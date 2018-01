Kas valida elutuppa diivan või tugitoolid?

Elutuba on kodu keskpunktiks, kus saavad kokku kõik pereliikmed ning kus võõrustatakse ka külalisi. Tegu on majas tõenäoliselt suurimat kasutust leidva ruumiga, seega sinna sobiva sisustuse valimise olulisust ei saa alahinnata. Valitud mööbliesemetest ja kodu sisustusest sõltub suures osas see, kas elutuba kujuneb kõigi pereliikmete lemmikkohaks. Samas peab elutuba ka külaliste võõrustamiseks igati sobiva mulje jätma.

Diivan on multifunktsionaalne

Peaaegu reegliks on kujunenud see, et elutoa keskel troonib diivan. See pakub nii mugavat istumiskohta, kui suudab vajadusel täita ka varuks oleva magamisaseme rolli. Mõnikord võib olla vaja külalistele pakkuda öömaja. Isegi olukorras, kus diivan ei käi diivanvoodiks lahti, on vähemalt ühel külalisel võimalik end sinna magama mahutada.

Sobilik diivan igasse elutuppa

Muidugi ei pea ostma sedavõrd suurt mööblitükki, kus igaüks sirutama mahub – kõik sõltub ikkagi soovist ja ruumist. Olemas on ka kahele inimesele mõeldud väiksemaid sohvasid ning olenevalt toa kujundusest, võiks eelistada kahte väiksemat diivanit ühele suuremale.

Suurem diivan suudab samal ajal olla aga ka ruumijagaja. Selliselt võib näiteks ühel pool diivanit ollagi selge elutoa osa, diivani taha võib aga jääda näiteks kodukontor või laste mängunurk. Ruumi on võimalik mööbliga mõtteliselt jagada ka ilma ühtegi seina ehitamata.

Diivani, eriti suuremat sorti mudeli üheks miinuseks see, et see ei sobi päris igale poole. Väiksemates elutubades võibki tekkida olukord, kus diivan sobib vaid ühe seina juurde ning ülejäänud mööbli peab selle järgi sättima. Lisaks on suuremat diivanit ka keerulisem liigutada – vaja võib minna mitme inimese jõudu ning ukseaugu läbimine võib olla katsumuseks.

Tugitoole liiguta sinna, kuhu tahad

Inimesed, kes soovivad ruume tihti ümber kujundada, eelistaksid tõenäoliselt mööblit, mida on kerge ühest kohas teise liigutada. Ning seda ka omal jõul ja ilma abiliseta. Sellises olukorras tasub mõelda pigem tugitoolidega elutoa sisustamisele – need pakuvad diivanitega võrreldes rohkem vabadust.

Kui tekib soov kirjutuslaua järele, ei pruugi see lisaks juba toas olevale suurele diivanile ruumi ära mahtuda. Samas tugitoole saab kergelt ühest kohast teiste tõsta.

Lisaks sellele, et neid on mugavam liigutada, on tugitoole kergem ka ülejäänud sisustusega sobitada. Kohtadesse, kuhu diivan lihtsalt ei mahu, võib tugitool olla ideaalne lisand, mis püüab pilku ja täidab talle mõeldud rolli.

Nagu diivanis, võib ka tugitoolis peituda rohkem, kui esmapilgul arvad. Muidugi saab endiselt osta klassikalisi, ühes asendis püsivaid tugitoole, kuid soovijad võivad soetada ka kiiktoolina liigutatava variandi või tugitooli, mille seljaosa on võimalik alla lasta ja mis võtab seega ka mugava lamamistooli rolli.

Tugitool? Diivan? Äkki mõlemad?

Kui ruumi on piisavalt, võib muidugi elutuppa mahutada nii diivani kui ka tugitoolid. Mööblikomplekt võib koosneda nii suurest diivanist ja kolmest-neljast tugitoolist kui ka väikesest kahte inimest mahutavast diivanist ja ühest või kahest kitsamast tugitoolist.

Diivan ja tugitoolid võivad olla ühest komplektist, aga samas võivad nad olla ka kardinaalselt erinevatest ajastustest ja silmatorkava stiiliga. Stiilieksperimente tehes ei tasuks siiski ülejäänud kodu ära unustada, sest elutoamööbel peaks siiski üldmuljesse sobituma.

Turvaline valik on pigem neutraalsemat tooni mööbel, millele saab dekoratiivpatjade ja katete abil soovitud erksamaid värvitoone lisada.

Tee valik vastavalt elutoa vajadustele

Enne lõplikku otsustamist on vaja kindlasti mõtlema ka sellele, kes ja kuidas ruumi kasutama hakkab. Kui kõik on harjunud sirgjooneliselt läbi elutoa käima, siis liikumistee ette sätitud suur diivan võib varsti frustreerivalt mõjuda. Samas kui kaks üksteise vastu seatud tugitooli või kaks väiksemat diivanit sobiksid ideaalselt.

Kui peres on väikesed lapsed, kes soovivad emal-isal palju kaisus olla, siis tugitooli tõenäoliselt ära ei mahu. Kui aga on soov lihtsalt omaette mugavalt istuda, külalisi ei plaani eriti kutsuda, siis eraldi tugitoolid vastavad hästi vajadustele ja jätavad elutuppa ka rohkelt vaba ruumi.

Mõtlemiskohti seega igal juhul on, ent eri variante uurides ja neid oma elutuppa ette kujutades, leiab kindlasti ka ideaalse lahenduse. Olgu selleks siis diivan, tugitoolid või mõlemad korraga.

