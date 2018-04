Linnapea Enno Fels saab Keila teenetemärgi

Keila volikogu otsustas 24. aprilli õhtul anda teenetemärgi nr 33 linnapea Enno Felsile. Seda väärika panuse eest linna arengusse 25 aasta vältel. Felsile teenetemärgi andmise poolt hääletas 15 hääletuses osalenud linnavolikogu liikmest 14.

Enno Fels on Keila linna juhtimises osalenud järjepidevalt veerandsada aastat. 1993. aastal valiti ta esimest korda volikogusse. 2004. aastal asus ta tööle abilinnapeana. Linnapea on ta alates 4. septembrist 2012. Mullu oktoobris toimunud volikogu valimistel kogus mees rohkem toetushääli, kui kunagi keegi Keilas on kogunud – 732.

Teenetemärk antakse kätte linnakssaamise 80. aastapäeva kontsertaktusel 1. mail. Mullu pälvis teenetemärgi linna pressiesindaja ning kroonik Valdur Vacht.