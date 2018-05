Harjumaa aastal 2030: raudtee Ämarini ja ümber Tallinna? kus asub Paldiski?

Kuhu liigub Harjumaa asustus järgmise 10-15 aasta jooksul? Kas Ämari ja Rummuni rajatakse raudtee? Kas Paldiski linna hakatakse nihutama? Miks on Harjumaal keeruline tegelda taastuvenergia tootmisega? Nendele ja teistele küsimustele saab vähemalt osalise vastuse Harju maakonnaplaneeringust 2030+.

„Harju maakonna arengus tuleb väga selgelt esile ülemaailmne linnastumise trend, kus maapiirkondadest ja väiksematest linnalistest asulatest liigutakse tugevamatesse keskustesse paremate töökohtade ja teenuste järele.“ Nii kirjutatakse Harju maakonnaplaneeringus 2030+, kuid see lause sobib kenasti iseloomustama kogu Eestit. Harjumaa on eriline ja seda Tallinna tõttu – Eestis viimasel kümnendil kõige kiiremini kasvanud elanike arvuga omavalitsused paiknevad Tallinna lähivööndis.

Rahvastikuprognoosi järgi näitab siiski ka Harjumaa kasv selget aeglustumist – järgmise kümne aasta jooksul kasvab elanike arv maakonnas väljaspool Tallinnat ligikaudu 4500 elaniku võrra, seejärel hakkab aga langema sarnaselt ülejäänud Eestile, nenditakse planeeringus.

Seda kõike – tiheasustus, looduskaitse, militaaralad, maanteed-raudteed, taastuvenergia jne – tuli arvesse võtta, kui hakati koostama maakonnaplaneeringut, mis pidi andma suunised, kuidas Harjumaa areneb ja peaks arenema järgmise 10-15 aasta jooksul. Nüüdseks on Harju maakonnaplaneering 2030+ riigihalduse ministri allkirjaga kehtestatud.

Harju Elu käis planeeringu koostamisest ja mõjudest rääkimas selle koostamise juures olnud

rahandusministeeriumi Harju talituse ruumilise planeerimise peaspetsialisti Alan Roodiga.

„Maakonnaplaneering on strateegilist laadi plaan. Täpset ruumiplaneerimist on vähem ja rohkem on tulevikku vaatamist ja suunamist – kuskile siia piirkonda võiks midagi sellist kunagi tulla. Seaduse järgi on see üldplaneeringu koostamise aluseks. Kui omavalitsused hakkavad üldplaneeringuid koostama, siis on neil strateegilised näpunäited ees,“ selgitas Rood.

Kui suunav on maakonnaplaneering omavalitsuste jaoks?

Omavalitsused kindlasti täpsustavad oma üldplaneeringuga maakonnaplaneeringut. Näiteks on maakonnaplaneeringu kaardil erinevad koridorid, osa neist täpselt planeeritud – Rail Baltic ja Via Baltica. Osa on aga näidatud põhimõttelistena, näiteks Keila ümbersõit. Sellega näitame, et selliseid asju on tarvis, aga need lahendatakse ära täpsemate planeeringutega. Näiteks Keila puhul on planeeringus ka lõunapoolne ümbersõit. Praegu me teame, et idapoolne ümbersõit on kindlasti vajalik, aga kas ka lõuna- ja läänepoolset on vaja, see vajab juba täpsemat kaalumist.

Kuid kust tuleb maakonnaplaneeringusse see arusaam, et kindlasti on vaja ümbersõitu?

Maakonnaplaneeringu koostamise ajal võtsime omavalitsuste käest nägemusi ja Keila nägemus oli, et neil on seda ümbersõitu tarvis. Nad on üritanud maanteaametiga kokku leppida, et ümbersõitu teehoiukavadesse saada, aga maanteeametil on projekte palju ja sealt öeldakse, et pigem on kindlasti vaja idapoolset juppi.

Keila oli märgitud planeeringusse kui üks kahest tõmbekeskusest. Teine on Tallinn.

Jah. Põhitõmbekeskus on Tallinn ja lääne pool pakub inimestele teenuseid Keila. Me näitasime ära ka linnalise asustuse arengualad, kus tasub kompaktset asustust arendada – kus on head transpordiühendused ja teenused lähedal.

Ega seda salata ei saa, mis Eestis toimub. Paraku ongi nii, et Harjumaa on ülejäänud Eesti jaoks tõmbepiirkond. Ülejäänud maakondades on põhiteema olemasoleva säilitamine, kuid meie mõtleme Harjumaal ka selle peale, et ega see kasv ei saa igavene olla – kui mujalt Eestist on kõik inimesed siia ära tulnud, siis kust tulevad inimesed, kes kasvu edasi viivad?. See on küsimus, mis vajab korralikku ühiskondlikku debatti.

