Tiksuv valitsus ja kulude kärpimine

Kunagine kutsehariduslik reklaamiloosung „Kuue kuuga trammijuhiks!“ on nüüd valitsuse tegevuses leidnud rakendamist turbomenetluses. Ehk siis tänapäeval saab riigihalduse ministriks suisa kuue päevaga. Annab peaminister ministriportfelli, annab ta justkui jumalikul väel ka vajalikud oskused ja kogemused selle kandjale.

Tänane valitsus tõestab oma tegudega ilmekalt, et tegelikult saaks Eesti riiki juhtida väiksema arvu ministritega. Kui riigihalduse ministriks võetakse ilma erialase hariduse ja kogemusteta PR-mees, siis näidatakse avalikkusele ilmekalt, et sellist ministrikoht pole Eestile sisuliselt vaja. Teda vajab vaid Keskerakond, kes saab nüüd avaliku raha eest oma erakonna riigikogu valimiste värsket kandidaati üles töötada.

Janek Mäggi on oma esimeste esinemistega juba tõestanud, et ta astubki vapralt Märt Sultsi, Aivar Riisalu või Oudekki Loone poolt sisse kõneletud libedale sõnavahu teele. Iga päev toodab Mäggi meediale mahlakaid tsitaate oma nägemustest ja uitmõtetest, ent haldusreformi vigade parandamisest pole ta senini teinud mitte ühtki säutsu.

Parem pole lugu ka Jevgeni Ossinovski asemikuga valitsuses. Triin Sikkut on küll valdkonda tundev spetsialist, aga temalgi puudub nii suurte organisatsioonide juhtimise kogemus kui valijate mandaat. Ka sotside esimees, tervise- ja tööministri positsioonilt erakonna valimiskampaaniat juhtima asuv Ossinovski annab oma käiguga avalikkusele sõnumi, et ministrikohal pole tänases Eestis olulist väärtust.

Eestis toimus oluline ministri positsiooni devalveerimine 2015. aasta kevadel. Toonase valitsuskoalitsiooni moodustamisel hakati ministrikohtade lisamiseks ja jagamiseks praktiseerima topeltministritega ministeeriume. Ametlikus retoorikas nimetati seda ministri määratlemiseks valdkonnapõhise staatuse ja pädevuse alusel. Praktikas võimaldas see nii majandus- kui sotsiaalministeeriumis tekitada üks lisaministri portfell ning täiendavalt luua riigihalduse ministri koht.

Riigihalduse ministri töös oli veel teatud sisu kuni möödunud sügisel lõpuni viidud haldusreformini. Nüüd on sellest positsioonist tehtud Keskerakonna poliitiline mängukann. Kunagine poliitiline pilaseriaal „Riigimehed“ kahvatub valitsuse tänaste toimetamiste kontekstis.

Mäggi kui PR-trikk

Uljaste mõttekäikude ning bravuurikate ütlustega tuntust kogunud suhtekorraldaja Janek Mäggi ministriks tegemine on iseenesest samuti PR-trikk. Nüüd jahvatab meedia 30-aastaste naiste mahakandmise või põllul sünnitamise teemasid, mitte ei analüüsi valitsuse koostatud riigieelarve strateegiat. Ilmselt hakatakse Mäggit ka järgmisel kümnel kuul kasutama just neil hetkedel, mil valitsuses tekib mingi sisuline jama. Siis astub kaamerate ette minister Mäggi ja laseb lendu mõned reljeefsed ütlused, millele järgneb meedias ulatuslik ja emotsionaalne arutelu ministri sõnapruugi teemal. Ning samal ajal valitsuse tegelikele probleemidele tähelepanu juhtimiseks pole ajakirjanikel või oponentidel enam aega.

Kas mäletate hiljuti riigikogus toimunud infotundi, kus Jüri Ratase koomiline näomiimika tõmbas tähelepanu ära samal ajal praamiliikluse korraldamatust selgitanud Kadri Simsoni vastustelt? Väga janekmäggiliku käekirjaga PR-trikk.

Ent Mäggi on varasemalt kirjutanud ka mitmetel poliitilistel teemadel. Näiteks sellest, et vene keel peaks saama Eestis teise riigikeele staatuse ning et Vladimir Putin on Venemaale parim võimalik valitseja. Avalikkuses on tekkinud põhjendatud küsimused, milline on värske ministri tegelik maailmavaade, sest Keskerakonda astus ta enda sõnul lihtsalt viisakusest.

Kärped alaku valitsusest

Tiksuv valitsus on meile tõestanud, et valitsuskulude kärpimine võiks alata just riigihaldusministri ametikoha koondamisest. Kuigi sellest tekkiv otsene kokkuhoid poleks riigi üldvalitsemiskulude kontekstis eriti märkimisväärne, oleks siiski tegemist märgilise sammuga – et valitsus vähemasti mõtleb sellele, kuidas teha meie riigi juhtimine efektiivsemaks ning lihtsamaks.

Eesti riigi halduse tänane põhiprobleem ongi aina paisuv ning üha kulukamaks muutuv riigiaparaat. Tegelikult peaks Eesti peaks olema väle ja vilgas riik, kus avalikus sektoris poleks kohta ilma sisulise vajaduseta kõrgepalgaliste ametipostidele. Ilmselgelt tuleks viimaste juhtumite valguses hakata ministrite määramisel rakendama ka erialase kompetentsuse nõuet. Rääkimata ministeeriumi bürokraatlike protseduuride lihtsustamisest ning mittevajalike tegevuste ja ametikohtade likvideerimisest.

Paraku on hetkeseis selline, et tiksuv valitsus mõtleb eeskätt iseendale ning kuni järgmise aasta 3. märtsini.