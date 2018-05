Suurõppus Siil otsib Keilast “kurjategijaid”

2.-14. maini kestval suurõppusel Siil osaleb ligi 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, politseiametnikku, päästetöötajat ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast. Alates tänasest kuni pühapäevani käivad suuremad manöövrid Keilas, Lääne-Harju vallas, Sauel ja Sakus.

“Kaitseväe suurõppus Siil on eelkõige maakaitse õppus, kus kandev roll on Kaitseliidul. Samas ei saa me unustada riigi- ja inimeste koostööd julgeoleku tagamisel. Kõigil on selles oma roll. Tänapäevases maailmas puudutab julgeolek lisaks riigikaitseorganisatsioonidele ka sisejulgeolekuga tegelevaid ametkondi ning era- ja avalikku sektorit,” ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

Tänavune õppus hõlmab kogu Eestit ning keskendub lõpuosas Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis toimuvale lahingutegevusele.

4.-6. maini tegutsevad Kaitseliidu üksused mitmel pool Harjumaal. Mis täpselt toimub ja kus lahinguid peetakse, rääkisid maakonnalehele Põhja maakaitseringkonna ülem, kolonelleitnant Toomas Väli ning Põhja prefektuuri kriisireguleerija Urmas Krull.

Tugev kontroll liikluses

“Kaitseliidu Tallinna, Harju ja Rapla maleva üksused tegutsevad nendel päevadel Keilas, Sauel, Sakus, Humalas, Männikul, Türisalus, Kloogal, Jägalas, Juminda poolsaarel ja Ämari ümbruses. Oleme oma tegevused kooskõlastanud kohalike omavalitsustega, keskkonnaameti ja politsei- ja piirivalveametiga. Õppuse alad on valdavalt riigile kuuluvad maad,” ütles Toomas Väli. Kokku tegutseb maakonnas sellel ajal vähemalt 1400 kaitseliitlast.

Urmas Krull lisab, et suuremad tegevused Harjumaal on sellel ajal Keilas. 4. mai õhtul kell 20 alustavad politseinikud koos kaitseliitlastega tööd kontrollpunktides. Liiklusjärelevalve kestab 5. mai lõunani.

“Kui õppuse käigus tabatakse rikkuja, näiteks alkoholi tarvitanud juht, siis kõrvaldatakse juht roolist ning järgneb menetlus. Ehk nii nagu tehakse igapäevaselt. Fakt, et käib õppus, ei muuda rikkuja karistust kergemaks. 4.-6. maini on tavapatrullidele kõrval väljas tööd tegemas mitusada õppusel osalevat politseinikku,” ütles Krull.

Keilas ja ka mujal näeb politseinikke ja kaitseliitlaste ühispatrulle. Harjutatakse, kuidas saaks teoorias kaitseliitlane politseinikku toetada. Kaitseliitlane näeb politseinikuga koos töötades, mida korrakaitsja teeb, ja õpib, millised on tema ülesanded näiteks hübriidolukorra lahendamisel.

Keila „kurjategijaid”

4. mai hommikust hakatakse aga õppuse käigus Keilas otsima “kurjategijaid” ning seetõttu pannakse linn virtuaalselt lukku. “Reaalselt saavad inimesed peaaegu kõikjale liikuda. Tuleb olla tähelepanelik liiklusmärkide ja infotahvlite osas ning autoga liikuvad inimesed võiksid sõitmisel arvestada natuke suurema ajakuluga,” rääkis Krull.

5. mai hommikul toimub linnavalitsuse lähedal operatsioon kahtlaste isikute kinnipidamiseks Keila linnavalitsuse läheduses. Kella 18ni patrullivad Kaitseliidu allüksused Keilas, Sauel ja Sakus.

“Vastaspoolega (tähistatud kollaste lintidega) võib tekkida tulevahetust, kuid õppuse stsenaariumi kohaselt täiemahulist linnalahingut siiski läbi ei viida,” seletasid operatsiooni juhid.

Toomas Väli ütles, et Kaitseliidu üksused on relvastatud oma varustusega ehk kergjalaväe relvastusega. Selle hulka kuuluvad automaadid, kuulipildujad, granaadiheitja Karl Gustav, miinipildujad ja tankitõrjekahurid.

“Kaitseliitlased liiguvad veoautodel MB Unimgog, MAN ja ka rendibussidega. Nende vastu tegutseb n-ö vastase üksusena, üks Scoutspataljoni kompanii PASI-SISU soomukitel,” seletas Väli.

Õppusel osalejad kasutavad imitatsioonivahendeid: paukpadruneid, suitsuküünlaid ja õppegranaate.

HOIATUS: Olge õppustel ettevaatlik!

• Õppuste korraldajad rõhutavad, et Siilil ei ole tegemist vabaõhusõu või demonstratsioon esinemisega. Kaitseliitlased ja PPA ametnikud harjutavad oma tegevusi jälgides seejuures ohutustehnilisi nõudeid.

• Kuid paukpadrunid ja õppegranaadid võivad olla ikkagi ohtlikud. Seega palutakse pigem mundris meeste ja naiste “lähedust” mitte otsida ja kahe vaenupoole vahele mitte ronida.

• “Õppuseala on enamasti selgelt piiritletud, kuid tuleks olla ka ise tähelepanelik. Mänguliste situatsioonide juures on ka hindajad ja kohtunik, kes tagavad ohutust. Pärast õppust koristatakse kogu ala,” ütles Urmas Krull.

• Kui aga leitakse näiteks õppegranaat, siis tuleks teada anda numbril 112 ja ise seda mitte puudutada.