Kus on suuremad perspektiivsed kasvualad?

Asustust võiks tihendada, sest inimesed tahavad tänapäeval ikkagi linnaelu elada, isegi maal tahetakse kõiki mugavusi saada. Otstarbekam on inimesed kokku koguda kohtadesse, kus on teenused lähedal, head transpordiühendused. Oleme kaardi peal seda ka ette näinud, et arendusalad oleksid raudteepeatuste ümbruses. Seda sel eesmärgil, et vähendada autostumist. Praegu on see häda, et palju tuleb isikliku autoga liikuda.

Millised on maakonnaplaneeringus ette nähtud olulisemad maanteed, mida praegu veel pole?

Keila ringtee. Siis võiks olemas olla Tallinna väike ringtee, mis tuleks Tallinnast Nõmmelt Valdeku ristist Ülemiste järve tagant ning läheks lennuvälja tagant Smuuli tee otsaga kokku. See hajutaks liiklust, mis Tartu poolt tuleb.

Veel on kaardil juba töös olev Juuliku-Tabasalu tee, mida tasapisi tehakse, siin on näidatud ära ka Tabasalu-poolne ots.

Praegu remonditakse või ehitatakse suuremaks korraga kõik suuri riigimaanteid Harjumaal. Mis on järgmine suur teetöö peale neid?

Sõltub, kui kauaks jätkub Euroopal selliste projektide jaoks toetusi. Euroopa Liidus üritatakse säästlikku majandamist rõhutada – eelistatakse elektritransporti. Suure tõenäosusega liigub tulevikus suur raha maanteedelt raudteedele.

Maakonnaplaneeringus on ka idee, et Ämarisse ja Rummule peaks viima raudtee.

Praegu tundub tõesti, et see on vaid unistus. Aga lisaks sõjaväele võiks Ämaris olla ka transpordilennuväli. Praeguses olukorras tundub, et niipea seda ei juhtu, aga koridori tasub ikkagi hoida. Rummu piirkond on hea tööstuspiirkond, seal tasuks arendada tootmist ja tööstust. Seal on ruumi nii turismi kui tööstuse jaoks. Raudteetamm on Rummus olemas, sinna raudte peale teha pole väga suur ettevõtmine.

Räägitud on ka trammiliinidest, mis ühendavad Tallinnaga nt Jüri, Tabasalu ja Maardu.

Jah, meil on nad kaardile kantud, aga vajavad täpsemat analüüsi, kus need võiksid täpsemalt olla.

Kui me vaatame aastani 2030 ja edasi, siis on plaanis enneolematult suuri taristuprojekte – Rail Baltic, Tallinna-Helsingi tunnel…

Tegelikult olid need asjad olemas juba 1999. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringus. Seal olid ära näidatud tunneli vajadus, Rail Balticu vajadus. Oli Tallinna ümbersõiduraudtee vajadus, maanteede neljarealiseks ehitamine.

Tallinna ringraudtee on juba habemega projekt, mis pole liikunud kuhugi.

No ütleme nii, et hakkab liikuma, võib-olla isegi tänu Rail Balticule. Koridori on selle jaoks hoitud 1999. aastast. Jah, trassi vedamine asustusest ja kaitsealadest läbi on keeruline, aga kaubajaam tahetakse ikkagi Tallinnast Koplist välja saada.

Seoses Rail Balticuga on teada, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeerium on andnud Eesti Raudteele ülesande uurida võimalusi, et Rail Balticu kõrvale ära mahutada üks rööpapaar vene laiusega, et kaubarongid pääseksid Muuga ja Narva suunast Paldiski poole liikuma. See uuring on lähiajal tulemas, siis saab teada, kust ja kuidas saaks seda täpselt teha. Kuivõrd ka Euroopa Liidu toetused kalduvad maanteedest raudtee poole, siis ehk nähakse võimalust, kuidas seda ära kasutada.

Tähelepanu on maakonnaplaneeringus juhitud ka sellele, et peaks rohkem kasutama taastuvenergiaallikaid. Esimesena märgitakse pumphüdroakumulatsioonijaama, mis oli plaanis Jõelähtme valda rajada, kuid nüüd on arendajad pilgud pööranud Paldiski poole.

Kui oli plaan rajada see Muuga kanti, siis Jõelähtme vald polnud eriti vaimustunud ja arendajad suunasid pilgu Paldiskile. Seal on potentsiaal täiesti olemas ja vastavad planeeringud juba koostamisel. Keskkonnamõju hindamise aruanne oli avalikustamisel selle aasta alguses. Lääne-Harju vald on huvitatud, sest nad näevad, et muidu seda elu Paldiskisse ei saa, kui ise kaasa ei aita.

