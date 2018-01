Ääremaa tühjenemine kui paratamatus?

Tallinna ümber asuva nn kuldse ringi elanikkond muudkui kasvab, samas kui Harjumaa äärealad tühjenevad sarnaselt Eesti kaugemate nurkadega. Miks see nii on ja kas seda saab peatada?

Tõsi on see, et maailmas ei ole midagi uut. Enamik inimestest mis tahes maailma otsas asub uude kohta elama ja on valmis oma kodupaika maha jätma ühe kindla võluvitsa pärast – see on lootus paremale elule, mis võtab ühise nimetaja alla mitmeid heaolunäitajaid: eelkõige paremat palka ja töövõimalusi, paremat (ka trendikamat) elukeskkonda, mitmekülgseid teenuseid ja arenenud taristut.

Suur osa inimestest tahab olla seal, kus elu areneb ning kus hätta jäädes on võimalus hakkama saada. Riik võib kasutada ka inimeste tööle suunamist nagu nõukogude ajal, aga see ei käi kokku vaba maailma põhimõtetega. Samas saadi vene ajalgi aru, et inimestele tuleb ka midagi vastu pakkuda: maja või korterit, 300-400-rublast palka kolhoosis (samal ajal teenisid tagasihoidlikud haritlased linnas 100 rubla) jne. Kui praegu rääkida kunagiste kolhoosikeskuste elanikega, kes kolisid sinna 30-40 aastat tagasi, ütleb ilmselt enamik, et tuldi vaid korteri või hea palga pärast, mitte sooviga maale elama tulla.

Eesti on otsustanud viia riigitöökohti väikelinnadesse. Äsja Rootsi lehti lugedes jäi silma sarnane plaan, et lähiaastatel viiakse Stockholmist erinevatesse (ja mitte ainult suurtesse) linnadesse mitu tuhat riigipalgalist töökohta. Eesmärk on nagu meilgi viia riik inimestele lähemale ja tagada, et „tähtsamaid“ ametikohti oleks ka ääremaadel.

Üle maailma leiab palju uudiseid, kuidas mõni linn või piirkond meelitab endale kampaaniaga uusi elanikke. See, millega meelitatakse, on üsna ühesugune, ehkki seda tehakse erinevas vormis ja viisil: pakutakse raha, ahvatlevat auhinda, soodsat kinnisvara. On kohti, kus pakutakse võimalust kolida loodusesse, realiseerida värskeid „hulle“ mõtteid jne. Need kampaaniad võivad jääda lühiajaliseks või pole tulemuslikud, aga ükski reklaam pole „halb“. Ja kui juba laiemalt mingit kohta teatakse, võib see tulevikus kasu tuua.

Kinnisvara meelitaks

Lühiajaliselt on kampaaniad elanike meelitamiseks meilgi mõjunud, kuid tegelikult ei tohiks see olla seotud kohalike valimistega, vaid piirkonna pikemaajalise tulevikuga. Kunst pole saada ühel aastal 50 elanikku juurde, vaid see, et igal aastal sooviks 50 inimest tulla.

Äärealad ei saa iial pakkuda suurlinna võimalusi, küll aga seda, mida suur osa tänapäeva inimestest vajab, aga üha vähem endale lubada saab. Üks peibutus on kinnisvara – nii see, mis on juba paljudes asulates vene ajast olemas, aga vajaks renoveerimist, kui ka see, mida võiks iga vald juurde ehitada.

Kui Skandinaavia riigid tellivad Eesti ehitusettevõtetelt oma immigrantidele odavaid kokkupandavaid maju või kortereid, mille hind on soodne, siis miks ei võiks Eesti sarnast mudelit kasutada oma inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Vene ajal mõjus kinnisvaraga meelitamine ja toimiks ka nüüd. Poleks ime, kui Harju-Ristile või Raasikule koliks kümneid või isegi sadu peresid, kui pakkuda oleks soodsat, tänapäevastele nõuetele vastavaid elamispindu. Tingimus võiks olla, et pärast 5 või 10 aastat on võimalik kinnisvara tasuta või soodsalt endale saada.

Iga vald saab välja arvutada kasu, mida peredega tööealised inimesed sel perioodil ja tulevikuski kohalikku eelarvesse toovad. Keegi ei keela meelitada ka kindla haridusega spetsialiste, keda tõesti piirkonnas vaja on, mitte ei pea kutsuma neid, kes potentsiaalselt tööd ei leia.

Paldiskist Eesti Pudong?

Teiseks on Harjumaa mõnel paigal lausa eriline potentsiaal. Näiteks Paldiski või Rummu, mis pole oma ajaloo tõttu eestlastele hingelähedased ja kus vabadus piirkonda üles ehitada on lihtsam kui põliselanikega asulates. Tallinna oleks raske muuta, aga Paldiskist kui ideaalse geograafilise asukohaga paigast saaks teha (kas või hiinlaste raha abil) ultramoodsa metropoli nagu Shanghais Pudong.

Rummu asula on koht, mida on raske koledamana ette kujutada – kas ei võiks selle koha avada maailma kunstnike-disainerite-arhitektide jaoks, kes vajavad kohta, kus fantaasia võib lennata? Koht, kus kunstnikud saaks vabalt maju ümber kujundada, värvida, skulptuure paigutada jne? Kunagi peeti Hundertwasserit hulluks kunstnikuks, aga mis oleks praegu Austria või Viin ilma tema eriliste ehitisteta?

Nii et meelitagem uusi elanikke sellega, mida Harjumaa ääremaadel on tõepoolest pakkuda ja mida inimesed ka vajavad. Seda tehes mõelgem kaugema tuleviku, mitte järgmiste valimiste peale.