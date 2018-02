Tule puhka Harjumaal

Taas on tulemas Eesti Näituste messikeskuses turismimess Tourest 2018 ja messi eel tehakse ikka kokkuvõtteid, sellest kuidas turismiaasta läinud on.

Harjumaal on läinud hästi. 2017. aastal kasvas taas nii sise- kui välisturistide külastuste arv. Kokku ööbis eelmisel aastal Harjumaa majutusettevõtetes ligi 300 000 turisti, neist 119 101 olid välisturistid. Harjumaa külastusstatistikat kokku võttes võib külastuste arvu kindlasti kahekordistada, sest paljud turistid ööbivad Tallinnas ja teevad ühepäevaseid väljasõite Harjumaale.

Enim külastavad Harjumaad turistid Soomest, Venemaalt ja Lätist. Vene turistide arv kasvas 2016. aastaga võrreldes lausa 30%. Kasvanud on ka turistide arv Saksamaalt ja Rootsist ning leidnud on meid Leedu turistid. Suurt rõõmu teeb, et kasvanud on ka siseturistide arv, mis aitab turismi teenusepakkujatel madalhooaega kergemini üle elada.

2017. aastal valmis Harjumaale uus turismikaart. Eesti, inglis-, vene-, soome- ja saksakeelset kaarti jagatakse turismiinfokeskustes Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Paides. Trükis on külastajale kättesaadav ka Harjumaa ainukeses turismiinfopunktis Padisel.

Eelmisel aastal sai uue alguse ka Ranniku matkarada, mis Harjumaal kulgeb nüüd Keibust kuni Tallinnani. Läti ja Eesti läänerannikule loodava matkaraja kogupikkus on ligikaudu 1100 km hõlmates Eestis Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad, Hiiumaad ja Lääne-Harjumaad ning see on osa Euroopa kaugmatkarajast E9.

Koos on parem

Eelmine aasta oli Harjumaale rõõmustav sellegi poolest, et novembri algul toimunud Põhja-Eesti turismikonverentsil said Harjumaa kaks tublit turismitegijat tunnustatud. Parima suurettevõtte 2017 tunnustuse sai Atlantis H2O Aquapark Viimsis ja aasta atraktiivseima turismiobjekti 2017 tunnustuse sai Eesti Mootorispordi Muuseum MoMu Turbas, väikeettevõtete nominentide hulgas oli veel Paekalda puhkekeskus Vasalemmast. MoMu kannab ka tiitlit Harjumaa aasta tegu 2017.

2018. aasta algus tõi uusi tuuli veelgi. 24. jaanuaril asutati ülemaakondlik Harjumaa Turismiühing, mille eesmärgiks on liita ning koostööle ärgitada maakonna giide ja teisi turismiasjalisi – olgu nendeks siis turismiettevõtjad, vabaühendused või omavalitsused. Ikka selleks, et Harjumaale laiemat tuntust tuua ja kinnitada, et koos on parem ja tulemuslikum kui üksi.

Kõigile midagi

Harjumaa on uueks turismiaastaks valmis. Põnevad paigad, kus ringi liikuda, asuvad siinsamas Tallinna lähiümbruses. Harjumaa kaunis loodus kutsub looduses liikuma nii suvel kui talvel. Meie Jägala ja Keila juga pakuvad praegusel aastaajal imelist vaatepilti, kuid on atraktiivsed ka suvisel ajal. Looduses liikumiseks pakuvad põnevust lugematud matkarajad ja rabateed, aktiivselt saab puhata golfi-, discgolfi- ja mootorispordi radadel, kuid adrenaliini võib ammutada ka sõites kanuuga mööda kärestikulisi Harjumaa jõgesid. Terviseradasid sportimiseks on nii palju, et neid ei jõua kokkugi lugedagi.

Harjumaal on palju erinevaid turismiteenuse pakkujad. Tulla võib perega, sõpradega, meeskonnaga – igaühele on midagi. Meil on väikeseid puhkemajasid, kus pere või sõpradega mõnusalt aega veeta. Meil on häid ja väga häid seminari läbiviimise kohti, kus töise tegevuse võib ühildada meeskonnamängude või spordiga. Meil on huvitavaid käsitöökodasid, kus on võimalik ise meisterdada. Meil on imekauneid mõisahooneid, kus käia vaatamas teatrietendusi või kuulamas kontserte, aga jääda ka ööbima, tundes end mõisahärra või mõisaprouana.

Harjumaa muuseumid on omanäolised ja väärt avastamist. Kui eelmisel aastal avas uksed Eesti mootorispordi muuseum Turbas Ellamaa elektrijaama hoones, siis selle aasta veebruaris avab uksed vabadussõja Kehra murdelahingute muuseum Kehra raudteejaamas.

Tule puhka Harjumaal! Mõnusat ajaviidet, lõbusaid ettevõtmisi – seda kõike leiad siin.