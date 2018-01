Kuusalu volikogu esimeheks valiti Kalmer Märtson

Pikalt kestnud võimukriis Kuusalu vallas näitab vaibumise märke. 17. jaanuaril kogunenud Kuusalu vallavolikogu valis oma uueks esimeheks veenva häälteenamusega OÜ Hinnu Seafarmi juhataja Kalmer Märtsoni.

Kuusalu vallavolikogus on 19 liiget. Võimukriis Kuusalus võttis ootamatu pöörde 13. detsembri volikogu istungil, kui valimisliidu Ühine Kodu juht Urmas Kirtsi kümne poolthäälega napilt taas vallavanemaks valiti. Kirtsi võidu järel teatasid vallavolikogu esimees Marti Hääl ja aseesimees Kristo Palu, kes esindavad valimisliitu Üks Kuusalu Vald, oma tagasiastumisest.

Kuidas patiseis lahendati? 28. detsembri istungil valis Kuusalu vallavolikogu 12 poolthäälega uueks aseesimeheks Urmo Ristisaare, kes on samuti Ühise Kodu esindaja.

Allika külas elav Ristisaar töötab igapäevaselt insenerina ettevõttes AS Ühinenud Depood. “Alustasin raudteeveeremi projekteerijana, praegu töötan pealisehituste alal projekteerija ja meistrina,” ütles ta Harju Elule.

Kiire lõppmäng

17. jaanuaril kogunes vallavolikogu Kuusalu rahvamajja järjekordseks istungiks. 19 liikmest oli kohale tulnud 18. Volikogu esimehe kandidaadiks esitas Ristisaar OÜ Hinnu Seafarmi juhataja Kalmer Märtsoni, kes kuulub valimisliitu Ühine Kodu ja kes aastatel 2007-2009 pidas Kuusalu vallavanema ametit.

Valimiskasti avamisel selgus, et Märtsoni poolt oli hääletanud 15 vallavolikogu liiget. Et Kirtsi juhtitud Ühisel Kodul on vallavolikogus kaheksa kohta, tähendab see, Märtsoni poolt hääletas ka suurem osa volikogu opositsioonist.

“Kalmer on kaua aega siin vallas elanud ja ennast tõestanud kui hea juht, edukas ettevõtja ja sellest ka lugupidamine tema suhtes,” ütles Kirtsi Harju Elule. Hääle sõnul on Märtson tubli inimene, kes saab volikogu juhtimisega väga hästi hakkama.

Patiseisu murdmine tähendas ühtlasi seda, et õnnestus valida esimehed ja aseesimehed sotsiaalkomisjonile (Ingeldrin Aug, Kaupo Parve), haridus- ja noorsootöökomisjonile (Marti Hääl, Sulev Valdmaa), keskkonna- ja ehituskomisjonile (Raul Valgiste, Kristo Palo).

Kuusalu vallavalitsus kinnitati koosseisus: Urmas Kirtsi, Reijo Roos, Aare Ets, Heino Junolainen.

Mõis ikka remondis

Ühtlasi tõsteti vallavanema kuupalka 2500 euro pealt 2700 euro peale. Sellele lisandub 60 eurot mobiilside hüvitist ja 0,3 eurot sõiduhüvitist iga ametiasjus oma autoga läbitud kilomeetri kohta.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikokku nimetati Kuusalu valla esindajaks Märtson, tema asendajaks Kirtsi. Otsustati osaleda ka tulevases Kohalike Omavalitsuste Üleriigilises Liidus, mis moodustub veebruaris toimuval üldkoosolekul.

Piinlikuma poole pealt selgus, et Kuusalu vallamaja ehk Kiiu mõisa remont ei ole ikka veel valmis, ehkki 13. detsembril teatas Urmas Kirtsi Harju Elule, et mõisa üleandmise tähtaeg on 24. detsember.

Istungi lõpus poetas Kirtsi mokaotsast: “Ehitaja on lubanud anda objekti üle jaanuari lõpuks.”

INTERVJUU

Kalmer Märtson, te saite Kuusalu vallavolikogu esimeheks 15 poolthäälega. Millest nii suur toetus?

Seda on väga raske öelda, millest selline toetus. Ma ei oska seda kommenteerida.

Kas teil on kavatsus püsida Kuusalu vallavolikogu esimehena kuni 2021. aastani?

Vaadates seda häälte hulka, siis ma pean seda enda kohustuseks.

Te olete elukutse poolest seakasvataja. Kuidas aja jagamine hakkab nüüd välja nägema ettevõtluse ja Kuusalu vallavolikogu vahel?

Kindel on, et volikogu esimehe töökoht on seotud teatud koormusega, aga ma olen sellega arvestanud, sest ma olen ka ennem olnud volikogu esimees ja ka vallavalitsuse liige, mis samuti võtab oma aja.

Kas te usute, et opositsioon Kuusalu vallavolikogus on konstruktiivne ja aitab teid kaasa?

Ma loodan seda.

Mis on kolm kõige pakilisemat asja, mis teie arvates tuleks Kuusalu vallas lähiajal ära teha?

Meil on üldplaneering pooleli, siia tuleb oma jõudu suunata. Teiseks, kindlasti tuleb kõik komisjonid korralikult tööle saada. Ja kui valdkonniti mõelda, siis kolmas asi on pansionaadi ehitus ehk natukene betooni kah.

Millal siis pansionaat valmida võiks?

Ma loodan, et selle aasta lõpuks. Sellega on väga kiire. Rahastus on ju otsustatud, aga ehitust pole veel alustatud.