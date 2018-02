Vali Harjumaa parim bussijuht

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutas välja konkurssi „ Harjumaa bussijuht 2017″. Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest.

Oma töökohustusi hästi täitev bussijuht on sõbralik ja abivalmis. Tagab sõitjatele korrektse sõiduõiguse müümise või valideerimise, vajadusel juhendamise. Liikluses on ta tähelepanelik ja sõit kulgeb sujuvalt ja ohutult.

Oma igapäevaelus näeme tihti probleemkohti ja mattume negatiivsuse alla, unustades väikesed asjad, mis omavad kandvat rolli igapäevaelu meelsuse kujundamisel. Bussijuhid on inimesed, kellega puutume kokku hommikuti, tööle ja kooli minnes, olles veel unised ning sealt tagasi tulles, olles väsinud päevatoimetustest. Tervitused ja suhtlus bussijuhiga võivad määrata meie päeva meeleolu. Istudes bussi, usaldame oma elu ja tervise inimese kätte, keda me ei tunnegi. Vahel tunneme end seal nii turvaliselt, et pikendame oma ööund veel mõne minuti võrra, ometi ei lähe me bussijuhti selle eest tänama. Kuid miks mitte? Kui Sul on olnud meeldiv kogemus bussijuhiga ja sa sooviksid teda tema professionaalsuse või heatahtlikuse eest esile tõsta, siis anna teada!

Kui soovid esile tõsta mõnda bussijuhti, siis täida ühistranspordikeskuse kodulehel (www.harjuytk.ee) olev vorm ja edasta see hiljemalt 10. veebruariks e-posti teel info@harjuytk.ee.