Paldiski on piirkond, mille potentsiaal tööstuspiirkonnana on väga suur – on olemas raudtee, jäävaba sadam, maantee…

Maanteele on ette nähtud uus koridor, mis tuleb põhja poolt ehk sadama piirkonnast senisest kaugemalt asumisse. See on üks võimalus, soovitus. Paldiski ja Lääne-Harju vald on ise seda vajadust näinud.

Ministrid on seal aastate jooksul käinud ja öelnud, kui suur on Paldiski potentsiaal, aga riik pole palju teinud, pigem on kohalikud ettevõtjad ja omavalitsus need, kes asja arendavad.

Jah. Potentsiaali seal oleks. Aga kui seal midagi teha tahetakse, siis tuleb jälle teine huvigrupp, ütleb, et sinna ikka ei tohiks teha – tuleb meelde LNG terminali teemaplaneering, mille takistamisel üritati igasugu võtteid kasuatda, et asja eemale tõrjuda. Leiti igasugu huvitavaid looduskaitsealuseid liike, kord olid taimed, kord ööliblikad. Loodus on seal ka huvitav ja seetõttu tulebki Paldiskis leida kompromisse looduse ja suure arengupotentsiaali vahel.

Maakonnaplaneeringus on siiski huvi, et Paldiski areneks – aga linn elukeskkonnana pole ju väga arenenud, meenutab ikka sõjaväelinnakut.

Eks see linn ongi selline pisike riba seal sadama kõrval. Me oleme maakonnaplaneeringu kaardi peal näidanud, et linn võiks areneda kirde suunas, sisemaa poole, et tulevikus tekiks sadamatel võimalus laieneda. Kunagi visati õhku ka sellised ideed, et Paldiski linna võiks üldse ära kolida vastaskaldale, et võiks elamud rajada poolsaare põhjapoolsesse osasse, siis lõunapoolne osa vabaneb ja saab sadamtes tööstust laiendada. Tuleks ehitada uusi atraktiivseid elamuid uude kohta ja kui vana asum ükskord tühjaks jääb, saakski tööstus omale maad juurde.

Säästvale elamisele ja taastuvenergiale on maakonnaplaneeringus palju rõhku pandud, aga kui mõtleme näiteks hüdroenergia peale, siis on tegelikkuses suund pigem vastupidine – jõed tahetakse kaladele avada ja tammid sealt ära koristada.

Paraku ongi nii, et nendes jõgedes, kus oleks hea energiat toota, on ka lõhelistel hea elada. Harjumaal pole ka eriti rohkem neid jõgesid, kus hüdroelektrit toota.

Siis ongi vastuolu, et tahaks keskkonda säästvalt elada, aga looduskaitse nõuded ei lase.

Meil on ka Paldiski tuulepargid. Planeeringu koostamisel aga selgus, et peale Paldiski kohti tuuleparkidele Harjumaal rohkem polegi. Sellel on erinevad põhjused: kas on asustus liiga lähedal või tuuleolud kehvemad või on looduskaitse tingimused – Eesti Energia näiteks tahtis Pakri saartele tuulikute parki arendama hakata, aga looduskaitsjad ei näinud kompromissivõimalust. Kolmas tegur on kaitseväe vajadused – täpsemalt nende radarid. Kui kuskil on tuulik või tuulikupark, siis radaripildist tuleb see sektor välja lõigata, aga siis jääb selle tagant nägemata, mis seal toimub.

Kunagi, Nõukogude ajal, oli Harjumaast suur osa militariseeritud ja suletud. Kui Eesti taasiseseisvus, siis olukord muutus, aga nüüd oleme tagasi olukorras, kus suured alad Harjumaast on taas kaitseväe käes.

Sõjavägi toimib ikka ühtemoodi. Kuusalus on uue harjutusväljaku jaoks näidatud maakonnaplaneeringuga koht ja kaitseministeerium Kaitseministeerium saab hakata täpsemalt planeerima.

Kaitsevägi tahab ka Männikul laiendada oma tegevust. Laiendatav ala on ka maakonnaplaneeringu kaardil. Veel on mõned alad, kus mõnikord käiakse taktikaõppustel, sinna midagi ei rajata.

Mida tähendab maakonnaplaneeringus arv 2030+? Millal järgmine tuleb?

2030+ on tulnud üleriigilise planeeringu pealkirjast. Peale 2030. aastat tuleb kaaluda, kas tuleb uuesti protsess läbi teha või kõlbab praegune maakonnaplaneering. Kui eelmise üleriigilise planeeringu „Eesti 2010“ tähtaeg läbi sai, siis oli juba selge, et nüüd on uut vaja.

