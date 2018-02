Jüri riigigümnaasium võib uksed avada 2021

Kui vahepeal tundus, et Jüri riigigümnaasiumi rajamisega ollakse jõudnud tupikseisu, siis nüüd paistab, et Rae vald ja riik on leidnud ühise keele. Rae vallavanem Mart Võrklaev seisab pildil platsil, kus riigikool loodetavasti 2021. aastal uksed avab.

Veebruari alguses toimunud kohtumisel leppisid Rae valla ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad kokku, et Jüri riigigümnaasiumi avamiseks on kõige realistlikum tähtaeg aasta 2021 ning mõlemad pooled lubasid selle nimel anda endast parima.

Jüri on üks neljast nn tõmbekeskusest Harjumaal, kuhu haridus- ja teadusministeeriumi plaanide järgi riigigümnaasium peaks kerkima. Mitmel põhjusel (ehitushindade kallinemine, poliitilised muutused) on ministeerium aga ehitamise plaani viimase aasta jooksul kahtluse alla seatud, samas kinnitades, et Jürisse on riigikooli siiski vaja. Näiteks mullu märtsis ütles haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle Küttis Harju Elule, et ehitushindade tõusuga peab mõtlema sellele, kas raha kõigi plaanide elluviimiseks jätkub või mitte.

Möödunud nädalal toimunud kohtumisel ei öelnud Küttis ei kindlat „jah“ ega „ei“ sõna. „Tema sõnum oli see, et ministeeriumil ja ministril (Mailis Repsil – M.T.) on jätkuvalt soov Jüri alevikku riigigümnaasium rajada, kuid kogu riigigümnaasiumi võrgu välja arendamisel on probleemiks ehitushindade tõus ja seetõttu ei pruugi kõikide planeeritud koolide rajamiseks raha jätkuda. Samas tehakse jõupingutusi ja arutatakse ka lisaraha leidmise üle, et kõik planeeritud riigigümnaasiumid saaksid rajatud,“ ütles Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Kõik oleneb rahast

Et riigigümnaasium Jürisse saaks kerkida, on Rae vald koostanud detailplaneeringu, mis Võrklaeva sõnul kehtestatakse tänavu augustis-septembris. Pärast seda on võimalik välja kuulutada arhitektuurikonkurss ja alustada maja projekteerimisega.

Kui kõik nii peaks minema, võiks riigikool Jüri aleviku servas alustada tööd 2021. aasta sügisel. „Kohtumisel leppisime kokku, et mõlemad osapooled teevad selle nimel endast sõltuvaid edasisi tegevusi. Samuti lepiti kokku, et lähiajal proovitakse koos ministeeriumiga jõuda ka järgmise koostöölepinguni, mis on riigigümnaasiumi rajamisega edasi liikumiseks vajalik,“ rääkis Võrklaev.

Ministeeriumist aastanumbrit 2021 veel ei kinnitatud. „Seda kuupäeva ei saa kinnitada ega ümber lükata. Põhimõtteliselt on see võimalik, kuid enne peab selguma, millises järjekorras Tallinna ja Harju maakonna koole ehitama hakatakse,“ ütles Harju Elule Tarmu Kurm haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast.

Koostöölepingu sõlmimise kohta vastas Kurm, et seda saab teha siis, kui saab selgemaks maja ehitamise finantsskeem.

Sõltub teistest koolidest

Rae volikogu langetas riigigümnaasiumi rajamist toetava otsuse juba peaaegu kaks aastat tagasi. Tunamullu suvel allkirjastati ka ühiste kavastuste leping toonase haridus- ja teadusministriga Jürgen Ligiga. Aasta hiljem teatati aga haridus- ja teadusministeeriumist, et Tallinnasse rajatakse koguni kolm riigigümnaasiumit ning Jüri riigikoooli ehitamine muutus kahtlasemaks.

„Vahepeal tuli ministeeriumi poolt erinevaid sõnumeid, milles seati Jürisse riigigümnaasiumi rajamise võimalikkus kahtluse alla ning see tegi meid ka ärevaks,“ ütles vallavanem Võrklaev. „Loodame nüüd, et asjad lähevad plaanipäraselt ja lähiajal õnnestub meil ministeeriumiga ka riigigümnaasiumi rajamise koostööleping sõlmida ning protsessiga edasi liikuda.“

Tarmu Kurm ütles Harju Elule, et Tallinna riigigümnaasiumide osas pole konkreetseid kuupäevalisi otsuseid veel tehtud. „Loodame saada selgust, milline koht ehitusjärjekorras võiks olla Jüri riigigümnaasiumil. See oleneb finantsallikast: kas praegusest koolivõrgu programmist, riigieelarve strateegiast või 2020+ Euroopa vahendeist,“ lausus ta.

Esimese Harjumaal asuv riigigümnaasiumi avamine aga pole enam kaugel. „Viimsi riigigümnaasium alustab õppetööga kindlasti 1. septembril ja RKAS ning ehitusfirma teevad kõik, et hoone oleks selleks ajaks õppetööks valmis,“ kinnitas Kurm.