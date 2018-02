Harjumaal vabadest töökohtadest puudu ei tule

Harjumaal on tööpuuduse protsent kõigest 3,5. Sellegipoolest peeti 7. veebruaril Keila kultuurikeskuses esimene Keila-Paldiski töömess. Seal tutvustas end 32 ettevõtet, külastajaid oli 500-600.

Saue vallas tegutseva külmutatud pagaritooteid pakkuva Lantmännen Unibake infolaua ees hakkas silma ankeeti täitev vanem naisterahvas. “Ma arvan, et see on liinitöö ja liinitöö mulle sobib. Ma ei oska veel täpselt öelda. Pärast saab kinnitust, kui olen kohapeal,” rääkis Keila elanik Malle Romandi.

Romandit nõustas Unibake spetsialist Mall Heinla. “Isegi kui me saame oma ettevõtet tutvustada ja kui me saame siit ühe töötaja, siis see on ka hästi, aga ma arvan, et me saame rohkem,” arvas Heinla. Praegu on Lantmännenil pakkuda viis vaba töökohta.

Bensiin või püss

Paldiski ettevõtte Alexela Group tegeleb nii energeetika, kinnisvara kui metallitööstuse valdkonnas. “Me oleme laienemas. Me töötajate arv tõuseb vähemalt 20 võrra,” ütles personalijuht Katrin Püks firma energeetika haru kohta.

Alexela metallipoole tööjõuvajadus kasvab samuti. “See sõltub arenguplaanidest. Pakun, et paarkümmend inimest ikka,” kalkuleeris teine personalijuht Merike Mägi.

Tööandjana tõusis esile kaitsevägi. “Erinevad tööpakkumised, erinevad õppimisvõimalused, sealhulgas näiteks kõrgemas sõjakoolis,” rääkis reamees Sigrid Sinnep.

Ainuüksi Lääne-Harju vallas oli kaitseväel pakkuda kuus vaba kohta: meditsiinirühma vanemparameedik, julgestusrühma rühmavanem, transpordirühma instruktor, sidemeeskonna ülem, aga ka näiteks köögi abitööline ja toitlustuskompleksi spetsialist.

Kui palju töötajaid Kaitseväel tervikuna puudu on? “Meil hetkel on üleval üle 40 vaba ametikoha. See töö sobib nii meestele kui naistele,” arvas Sinnep.

Pikaajaline töötus

Keila linnavalitsuse sotsiaalnõunik Piia Petersoni sõnul on linnas töötuid saja ringis, kellest toimetulekutoetuse saajaid on paarkümmend. “Ma näen juba tuttavaid nägusid. Kindlasti on neid inimesi, kes tulid siia tööd otsima ja ka leiavad midagi,” lootis ta.

“Keila ei ole see koht, kus võiks väga hätta jääda töö otsimise ja saamisega. Ei ole selliseid väga pikaajalisi töötuid. Pigem nad vahelduvad ja saavad jälle tööle,” arvas Peterson optimistlikult.

Keilas elav Sirje Aus seevastu rääkis Harju Elule, et töötas PKCs, kust ta koondati novembris 2016. “Vaatame, mis siin pakutakse,” ütles ta Draka Keila Cables infolaua ees.

Koondamise järel sai Aus töötukassalt toetust, aga selle maksmine lõppes selle aasta jaanuaris. Üksi elaval naisel pole abikaasat, kes aitaks.

Tere ASis piimatööstuse tehnoloogina töötanud Keila elanik Evi Fischer jäi kahe ja poole aasta eest koduseks, sest hooldamist vajas ema. Ema on praegu 96-aastane ja vajab jätkuvalt hooldust. “Hetkel ma ei tööta ja hetkel ei saa ka tööle asuda,” kurtis Fischer.

Sellegipoolest täitis Fischer ankeeti Usin-TR OÜ laual. See Keila ettevõte pakub salateid, suupisteid, valmistoitu ja kondiitritooteid, omab linnas lisaks tootmisele ka poodi ja restorani.

Esimest korda

“Keila-Paldiski töömess toimub esimest korda,” selgitas Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna tööandjate konsultant Illinor Siebold.

Lasnamäe töömessi kogemusele tuginedes saadeti Keila-Paldiski töömessi kutsed ligemale sajale ettevõttele, kellest 32 registreerus.

Mess oli kõigile osalejatele ja külastajatele tasuta. Teavitati Keila linna, Lääne-Harju valla, Harku valla, Saue valla, Saku valla, Rapla valla, Põhja-Tallinna linnaosa ja Nõmme linnaosa elanikke.

Külastajaid oodati tuhatkond, tegelikult tuli neid 500-600. Täpset arvu teada ei saagi, sest Sieboldi sõnul kinnitati inimeste loendur teibiga Keila kultuurimaja ukse külge, aga teip tuli lahti ja loendur kukkus maha.

