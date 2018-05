Rae vallas testiti ülikiiret internetti

Läinud nädalal testiti Rae vallas ülikiiret internetti. Uue põlvkonna juhtmeta püsiühendusel saavutati eesmärgiks seatud kiirus, üks gigabitt sekundis. Testimisel osales ka Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Mida annab ülikiire internet tavakodanikust kasutajale või omavalitsusele?

Mart Võrklaev: Alustaksin natukene kaugemalt. Paljudesse piirkondadesse ümber Tallinna on tekkinud uusasumid. Paraku pole paljudes nendes piirkondades interneti püsiühendust välja arendatud ja 4G teenus on nii kättesaadavuse kui kiiruse osas piirkonniti väga erineva kvaliteediga. Sellepärast lõidki omavalitsused läinud aastal DigiMaa projekti, mis pidi viima kiire ühenduse kaabliga kõikidesse piirkondadesse, kõikide soovijateni. Seda projekti pidid ühiselt rahastama nii valitsus, omavalitsused kui ka lõpptarbijad. Et inimestel huvi oli, seda näitas liituda soovijate suur arv. Paraku muutis valitsus kurssi ja hästi käivitunud projekt jäi soiku. Nüüd on riigi poolt ettevalmistamisel riigihange partneri leidmiseks, kes üle riigi nn viimase miili küsimuse lahendaks. Loodame, et projekt käivitub edukalt ja lähiaastatel saavad kõik soovijad endale kiire ühenduse.

Nüüd katsetasite uut ülikiiret internetti Rae valla territooriumil. Kas saite midagi senisest oluliselt kiiremini üles või alla laadida?

Mart Võrklaev: Ma väga ei rõhutaks seda ülikiiret üles- või allalaadimist. Tõsi – saime katsetuste käigus võrgu ideaalkiiruse kätte.Rõhutaksin rohkem seda, et Levikomi poolt välja ehitatud tugijaamad võimaldavad valla piires nüüd traadita kiire interneti leviku iga soovijani. Kui kiiret internetti keegi soovib, jäägu igaühe enda otsustada – Levikomil on erinevad paketid, erineva hinnaga. Kindlasti pole igas kodumajapidamises vaja seda 1 Gbit/sekundis kiirust, vähemalt praegu, aga võimalus on looodud. Tulevikuks.

“Levikom Eesti OÜ asub nüüdsest uurima klientide huvi ja valmisolekut kuni 1 Gbit/s kiirusega teenuste järele ning otsustab selle alusel, millal ja kus on mõistlik VirtuaalFiiber-Giga lahendusel baseeruvad teenused turule tuua,” sõnas Levikom Eesti OÜ juhatuse liige Peep Põldsamm. “Kindlasti rajame uue tehnoloogiaga võrgud paljudes asumites juba sellel aastal. Levikomi pakutav lahendus sobib hästi just äärelinnade eramurajoonides ning maa-asulates ning külades uue põlvkonna ülikiire püsiühenduse loomiseks.”

Keskmiselt on tarbija kaugus tugijaamast 7–8 kilomeetrit, on aga üksikuid kliente, kelle kaugus on kuni 20 kilomeetrit.