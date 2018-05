Talgud Harjumaal: “Hullule krahvile” lava ning külad värvidesse

Esimesed üleriiklikud talgud “Teeme Ära” peeti 3. mail 2008. Kümme aastat hiljem toimusid järjekorras 11. suured talgud, mis tõid üle Eesti tööle veidi üle 51 100 vabatahtliku. Harjus oli kirjas 7270 vabatahtliku kätepaari.

Maakonna koordinaator Anneli Kana ütles Harju Elule, et Harjumaa talgukohti (Tallinnata) on kokku 303. Osas paikades tehakse tööd eeloleval paaril nädalavahetusel. Talgulisi on kirjas vähemalt 7270.

Kus toimusid huvitavad tööd ning ettevõtmised? Kana sõnul puhastati ja korrastati Paekna allika kaldapealsed. Kohalikud lapsed said seejärel esimest korda elus maitsta allikavett. Jook oli niivõrd hea, et nad lubasid seda edaspidigi juua.

“Uhkust tunti Pikvas, kus rajati bussipeatus. Saue vallas Ellamaal on talguliste vanuste vahe 80 aastat, vanim töökäsi on 84 aastat ja noorim nelja-aastane. Padisel hakkasid seljad väsima, kuid talgulistele oli olemas professionaalne mudija,” vahendas ta muljeid.

Sakus leiti metsast mürsk. Kutsuti päästjad, kes viisid mürsu minema ning kiitsid leidjaid kiire ja õige reageerimise eest.

Kehras leidsid Põrgupõhja prügikoristajad hunniku täis moosipurke. Viimsis avastati Jasmiini teel leiti prügihunnikust üksik õitsev nartsiss. Aruvallas pakutati talgulisetele ausat mulgi rahvustoitu. “Kernus on korraldatud talguid juba kümme aastat. Siiski leidsid vabatahtlikud, et prügi on ikka iga aasta vähemaks jäänud,” rõõmustas Kana.

Tervitus aastast 1880

Pikaveres rajasid aga 1. mail talgulised Pikavere mõisa juurde väliköögi. Mõisa abihoone koristajad leidsid hästi säilinud ja loetava ajalehe Sakala aastast 1880. Keilas ning Sauel aga toimusid koos talgutega ka suurõppuse Siil manöövrid.

Harku valla serval Kumnas peeti üle mitme aasta talgupäeva kirikumõisas. EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots ütles, et tööl oli kaks eesmärki – korrastada pastoraadihoone lähiümbrus ja puhastada hoone kaks tuba sinna ladestunud prahist. “Tänu talgulistele said kõik planeeritud tööd ka tehtud. Teiste hulgas osales talgupäeval kunagise Keila koguduse õpetaja Ado Köögardali lapselapselaps Ulla Kadakas koos kolleegidega muinsuskaitseametist,” rääkis Roots.

Ado Köögardal oli viimane hingekarjane, kes elas koos oma perega kirikumõisas. Talgupäeval koristatud ruumides oli kunagi tema kabinet ja magamistuba. Abiks olid ka külalised Soomest, luterlikust misjoniorganisatsioonist Evankelinen Lähetysyhdistus. “Suur tänu Keila linnale, kes korraldas kirikumõisa prügikonteineri,” oli Roots rõõmus.

Ettevalmistus teatriks

Kose vallas Ravila mõisa ümber toimusid laupäeval suuremad tööd. Täpsemalt korraldati mõisa pargis “hullu krahvi” teatritalgud. Eesmärgiks oli ehitada üles suvelavastuse “Armastus on ajaviide” lava, värvida dekoratsioonielemente ning lõhkuda ära osa trepialusest müürist. Mõisas esietendub 12. juulil lavastus Ravila pöörasest valitsejast, kirjamehest ning leiutajast krahv Manteuffelist. Sellega tähistatakse mehe 250. sünniaastapäeva.

“Pargis töötas kokku 13 tublit ehitajat. Seatud eesmärk sai peaaegu täidetud. Talgupäeval valmis lava karkass, millele lähiajal kinnitatakse laudis,” ütles talgujuht Mait

Eerik.

Mõisa keldriruumi seati sisse garderoob etenduses kasutatavatele rohkearvulistele kostüümidele. Talgulistele pakuti “hullu krahvi” kalja ning maitsvat talgusööki. Vabatahtlikke ootas ka kuum mõisasaun.

Kuur värvidesse

Juminda poolsaarel Leesi külas olid kahed talgud. Rahvamaja perenaine Maila Velström rääkis, et talgud tähistavad tavaliselt küla talvehooaja lõppu ning kevadist elavnemist. “Lapsi oli palju. Koristasime rahvamaja ning võtsime maha võsa,” ütles Velström.

Talguid peeti ka kohalikus kaupluses, et valmistada see ette suvehooajaks. Kuur värviti Kuusalu kihelkonna värvidesse ning hoonet korrastati.

Saue valla edelapoolsemas külas ehk Ellamaal korrastati laupäeval endist koolimaja, mis käesoleval aastal 100-aastaseks saab. Praegu kasutab maja külakogukond. Vana hoonet on aastate jooksul kõpitsetud nii seest kui väljast, kuid hoone vajab kindlasti põhjalikku uuendamist, sest viimane suurem remont jääb neljakümne aasta taha.

“Laupäeval puhastasime endise klassiruumi prahist ja sodist. Osaliselt lammutati ka vahesein,” ütles talguline Marje Suharov. Ruumi on planeeritud õppeklass ning muuseumituba. Enne seda vajab klassiruum korralikku soojustust. 25. augustil toimub Ellamaa külapäev, kus esimesed ürikud muuseumisse välja pannakse.

TEAVE: Maailmakoristajad jagavat teavet

• Teisipäeval, 15. mail, toimub ainus Teeme Ära maailmakoristamise eestikeelne infoõhtu Telliskivi loomelinnakus. Maailmakoristus on kavandatud 15. septembrile.

• Teabeõhtu algab kell 18 ning sellel esinevad Eva Truverk, Mihkel Kangur, Raimo Matvere ja Rainer Nõlvak.

• Vaata lisa: www.ev100.ee/et/teeme-ara-maailmakoristus