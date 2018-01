President tutvus kahe uue vallaga

25. jaanuaril külastas president Kersti Kaljulaid Laagrit ning Paldiskit, et kohtuda haldusreformi järel tekkinud kahe suurvalla volikogu ning valitsusega. Tegemist oli riigipea kümnenda visiidiga Eesti uutes omavalitsustes ning need jätkuvad ka tulevikus.

“Rääkisin volikogu liikmetega. Ja ennekõike tänasin neid, et nad on pärast ühinemist võtnud vastutuse olla saadikud. See ei ole lihtne,” ütles Kersti Kaljulaid pärast külaskäiku. “Esimene periood tuleb kindlasti nurkade lihvimise aeg. Inimesed peavad mõtlema, mis on nende ühised huvid ja kuidas nad saavad seda kõige paremini korraldada,” jätkas riigipea. Muljed olid Kaljulaidi sõnul head, sest tööõhkkond volikogu laudade taga on hea.