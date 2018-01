Aegviidu spordihoone valmimine venib

Infotahvel Aegviidu kooli ees annab teada, et käib multifunktsionaalse ning energiasäästliku spordihoone ehitus. Ehitajana on kirjas Tarvaprojekt OÜ, tellijana SA Anija Valla Spordimaailm. Tööde algusena on märgitud juuni 2017, tööde lõpuna sama aasta detsember.

Veel 6. novembril 2017 õhkus Aegviidu spordihoone objektijuht Mario Urgasest optimismi. Kui esitasin Harju Elu poolt küsimuse, mis kuupäeval tööd valmis saavad, teatas ta: “Eesmärk on ikkagi seatud, et 20. detsembril oleks võimalik koolil seda spordihoonet kasutada.”

Objektijuht nimetas spordihoone saali suuruseks vähekene üle 500 ruutmeetri. Olmeplokkidesse lubas ta 200 ruutmeetri peale jõusaali, inventariruume, dušse, saunu.

Vestluse käigus tuli esile ebakõlasid. “Hetke seisuga oleme ehitusgraafikust kolm nädalat maas, kuna liimpuit jäi hiljaks. Nüüd proovime selle kolm nädalat kinni võtta sisetööde osa pealt. Eks näha ole, kuidas me sellega hakkama saame,” ütles Urgas 6. novembril.

Urgas teatas, et on objektijuhina Tarvaprojekt OÜ alltöövõtja Markiis Ehituse OÜ palgal. See ettevõte paikneb tegevusaadressi järgi Jõgeva valla Vaimastvere küla Väike Männiku talus. Liimpuidu hilinemises oli mehe väitel süüdi siiski mitte alltöövõtja, vaid “mingisugune Läti firma”.

Urgas vibutas näppu ka ilmataadi suunas, mis kimbutanud vihmadega iseäranis oktoobri keskel. “Ei saanud villasid paigaldada ega tuuletõket. Noh, märjaga ei tohi lihtsalt. Katust ei saanud kinni panna,” kurtis ta.

Hilinemine suurem

Et tiksub juba jaanuari kolmas nädal, peaks Aegviidu spordihoone särama nagu prillikivi, aga võta näpust. 15. jaanuaril ehitist takseerides hakkas silma rida pooleliolevaid töid. Kõndisin välistreppi mööda hoone teisele korrusele.

“Kuidas töö läheb?” küsisin Markiis Ehituse mehelt nimega Rait Palmiste. “Teeme sauna,” ütles Palmiste ja täpsustas, et meeste saun tehakse esimesele, naiste saun teisele korrusele. Parasjagu vestlesimegi tulevases naiste saunas. Elektrikeris polnud veel paigas, käis seinakatte paigaldus. “Tüüpiline soome saun,” arvas Palmiste.

Palmiste oli objektil töötanud suve lõpust alates. Küsisin temalt nüüd, mis kuupäeval töö valmis saab. “Reaalselt või? Ega sa seda lehte ei pane?” kergitas mees kulme ja poetas siis mokaotsast, et viimased tööd tehakse veebruarikuus. “See on minu arvamus.”

Ajakirjaniku ja Palmiste vestlusse sekkus nüüd objektijuht Mario Urgas lakoonilise repliigiga: “Välja peate minema.” Kui tegin siseruumides mõned fotod, kõlas Urgase suust juba resoluutsemalt: “Välja!”

Spordihoone ees üritasin saada projektijuhilt vastust, millal spordihoone ikkagi valmib. “Ei ole mingit intervjuud. Mul ei ole aega,” keerutas Urgas.

Vilistlased 10. veebruaril

Endine Aegviidu vallavanem, alates sügisest Anija abivallavanema kohuseid täitev Riivo Noor põikles ka vastamisest kõrvale, ehkki sai küsimused meili peale.

“Kui te tahate õhtuks vastuseid saada, siis, sorry, see pole täna võimalik. Minul on ka oma töö ja teie planeerige oma aega paremini,” ütles Noor Harju Elule kolmapäeva hommikul telefoni teel. Abivallavanem väitis, et tal pole terve selle nädala jooksul aega vastata.

Aegviidu kooli direktor Tiina Steinberg jättis samuti otsad lahtiseks. “Spordihoone valmimise infoga pole mina kursis, kuna see ei ole minu pädevuses,” teatas ta.

Mis on aga saanud 6. jaanuariks välja hõigatud Aegviidu kooli vilistlaste kokkutulekust? “Vilistlaste kokkutulek on alles ees. Nimelt 10. veebruaril. Kuna soovisime kasutada uut spordisaali, siis selle valmimise viibimisega lükkasime ka oma ürituse edasi,” lisas Steinberg.