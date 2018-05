Mõnustel valmivad juustutooted ricottast mozzarellani

1. mail peeti üle Eestis maaturismi avatud uste päeva. Teiste seas avas uksed Reino Bürklandi ja Maarja Lillemäe Linnumetsa talu Saue vallas Mõnuste külas.

Tallinnas Kassisaba asumis elanud Reino ja Maarja otsustasid Mõnuste külla kodu rajada kuue aasta eest. Esmalt ehitati põhust ja savist elumaja, sealsamas kõrval juustukojas valmivad nüüd isuäratavad käsitööjuustud.

Maaturismi avatud uste päeval koguneb Linnumetsa tallu huvilisi 70 ringis. Pärastlõunal tutvustatakse rahvale juustude valmistamise kunsti.

Töö kui juustuteraapia

Juustu toorainena kasutab Reino naabruses paikneva Sepa talu piima. Mehe sõnul tuleb vahet teha suvisel ja talvisel piimal ning ka seigal, kas lehm on just lüpsile tulnud või on ta juba kaua lüpsil olnud.

“Mis on kõige kergem juust, mida saab teha?” küsib Reino. “Sõir,” vastatakse rahva hulgast. “Tegelikult see kiiresti ei käi. Sõira jaoks natukene hapendatakse piima, pannakse sinna sisse sidrunhapet, et see kalgenduks ja siis segatakse sinna juurde maitserohelist,” räägib juustumeister.

Selgub, et sõiral on sugulane teisel pool maakera. “Indias tehakse sellist juustu nagu paneer. Piim aetakse soojaks, pannakse sisse sidrunimahla, ja see, mis kalgendub, ongi juba paneer. Hästi lihtne teha ja ka hästi kiiresti saab,” üllatab Reino.

“Kuidas tehakse jogurtit? Mis bakterid sisse lähevad?” küsib juustumeister. “Teise jogurti bakterid,” arvab keegi kuulajatest. “Õige! Kuumutate piima 82 kraadi peale, siis jahutate maha 42 peale, panete sisse liitri peale ühe lusikatäie maitsestamata jogurit. Siis panete selle seisma kusagile teki alla ja hoiate soojas. Kolme tunni pärast on jogurt valmis,” selgitab Reino.

Esitluse naelaks on mozzarella valmistamine. Eelmisel õhtul on Reino piimale lisanud piimhappebaktereid. Siis on ta piima kalgendamiseks lisanud juustujuuretise. Kalgendist on eraldatud vadak – rohekaskollase värvusega vedelik –, millest võib valmistada vadakukohupiima ehk ricottat.

Rahva rõõmuks soojendab Reino kalgendit nüüd kiirkeetjast kallatud veega, venitab ja keerutab valkjat massi mustkunstniku kombel käte vahel ning põimib kokku pätsikeseks – mozzarella mis mozzarella. “See on juustuteraapia,” naljatleb mees oma kätetöö kohta.

Põhu ja saviga

Juustukoja kõrval seisab eriskummaline elumaja – puitsõrestiku vahele on pressitud paarsada põhupakki, mida katab toa poolt neljakordne savikrohv, väljast viis kihti lubjakrohvi. “Me tahtsime passiivmaja, mis oleks hästi ökonoomne,” selgitab Maarja Lillemäe.

2012. aastal ehitati karkass ja katus, järgneval aastal hakati põhku karkassi vahele toppima. Põhk toodi kümne kilomeetri kauguselt Pajaka küla rukkipõllult. Põhupakid tehti vana inglise heinapressiga, paraku selgus, et pakid on erineva suurusega.

“Reino koos isaga nõelusid iga paki eraldi õigesse mõõtu. Ja siis me hakkasime pakke seina toppima. Me tegime päris palju talgusid,” meenutab Maarja.

“Anna eestlasele töö ja ta teeb ära. Meil on käsitöömaja 200 protsenti,” muheleb Maarja.