Maakaitsepäeva peetakse tänavu Tallinnas

Harjumaa 23. maakaitsepäev toimub 23. juunil koos üleriigilise võidupüha paraadiga Tallinnas lauluväljakul.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu siseturvalisuse nõunik Maie Liblik ütles, et nii maakaitsepäev kui ka maakonna 23. maakaitsepäev leiavad ühiselt aset lauluväljakul. See kulmineerub traditsiooniliselt president Kersti Kaljulaidi poolt süüdatud võidutule jagamise tseremooniaga 23. juunil Tallinnas Jüriöö pargis.

“Võidutuled jagatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe ja Tallinna linna esindaja poolt kõigile 16 Harjumaa omavalitsusele ning kaheksale Tallinna linnaosale,” kinnitas Liblik. Pidulikul tulejagamise tseremoonial rivistub üles vahipataljoni auvahtkond ning mängib orkester.

Kaitseliidu poolt korraldades peetakse üle pika aja tänavune vabariigi juubeliaasta vabariiklik võidupüha paraad ja maakaitsepäev Tallinnas lauluväljakul. Tallinnas toimus viimati üritus 2008. aastal ning tol korral leidis see aset Pirita teel. Paraadil on Kaitseliit esindatud üle 1600 inimesega. Maakaitsepäeva näitusel lauluväljakul tutvustatakse elanikkonnale kaitsejõudude varustust, tehnikat ja valmisolekut riigi kaitsmisel. Seekord on lisaks tavapärasele Kaitseliidu ja kaitseväe tehnikale väljas vabadussõjaaegse soomusauto Estonia koopia koos meeskonnaga.

Harju maakaitsepäeva eestvedaja oli aastast 1996 maavalitsus. Tänavusest aastast alates toimub üritus Harjumaa Omavalitsuse Liidu korraldamisel. Esimene maakaitsepäev peeti aastal 1996 Rae vallas. Mullu toimus maakaitsepäev Kiili vallas.