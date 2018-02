Paldiski-Tallinna rong hilines esmaspäeval 48 minutit

Esmaspäeva pärastlõunal väljus Elroni rong nr 552 kell 14.19 Paldiskist. Tallinnasse pidi ta graafiku järgi jõudma kell 15.21, aga võta näpust. Vahetul enne pealinna seisis rong Urda peatuses 48 minutit, mistõttu rong jõudis Balti jaama alles 16.09.

Kui rong paar minutit enne kella kolme Urda peatuses seisma jäi, tundus esialgu, et tegemist on tavapärase, ehkki natuke pikemaks veniva peatusega, mille eesmärgiks on läbi lasta vastutulev rong.

Siis hakkas levima jutt, et katki olevat raudtee pöörang. “Siit ei ole kuskile minna, paraku ei edasi ega tagasi. Olukord on prognoosimatu, vähemalt pool tundi läheb aega,” teatas Elroni piletimüüja.

Rongis oli siis üle kolmekümne reisija.

Kuidas reageeriti?

Koolitüdruk Ann Anete Salu (15) tuli Paldiski-Tallinna rongile kodulinnast Keilast. Kas on kiire ka? “No jaa, hambaarsti juurde lähen,” ütles tüdruk, kellel oli aeg kinni pandud Kaarli hambapolikiinikus poole neljaks. Igaks juhuks oli ta juba helistanud ja teatanud, et selleks ajaks ei jõua.

Kas nüüd jääb hambaarsti juures käimata? “Ma ei usu seda. Nad lubasid, et nad võtavad mu vahele. Võib-olla ma pean natuke ootama. Mul on breketid, mul pingutatakse hambaid,” oli Ann Anete kindel.

“No praegu ei kiirusta, aga tahaks kuidagi välja pääseda,” ütles Aleksei Gordin (28). Tallinnas elav kunstnik oli käinud Paldiski ühisgümnaasiumis kaasaegsest kunstist rääkimas ja sõitis kodu poole tagasi, kui rong Urda peatuses toppama jäi.

“Viis tundi ei tahaks siin oodata. Äkki poole tunniga-tunniga saame edasi? Mul on plaanid õhtuks, tahaksin omi asju teha, aga praegu tundub, et kõike ei jõua enam täna teha,” arvas Gordin.

“Ma käisin suvel Paldiskis ja oli sama jama. Me ootasime 40 minutit ja siis Keilast saime bussi tasuta, mis viis inimesed Paldiskisse,” meenutas Gordin. “Tavaliselt ma rongidega eriti ei reisi.”

Pensionär Mare Paloveeril (72) seevastu oli aega piisavalt käes. Keilast rongile tulnud daam sõitis Tallinnasse laste juurde ja arvestas, et Tallinnas ta ka ööbib.

“Kui probleem nüüd laheneb mingi tunni pärast, siis ei ole hullu. Ma sõidan pidevalt rongidega. Olen rongisõiduga kohe väga rahul,” arvas Paloveer.

379 hilinemist

Et Elroni peatus Urdal venis pikemaks kui pool tundi, tagastas piletimüüja sõitjatele piletiraha. Harju Elu ajakirjanik, kes oli peale tulnud Keilast, sai nõnda tagasi 2 eurot ja 60 senti.

Mõned rahutumad reisijad lasti rongist välja, aga enamus otsustas jääda. Paldiski-Tallinna rong hakkas lõpuks liikuma kell 15.46, kui peatuses oli seistud üle kolmveerand tunni.

Mis oli ikkagi sedavõrd suure hilinemise põhjuseks? “Esmaspäeval tekkis Valingu lähedal rongiliikluse automaatjuhtimise süsteemi rike. Tehnilise rikke tulemusena ei saanud pööranguid ümber teha ja seetõttu oli mõneks ajaks rongiliiklus sealkandis häiritud ning esines hilinemisi, kaasa arvatud Urda peatuses,” selgitas Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar.

“Kuna tegemist oli sideturvangu rikkega, siis taoliste juhtumite puhul reageerivad mehhaanikud, kes tuvastasid vea ja parandasid rikke 48 minutiga. Taolistel juhtumitel päästerongi vajadus puudub,” arvas Kaljusaar.

Pärastlõunane Paldiski-Tallinna rong nr 552 ei olnud ainuke, mis nimetatud automaatjuhtimise rikke tõttu hilines. “Elronile laekus info taristu tõrkest, mille tõttu ei olnud mitmetel läänesuuna rongidel võimalik sõitu jätkata enne, kui taristuettevõtte meeskond on vea kõrvaldanud,” teatas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

“Kuna hilinemise täpset ulatust ei olnud võimalik ette näha, hakkas meie liikluskorralduse meeskond tellima asendusbusse, et reisijad nii kiirelt sihtpunkti viia nagu see antud hetkel võimalik oli,” lisas Adamberg.

Taristu probleemide tõttu hilines eelmisel aastal kokku 379 Elroni reisi. “Elroni meeskond saab omalt poolt teha kõik, et rongid oleksid tehniliselt töökindlad ning ma ei kahtle, et ka taristuettevõtted annavad endast parima, et vältida sarnaseid olukordi,” lausus Adamberg.