Maakonnaplaneeringuga kavandatust on valminud ka veebikaart, millelt saab ruumilise ettekujutuse kõigist kavandatud arengutest. Kaardiga saab tutvuda aadressil: https://arcg.is/1KOij50 . Maakonnaplaneeringu seletuskirja ja joonistega on võimalik tutvuda maakondade portaalis: http://www.maavalitsus.ee/harju-maakonnaplaneering .

KÜSIMUS: Kui oluliseks peab Keila linn, et ümbersõit ehitataks ümber linna, ka lõunasse, mitte ainult idaossa?

ENNO FELS

Keila linnapea

Keila linn peab väga oluliseks lõunapoolse ringtee rajamist. Lõunapoolse ümbersõidu puudumine takistab praegu ettevõtluse arendusi suures piirkonnas ning piirab transiitliiklust. Raudteega on Keila linn lõigatud kaheks, mistõttu on häiritud ka elanike liiklemine.

Maanteeamet on samuti seni pidanud ringteed vajalikuks, selle kavandamisega pikalt tegelenud. Kahjuks lükatakse nüüd seda tegevust aina edasi. Keila koos ettevõtjatega on EASi toel parendanud taristut ligi 3 miljoni euro ulatuses, ehitanud linna piires välja isegi lõunapoolse ringtee. Siit on maanteeametil lihtsam edasi jätkata. Oleme vastavaid pöördumisi saatnud maanteeametisse, ministeeriumidesse, pidanuid mitmeid sisulisi kohtumisi.

Loodan, et antud projektiga minnakse edasi võimalikult kiiresti.

TEAVE: Väljavõtteid Harju maakonnaplaneeringust 2030+

• Arendatakse kergrööbastransporti Tallinnas ja selle lähitagamaapiirkondlike keskuste vahel (nt Tallinn-Jüri, Tallinn-Haabneeme (Viimsi), Tallinn-Maardu, Tallinn-Tabasalu).

• Arendada edasi olemasolevaid potentsiaali omavaid tööstus- ja logistikaalasid ning piirkondi, kus on olemas juurdepääsuteed ja ühendused vajalike transiitkoridoridega (maanteede ja raudteedega), nt Muuga ja Paldiski sadamate piirkonnad, Ämari–Rummu piirkond, Loksa linna sadama piirkond jne.

• Maakonnaplaneeringuga kavandatud perspektiivsed maanteede trassikoridorid Harju maakonna tervikliku arengu tagamiseks: Tallinna-Tartu maantee Kose-Mäo

trassilõik Kose vallas, Tallinna-Paldiski maantee ja Tallinna ringtee rekonstrueerimine; Keila ja Saku ümbersõitude kavandamine transiitliikluse mööda juhtimiseks tiheasustusest; Juuliku-Tabasalu perspektiivne uus trassikoridor – Tallinna ringtee ja Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteede läänepoolse ühendustee kavandamine; Tallinna väikese ringtee perspektiivne trassikoridor; Tallinna-Rapla maantee rekonstrueerimine, Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt ja Sadama tänava lõik, et tagada alternatiivne juurdepääs Paldiski linnale; Paldiski raudtee kaubajaama realiseerumisel vajalik maanteekoridor, et ühendada Paldiski lõunasadam Tallinna-Paldiski maanteega; Paldiski LNG terminali sadama ühendamine Tallinna-Paldiski maanteega.

• Raudteekoridor Ämarisse ja Rummule, mille eesmärk on Ämari lennuvälja kasutusvõimaluste laiendamine ja reisirongi ühenduste tagamine, et tõsta piirkonna sh Rummu kui keskuse arengupotentsiaali.

• Tallinna ümbersõiduraudtee (kajastatud kaks trassikoridori alternatiivi), mille eesmärk on Tallinna kesklinna läbivate ohtlike veoste ja kaubavoogude väljaviimine Kopli kaubajaamast. Edaspidi koostatav liigilt täpsem planeering selgitab välja, milline Tallinna ümbersõiduraudtee trassialternatiiv on parim võimalik lahendus.

• Päästeameti käsitletud hädaolukorra riskide kohaselt paiknevad Harju maakonnas

järgmised riskiallikad: suurõnnetusohuga ettevõtted (kontsentratsioon on suur Muuga sadamas, Maardu linnas, Tallinnas Kopli kaubasadamates, Paldiski sadamates ja

linnas, Miiduranna sadamas); üleujutusoht tiheasustusalal (suure ohuga piirkonnad Tallinnas, Saue vallas, Maardu linnas); kiirgustegevusluba omavad objektid; ohtlikud veosed maanteel ja raudteel (kontsentratsioon suur Tallinnas ning Maardu linna, Muuga ja Paldiski sadamatesse suunduvatel tee- ja raudteetrassidel; gaasi või kütusetranspordiks kasutatavad torujuhtmed (nt Muuga sadamas ja Maardu linnas).