist mõõtmist ja kaalumist info, et väga paljud neist on ülekaalulised või rasvunud. Lisaks ka tagasiside töötajatelt, et paljud elanikud on pigem passiivsed ja neid on väga keeruline motiveerida rohkem liikuma.

Otsustasime lisaks kuulutuse väljapanemisele teha palju selgitustööd, innustada ja julgustada igat inimest ja pärast kindlasti ka tunnustada. Lisaks traditsioonilisele kolme parema väljaselgitamisele andsime iga päev välja palju eriauhindu nendele osalejatele, kes kasvõi natukenegi ennast ületasid. Eraldi pidasime meeles ka neid elanikke, kes osalesid kõigil viiel päeval.

Esmaspäeva alustasime õues võimlemisega. Oli külm ja väga vihmane ilm, kuid sellest hoolimata kujunes sellest kõige osavõtjaterohkem üritus, kus olid väljas pooled kodu elanikud. Võimlemispäeva kava oli meeleolukas, alustasime rahulikus tempos soojendusvõimlemisega ja jätkasime zumbaga.

Teisipäev oli spordipäev. Jälle oli väga külm ilm, kuid õnneks ei sadanud vihma. Võistlesime teatevõistluses, kus tuli täita erinevaid ülesandeid nagu kotijooks või tennispalli kandmine lusikal. Lisaks toimusid individuaalvõistlused rehvi veeretamises, saapaviskes ja pallide ämbrisse viskamises.

Kolmapäeval toimus mälumäng. Inspiratsiooni saime kunagi ammu Sõmera Kodu tutvustavast Roaldi nädala telesaatest. Küsimused olid koostatud mõnusalt humoorikad, vastusevariandid olid ette antud. Meie elanikele mälumäng väga meeldis ja leppisime kokku, et edaspidi hakkame seda kord kuus korraldama.

Neljapäev oli jooksupäev. Lõpuks ometi oli ka ilmataat meie poolt ja õues paistis päike. Tegevusjuhendajad olid kodu territooriumile maha märkinud kilomeetripikkuse krossijooksu raja. Tegevusjuhendajad hakkasid elanikele rada tutvustama juba mitmed päevad enne võistlust. Peale lõpetamist lubasid mitmed elanikud jätkata jooksmise harjutamist, et järgmisel korral rohkem jõuda. Rada läbiti väga erineval moel – kiiresti joostes, sörkides, kõndides, sõbra või töötaja abiga, igaüks endale sobivas tempos. Tore oli, et kõik elanikud jõudsid, naeratus näol, finišisse, kus oli võimalik hinge tõmmata ja sooja teed juua. Need, kellel oli rohkem jõudu, tantsisid pärast veel õues diskot.

Reedel käisid meil külas suuhügienistid. Vahva slaidiprogrammi ja näitlike õppevahendite abil kordasime üle kõik hammaste eest hoolitsemise põhitõed. Külalistelt saime kiita, et olime otsustanud igal päeval tutvustada osalejatele tervislikke jooke ja suupisteid ning pakkusime ürituste ajal magusate jookide asemel marja- või sidrunivett ja puuvilju.