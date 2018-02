Muraste virmaliste pähe pakuti Lapimaa fotot

Robert Reitalu riputas 7. veebruaril Facebooki Harku valla elanikud Public Groupi foto, mille juurde kirjutas “Eile murastes!!”. Noormees väitis seal, et pildistas 6. veebruaril Murastes virmalisi. Foto oli vapustavalt hea. Selle juurde märkis Reitalu justkui tagasihoidlikult: “Vabandan, Facebook kärbib pildi kvaliteeti.”

Kohe tulid kiidusõnad. “Üliilus pilt. Õnnestus ka eile Murastes sellist taevast näha,” kommenteeris Airi Veskimeister. “Vau,” lisas Karin Havi. “Mis kell??” tahtis Monika Ojala teada. “Mina nägin 18-19, aga siis oli vähem,” väitis Veskimeister.

“Ilus,” arvas Ülle Lindoja. “Üht muinaslugu muusikas,” kiitis Margot Puskar. “Oleks Arno kombel pilvi vahtinud, oleks kah näinud,” teatas Lüüli Härma.

Mõõteandmetes vaikus

Harku valla elanikud Public Groupi rõõmurõkatuste keskele kärgatas 8. veebruaril aga Elar Langi postitus: “Lühidalt: Robert Reitalu poolt “Eile murastes” virmaliste pilt on varastatud – esitatud kellegi teise pilt enda omana.”

Lang on virmaliste vaatlemist harrastanud juba aastaid. Et Eestis tegeleb virmaliste jälgimisega ca 10 000 inimest, on mees nende huvi rahuldamiseks loonud veebilehe https://virmalised.ee.

Lang hakkas Reitalu fotot uurima vihje peale, sest tema poole pöörduti küsimusega: “Kas eile oli virmalisi?”

“Vaatasin graafikud üle – mõõteandmed näitasid täielikku vaikust. Seega ligi sajaprotsendise tõenäosusega – ei olnud,” kirjutas Lang Facebooki.

Reitalu “Eile murastes!!” fotol olid aga virmalised, mida Eestis näeb maksimaalselt paar korda aastas.

Selle põhjal järeldas Lang: “Ei ole tõenäoline, et sellised oleks tekkinud ilma et süsteemid ei oleks satelliitidelt mingeid andmeid nende tulemise kohta tuvastanud. Ei ole tõenäoline, et mitte keegi peale tema neid ei näinud, arvestades, et Eestimaa Virmalised grupis on üle 10 000 liikme. Ei ole tõenäoline, et ka Skandinaavia virmaliste gruppides oleks täielik vaikus olnud.”

Veelgi enam – 6. veebruaril sadas lund ja taevas oli pilves. “Tähelepanelikud vaatlejad, kes selle küsimuse mulle esitasid, tõid ka esile, et puud on pildil härmas, meil aga sadas viimastel päevadel palju värsket lund,” kirjutas Lang Facebookis.

Hoopis Lapimaa

Kui Murastes 6. veebruaril virmalisi polnud, siis kust Reitalu ikkagi oma foto sai? Selgub, et tegelik autor on Vincent Guth ja foto on võetud hoopis Lapimaal. Seda võib katseliselt järgi kontrollida ka iga Harju Elu lugeja.

Piisab vaid nime Vincent Guth trükkimisest otsingumonitori, kui google.com lööb ette fotod, mille hulgas on Reitalu poolt näpatud taies. Foto all hakkab silma lakooniline märge „Lapland, Finland“.

Mis oleks kogu loo moraal? “Eluagse häbiposti eesmärki selle postitusega ei tule, kustutan selle postituse mõne aja pärast ära,” kirjutas Lang. Tõepoolest, tema postitus kadus juba 13. veebruari õhtul Harku valla elanikud Public Groupist.

“Postitusest võiks pigem järeldusi teha, et võõraste sulgedega ehtimine internetis kipub saama kiirelt avalikuks pluss feimi kogumiseks hale valetamine ei ole mitte kuidagi tolereeritav,” arvas Lang.

“Arvestades like’de arvu (mis oli 500+) tasuks ilmselt natuke koputada ka inimeste kriitika ja skepsise meelele,” lõpetas Lang oma mõttekäigu nüüdseks kustutatud postituses.

Tagantjärele targad

Kuidas Facebooki Harku valla elanikud Public Groupi liikmed paljastusele reageerisid? “Tubli Elar! Tekkis endalgi hämming. Elades Murastes ja teades tolleõhtuseid olusid, siis koheselt tekkis kahtlus pildi autentsuse kohta. Algul arvasin, et tegu on mingi PSi aretusega,” kirjutas Indrek Liivja.

“Murastes oli taevas sel ajal selge ja ilm karge. Tean, kuna käisin samal ajal jalutamas ja nina oli pidevalt taevasse, et kas virmalisi ka on. Kui see pilt siia tekkis, siis ma olin veidi üllatunud, et kas tõesti ma siis ikkagi ei pannud tähele,” teatas Katre Kuusik.

“Sellistesse peaks karmimalt suhtuma, sest vargus on vargus ja varas jääb vargaks. Mida saaks teha?” arutles Gerli Koppel.

“Tegemist ju miski poisikesega, keda tuleks enne harida kui vargaks tembeldada ja vangi panema hakata,” järeldas Kristjan Aiaste. “Otseselt vargusega tegemist ei ole. Viisakas oleks olnud muidugi autor ära märkida. Valetaja on ta aga küll!” oli Gunnar Laak veendunud.

“Poiss just tunnistas, et pilt on kopeeritud,” teatas Sten Vanapõld. “Adminnina annan teada, et kodanikule on rakendatud kommenteerimis/info avaldamise keeld mõneks ajaks,” võttis Andrus Saliste otsad kokku.