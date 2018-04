Kadunud politseiniku otsingud nihkusid Aegviitu

Neljapäeval, 26. aprillil, jätkusid Suurupi külas esmaspäevast saadik kadunud olnud relvastatud politseiniku Mareki otsingud. Eilse lõunase seisuga ei õnnestunud temaga ühendust saada ning meest pole ka leitud.

Kolmapäeval, 25. aprillil, pöördus politseisse mehe abikaasa. Ta teatas, et 44-aastane Marek ei ole koju tagasi tulnud alates esmaspäevast. Otsima hakati teda sama päeva õhtupoolikul.

“Viisime täna kella 16 ja 20 vahel läbi maastikuotsingud, kuhu oli kaasatud peaaegu 40 politseinikku. Seni on otsingud olnud tulemusteta, kuid jätkame oma tegevusi mehe leidmiseks. Hetkel me ei oska öelda, kus tema asukoht olla võib. Samuti on meile teada, et Marek võttis esmaspäeval peale vahetuse lõppu töökohast lahkudes kaasa oma teenistusrelva ning seni ei ole me ka relva leidnud,“ lausus operatiivjuht Urmas Krull kolmapäeva õhtul. Tema sõnul pole siiski alust arvata, et mees oleks ohtlik teistele.

Otsingud lõppesid samal õhtul kell 20 Suurupis Mareki kodu ümbruses. Kontrolliti läbi metsatukad, piirkonnas asuvad katakombid ja rannaäärne. Ühe kohaliku abiga sõitsid politseinikud paadiga läbi ka Suurupi rannikuäärse ala. Otsimisel olid abiks kopter ning droon.

“Käisime läbi tanklad ja poed ning küsitlesime kohalikke elanikke, et kas keegi on Marekit näinud,” lisas Krull. Mareki auto on kodus maja juures ning tema telefon on esmaspäeva õhtust välja lülitatud.

Neljapäeva hommikul jätkasid politseinikud Suurupi külas Mareki otsinguid. Kontrolliti inimeste poolt saadud vihjeid ning jätkati kaamerasalvestiste ülevaatamisega.

Politseini jõudis info, et Marek võis liikuda esmaspäeva õhtul rongiga Tallinna Balti jaamast Aegviidu suunal. Seepärast alustati neljapäeval otsimist Aegviidus ja selle ümbruses olevatel RMK puhkealadel.

Kui kellelgi on infot Mareki asukoha kohta, siis palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112. Mees on ligi 180 cm pikk, tugevama kehaehitusega ja heledama peaga. Tal võib seljas olla tume jope ning tumedad jalanõud. Kui näete pildil olevat meest, siis palutakse võtta ühendust numbril 112.