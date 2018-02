Ehituskool kinkis lastele sada tooli

Sada tooli lastele valmistati paari nädala pärast saabuva Eesti 100. sünnipäeva puhul ning anti üle 26. jaanuaril Tallinna ehituskoolis. Seal sai imetleda noorte mööblitislerite valmistatud sajast toolist ehitatud torni ning riigi juubelilogo.

Seejärel sõidutati istmed järelkärus viie SOS lasteküla Eesti külade kodudesse, sealhulgas ka Keilasse.

“Sada tooli, mis valmisid meie õpilaste ja õpetajate käe all, on hoolivuse märk ning ühtlasi märgiline kink. Ehk justkui annetus vanemalt vennalt-õelt nooremale,” ütles Tallinna Ehituskooli direktor Raivo Niidas kingitusi üle andes.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kingituse idee sai alguse eelmisel õppeaastal peetud arutelust. Kooli töötajad mõtlesid, et kuidas Eesti juubelit tähistada ja milline on väärt kingitus vabariigi aastapäevaks. Häid ideid pakuti välja mitmeid. Aga lõpuks jäid sõelale sada tooli, mida sooviti kinkida lasteküladele. Toole valmistasid kõik 1., 2. ja 3. kursuse mööblitisleri eriala õpilased. Samuti puiduosakonna õpetajad Olav Oja, Raivo Moks, Arvo Olkkonen ja Ando Roos.

Lihvitud ja lakitud

Istmete joonised aitas valmistada õpetaja Olav Oja, CNC-pingi abil lõigati välja toolide detailid, mis lihviti ja lakiti, ning viimaks pandi need ka kokku. Kasutati kase ristpuitvineeri. “Hea töömees teeb enda töö hästi ära. Meister teeb seda sama. Aga teab, mida ta teeb ja miks teeb. Samuti näeb ta seda, mida tuleb teha järgmisena,” ütles Niidas.

Kokku läks kõigi saja istme valmistamiseks aega paar kuud ehk vahemik hilissügisest kuni jaanuarini.

“Olime väga rõõmsad, kuuldes sellest, et ehituskooli noored tahavad Eesti vabariigi sünnipäeva puhul meie lastele sellise vägeva kingituse teha,” ütles SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro. “Oleme noorte vahva idee elluviimisele pidevalt ka kaasa elanud. Novembrikuus käisid meie lastekülade noored ehituskoolis kohapeal vaatamas, kuidas toolide valmistamine käib ja said muuhulgas ka ise puupingi taga toolide lihvimisel kätt proovida. Ehituskooli toredad õpetajad ning kaasaegsel tasemel õppetegevus avaldas meile väga muljet.”

Igale perele kolm-neli tooli

Kokku on Eestis praegu viis SOS lasteküla. Need asuvad Keilas, Tallinnas, Juurus, Põltsamaal ning Kohtla-Järvel. Hooldusel on nendes üle 200 lapse ja noore. Lisaks pakutakse 700 lapsele peretoetus- ja muudest programmidest tuge ja hoolitsust. Nendest toolidest jagub kõikidesse peremajadesse rõõmu ja hoolivust. “Peresid on 30 ümber. Igasse neisse jagub kolm kuni neli tooli. Igas peres elab kuni kuus last,” ütles Keila küla programmijuht Indrek Juss.

Lapsed on erinevas vanuses ja kasvus. Kuid puutoolid on ju ühes mõõdus? “Lapsi on tõesti alates kaheaastastest kuni noortekodudes elavate ligi 20-aastasteni. Usun, et need on kõikidele sobivad ning meeldivad,” kinnitas Juss.

Milline on koostöös Tallinna ehituskooliga ette võetav järgmine suurem programm? Indrek Juss ütles, et ühine tegevus jätkub. Igal aastal õpib Järvel asuvas koolis mõni külade kasvandik. “Seega on jätkuv programm. Ehituskool on laste haridusvalikutes väga populaarne. Kindlasti võetakse ette siinset haridust ja erialasid tutvustavad ekskursioonid,” rääkis Juss.

SOS lastekülad: ideest peredeni

• SOS lastekülade idee sai alguse pärast Teist maailmasõda 1949. aastal, kui Austria arst Hermann Gmeiner hakkas otsima lahendust, kuidas aidata sõjaorbe ja kodutuid lapsi ning kuidas luua neile kasvamiseks võimalikult kodulähedane keskkond. Idee realiseerus esimese lastekülana Austrias Imstis.

• Tänaseks on SOS lastekülad 133 riigis ja uue kodu on leidnud ligi 80 000 last.

• Eesti vanim küla asub Keila linnas Mudaaugul. Esimene pere kolis majja detsembris 1994. Jaanuarist 2015 on liitus viimane ehk Juuru küla.