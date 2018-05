Keilas ehitatakse ärihoone osaliselt jõe kohale

Keila linna sissesõidule, Maxima ja jõe vahele kavatsetakse ehitada esindusliku lahendusega ärihoone. Osa kaubandus- ning meelelahutuskeskusest asub plaanide järgi koguni jõe kohal.

Keila linnavolikogu algatas mullu kevadel Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 1,3 hektarit ja ala asub Tallinna–Paldiski ja Tallinna maantee ning Keila jõe vahelisel maa-alal. See on tähtis ja nähtav koht linna sissesõidul. Vesiveski I kinnistu on siiani hoonestamata ning seal ei kasva väärtuslikke puid.

Mida täpselt alale plaanitakse ning millal võivad ehitustööd alata, sellest räägiti 30. aprillil linnavalitsuse saalis toimunud arutelul.

Rimi ja kino

Arendaja on Kinnisvaravalduse AS , mis on Rimi kinnisvaraga tegelev sõsarettevõte. Rimi Eesti Food AS kinnisvarajuhi Urmas Sildniku sõnul on plaanis rajada kahekorruseline hoone. Alumisel korrusel avatakse Rimi Supermarket. Lisaks on hoonesse planeeritud kahe saaliga kino (üks saal mahutaks umbes poolsada vaatajat) ning kontserdisaal. Selles on plaanide järgi umbes sadakond istekohta. Samuti asuks hoones auditoorium.

“Hoone maht järgib ja rõhutab Keila jõe poolses küljes jõe looduslikku sängi kumerust, luues seeläbi jõe ja hoone vahele avalikkusele avatud kallasrajaks ja edasi astmeliselt hoone mahuks,” seisab Metusala Arhitektide koostatud ideekavandi seletuskirjas.

Edasi ütleb seletuskiri: “Hoone aktsendina on on kavandatud ruumiline viide ajaloolisele veskikohale, mida markeerib kohviku funktsiooniga konsoolne maht jõe kohal.” Asub ju kavandatud hoonest üle jalakäijate tee vana vesiveski, mis on tänaseks küll kortermajaks ümber ehitatud. Parkimiskohti on külalistele plaanitud kuni poolsada.

Hoone olgu esinduslik

Miks rajatakse nii esinduslik hoone just jõe kaldale, kus krunt on üsna kitsas ja ehitustingimused ei pruugi olla väga head? Sildniku sõnul on Rimide ja muude kaubanduskeskuste nn plekktünnide aeg ümber. “Arhitekt Egon Metusala vaatab 10-20 aastat ette ning on vastustustundlik. Mulle meeldib väga Tallinnas Tööstuse tänaval asuv Rimi, mis on nauditav hoone,” ütles mees.

Seletuskirjas on lisaks öeldud, et “linna väravas asuv hoone peab olema esinduslik, uuenduslik ja inimsõbralik”.

Urmas Sildnik ütles, et koos ärihoone rajamisega lammutatakse praegune kitsas jalakäijate sild üle jõe. Selle asemele ehitatakse uus. Jõe kallastele rajatakse promenaad ning lisaks on plaanis ehitada veel üks sild. See asub Kalda tänava uusarenduse naabruses ning ühendab Ülejõe tee elamukvartali endise riidevabriku asemele rajatud uusarendusega.

Linnaaednik Inge Angerjas rääkis, et riik on jõe kallaste korrastamiseks juba raha eraldanud.

Kui palju võib plaanitav ärikeskus maksta, ei soovinud Urmas Sildnik praegu spekuleerida. Ehituseni võidakse tema sõnul jõuda kõige varem aastatel 2020-2021. Projekti praegu veel pole ning selle koostamine võtab aega umbes aasta. Keskkonnaametilt on vaja ka otsust, et vähendada Keila jõe kalda ehituskeelu vööndit.

TEAVE: Tühjast vabrikust saab elumaja

• Üle 20 aasta tühjalt seisnud ning kohati avariiohtlikuks lagunenud Jaama tänava endine vabrikuhoone sai mullu uue omanikud. Tänaseks on nn Tähe vabriku hoone prahist puhastatud, paekiviseinad parandatud ja allesjäänud katused lapitud.

• Linnavalitsusele on esitatud 19. sajandi lõpus valminud hoone uuendusprojekt. Selle autorid on Stina Metsis ning Ramul Saarniit. Kogu maja ehitatakse kolmekorruseliseks. Korteritena võetakse kasutusele ka korrus katuse all.

• Äripinnad jäävad Jaama tänava äärde ning ka Jaama tänava ja Paldiski maantee nurgale. Jaama tänavale ENSV ajal rajatud telliskivist juurdeehitus kaetakse samasuguse valtsplekiga nagu kogu hoone katus.