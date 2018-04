Liisa Oviir astub lavalaudadele koos Muraste näitetrupiga

8. märtsil Murastes esietendunud amatöörnäitlejate etendust “Kaheksa armastavat naist” saatis publikumenu, mistõttu otsustati tükk 27. aprillil ja 4. mail taas lavalaudadele tulla. Näidendi lavastaja on Anne Veesaar.

Eelmise aasta septembris kogunesid Muraste külas huvilised, kes panid aluse harrastusteatri rühmale Nimetu Näitemänguseltskond. Otsustava impulsi andis Muraste Külaseltsi aktivist Aule Kikas.

“Aule Kikas on “kurja juur”. Ta rääkis mulle juba ammu, et Murastesse peab näitemänguseltsi tegema,” meenutab elukutseline lavastaja Anne Veesaar. „Tegemist on sulaselge korruptsiooniga, sest oleme Aulega sugulased.“

“Eks seda külateatri mõtet sai Annele aastate eest juba tutvustatud ja seemnel oli aega idaneda. Iga asja jaoks on ju aeg ja koht. Nüüd siis said kõik osapooled just õigel ajal kokku,” arvab pererestorani Seller pidav Evelin Tiirik.

“Ma olen kunagi koolipõlves mõelnud, et oh, võiks minna näitlemist õppima. Koolipõlves ma ühegi näiteringiga ei ühinenud, läksin hoopis juurat õppima, aga see tunne jäi, et tahaks kunagi näitlemist proovida. Kui minu enda kodukülas näitering loodi, siis ma ka sellega ühinesin,” räägib riigikogu liige Liisa Oviir.

Õhina ja tuhinaga

“Meil oli näitemänguseltskonnaga esimene kohtumine Muraste kogukonnakeskuses ja laua äärde kogunes õhina ja tuhinaga kümme naist. Anne Veesaar tegi kiire otsuse, et lavale tuuakse Rakvere teatris olev tükk. Kuna mehi polnud, kes oleks vastu vaielnud, siis nii jäigi,” meenutab Evelin.

“Esimesele kokkusaamisele tulid ainult naised, me ei saanud ju “Seitset venda” valida. Rollid jagasime esimeste proovide käigus ja ühtäkki asetus kõik omale kohale,” räägib Anne.

“Kedagi eraldi rolli jaoks külapeal taga ajamas ei käidud,” muigab Evelin ja tunnistab siis: “Osa liikmeid vandusid elutempole alla ning meil tuli rolle ringi jagada.”

Üks nendest, kes rollist ilma jäi, oli Aule. Selle asemel pidi ta tassima mööblit ja kujundama plakateid, tegutsema n-ö produtsendina.

Etendust täiendati poisi rolliga. “Noormeest, kes tahab teatrit teha, ei saa ju ukse taha jätta,” arvab Evelin. Nõnda on osatäitjaid tegelikult kokku üheksa.

“See näidend räägib ühe pere loo, kus kõik elavad koos, aga natukene üksteisest mööda,” selgitab Liisa lavateose intriigi. Etendus liigitub krimikomöödia kategooriasse.

Esialgu käisid harrastusnäitlejad koos korra nädalas. Siis hakati kohtuma kaks korda nädalas ja viimasel nädal enne esietendust tehti lausa kolm proovi. “Siis ma ütlesin oma kolleegidele riigikogus ka, et isegi kui ma füüsiliselt siin olen, ma suure tõenäosusega mõtetega olen näiteringi juures,” räägib Liisa.

Kas me saame hakkama?

“Amatöörnäitlejate tase on igal pool ühesugune. Tähtis on see, et nad on õhinas, motiveeritud ja väga töökad ning leidlikud. Muraste “omadega” mul on vedanud,” leiab Anne.

Esinejate peas vasardasid siiski küsimused, et miks me seda endaga teeme, kas me saame hakkama, äkki me oleme taidlejad. Need hirmud osutusid 8. märtsil alusetuks.

“Etendus võeti soojalt vastu. Nalja, naeru, sülemitega lilli, rõõmu teatri tegemisest ja sellest osasaamisest jagus nii saali kui lavale,” meenutab Evelin. “Näitetrupp oli peale esietendust kui pilve peal, täis imelist tunnet, et selline keeruline tükk sai hästi mängitud.”

Kuna levisid jutud, et seda tükki peab kindlasti vaatama minema, otsustati kordusetendused välja kuulutada. Need leiavad aset 27. aprillil Murastes, 4. mail Kuusalus ja võimalik, et millalgi ka Hüürus.

“Kes armastab teatrit ja soovib oma küla inimesi näha täiesti uues rollis, tuleb kindlasti uuesti teatrisse. On kuulda, et nii mõnigi tuleb ka teistkordselt etendust nautima. Täitsa päris teater kohe!” usub Evelin.

“Meie Nimetu Näitering läheb sügisel edasi. Oleme juba välja kuulutanud, et võtame vastu uusi liituda soovijaid. Eks siis sügisel valitakse uus näidend välja, mida me hakkame tegema,” lubab Liisa.

TEAVE: “Kaheksa armastavat naist”

• Näidendi autor: Robert Thomas

• Lavastaja: Anne Veesaar

• Osades: Liisa Oviir, Evelin Tiirik, Ülle Jurtom, Katrin Pebsen-Zachrau, Marili Kurviste, Maivi Vainola, Simone Süvari, Veronica Pebsen-Zachrau ja Steven Ester

• 8. märtsil esietendus Muraste koolimajas

• 27. aprillil kell 19 lisaetendus Muraste koolimajas

• 4. mail kell 19 lisaetendus Kuusalu rahvamajas