Parimad laululapsed said “Laulukarussellile”

Lauluvõistlus “Harjumaa Laululaps 2018” toimus Kose kultuurikeskuses möödunud nädalavahetusel. Valdadest ning linnadest saabus maakondlikule võistulaulmisele ligi 200 väikest ning veidi suuremat solisti. Kolmest vanuserühmast valiti välja need üheksa solisti, kes esinevad uuel hooajal sarjas “Laulukarusell”.

Et tüdrukuid, poisse, neide ja noormehi võistles Kosel peaaegu 200, siis peeti kahel päeval kuus kontserti. .Esinesid vastavalt 3-4, 5-6, 7-9, 10-12, 13-15 ja 16-18-aastased lauljad. Neid hindas žürii, kuhu kuulusid Kadi-Katarina Priske, Hedi-Kai Pai ja Kuldar Schüts. Igas vanuserühmas autasustati kolme parimat tüdrukut ja kolme parimat poissi.

Kuna järgmisel aastal toimub ka ERR-i telelauluvõistlus “Laulukarussell”, siis valiti välja üheksa lauljat kolmest vanuserühmast – parimad 3-7, 8-10 ja 11-13-aastased solistid. Saated jõuavad eetrisse alates jaanuarist.

Anija muusikaõpetaja ning noorte juhendaja Heli Karu ütles, et kogu kahepäevane võistlus sujus hästi ning püsis täpselt ajakavas. “Kõikjal võis näha veidi pabinas, kuid siiski rõõmsaid ja kauneid esinejaid. Samuti neile kaasa elama tulnud lähedasi ja õpetajaid,” rääkis Karu.

Kuhjaga elamusi

Karu juhendamisel esines kahel päeval koguni 15 õpilast ning lisaks oli ta klaverisaatja veel kolmele. “Rõõm on, et lausa viis minu lauljat saavutasid auhinnalise koha. Kõige kogenum võitja on neist Liis Õunpuu, vanuseklassis 16-18 aastat, kellele see oli juba kolmas kord sellel võistlusel,” oli Karu õnnelik.

Lauljate tase oli pedagoogi sõnul kõigis vanuserühmades ühtlaselt kõrge ning muusikalisi elamusi sai kuhjaga. Kõige enam jäi talle meelde Matilda Vitsuti (vanuseklassis 13-15 aastat) ja Markus Lehtsalu (vanuseklassis 16-18 aastat) esinemine. “Need noored olid tõeliselt oma muusika sees ja nautisid igat nooti. Seda kõike sai tunda ka kuulaja,” kirjeldas Heli Karu.

Kas sellised võistlusi on tarvis? Heli Karu hinnangul on konkurss ja kontsert väga vajalikud. “Väga tore, et nii paljudel lastel ja noortel on võimalus tulla ja ennast proovile panna. Ja samas üksteiselt ka õppida. Kõik nad said kindlasti mitme kogemuse võrra rikkamaks,” rõõmustas ta.

Muusika võlub ikka

Žürii liige, ERRi saate “Laulukarussell” produtsent Kadi Katarina Priske kiitis samuti võistlejaid ning korraldust. “Kõik esinejad olid väga musikaalsed, tõeliselt toredad ja ägedad väiksed artistid. Laulude valik oli tore, siinkohal tunnustan kõiki õpetajaid väga hea töö eest ja nutikusel lugude valimisel,” ütles Priske.

Talle jäid meelde mitmed noored lauljad. Nii mõnigi väike esineja astus lavale ja saal sai Priske sõnul sära täis. “See on midagi, mida ei oska vahest ka kõige profimad lauljad ega õpetada ükski õpetaja. Loodan salamisi, et neist tulevikus saavad lauljad-muusikud, eesti muusikamaastik saaks olema mõne aasta pärast väga põnev ja rikas,” arvas Priske.

Kas lapsed ja noored viitsivad muusikaga tegelda? “Tänapäeval lapsed tahavad muusikat teha ja kindlasti ka laval esineda. Lapsed on väga avatud, julged ja musikaalsed,” kiitis produtsent.

TEAVE: Parimad laululapsed

3-4-aastased poisid:

1. koht Domi Karu Raasikult (õp Anžella Veelmaa).

3-4-aastased tüdrukud:

1. koht Irene Reinman Raest (õp Julia Reinman).

5-6-aastased poisid:

1. koht Kerman Naar Sauelt (õp Vaike Laatsarus).

5-6-aastased tüdrukud:

1. koht Dalia Kessler Viimsist (õp Ita-Riina Pedanik).

7-9-aastased poisid:

1. koht Uku Erik Nikitin Kosely (õp Anneli Juhanson).

7-9-aastased tüdrukud:

1. koht Minna Marie Truus Raest (õp Kätlin Truus).

10-12-aastased poisid:

1. koht Oskar Kiilberg Sauelt (õp Külli Kiivet).

10-12-aastased tüdrukud:

1. koht Mirjam Olesk Kiilist (õp Sirje Kullus).

13-15-aastased poisid:

1. koht Carl Marcus Sepp Jõelähtmest (õp Aive Skuin).

13-15-aastased tüdrukud:

1. koht Matilda Vitsut Sauelt (õp Reet Ristmägi).

16-18-aastased poisid:

1. koht Markus Lehtsalu Sauelt.

16-18-aastased tüdrukud:

1. koht Liis Õunapuu Raasikult (õp Heli Karu).

Saate “Laulukarusell” esinejad: Irene Reinman, Dalia Kessler, Uku Erik Nikitin, Minna Marie Truus, Kristen Norden, Marlen Meumers, Oskar Kiilberg, Anders Maaniit ja Sandra Parve.