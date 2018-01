Saku kiriku ehitus algab loodetavasti aasta lõpus

Viimased aastad on SA Saku Kiriku Ehitus kogunud raha, et ehitada valmis kirik Saku aleviku serva Pähklimäele. Tänaseks on koos 100 000 eurot ning parimal juhul algab EELK Toomase koguduse pühakoja ehitus juba tänavuse aasta lõpus.

Iseseisev Toomase kogudus loodi aastal 2013. Kohe oli selge, et vajatakse oma pühakoda. Tänaseni kasutatav vennastekoguduse Saku palvemaja on kitsas ning vajab remonti.

Viie aastaga on nii mõndagi muutunud. Kogudusel on uue kiriku ehitamiseks krunt, mis asub Sakus Küütsu tänav 2. Kalle Rõõmuse büroo arhitektid Kristiina Renter ning Juhan Põld on saanud valmis pühakoja projekti. Peahoonel on projekti järgi 2,5 korrust ning selle pindala on 643 ruutmeetrit. Ühekorruseline kõrvalhoone võtab enda alla 143 ruutmeetrit. Suurde saali on planeeritud sadakond istekohta.

Eelmise aasta alguses raiuti Pähklimäel asuv krunt puudest ning võsast puhtaks. Sinna

märgiti tikkudega ära ka pühakoja ehituse koht.

Kümnendik on koos

Ka praegu toimetavad krundil sae- ning trimmerimehed. “Käib ümbritseva pargi harvendamine. Kuni kaheksa sentimeetri kõrguseni ei vaja raieluba. Oksi ja muud ülejääki saab kasutada aukude täiteks, sest sissesõidutee koht on ebatasane,” rääkis SA juhatuse esimees Juhan Talpsepp. Sihtasutuse liikmed on EELK konsistoorium, Hageri Lambertuse kogudus ning Saku vald.

Kuidas on edenenud Toomase koguduse pühakojale raha kogumine? Talpsepp ütles, et koos on 100 000 eurot ehk kümme protsenti kiriku lõpuni ehitamise summast. Valmimiseks oleks niisiis tarvis miljonit eurot. Hoone karbi saaks valmis aga 500 000 euroga.

Talpsepa kinnitusel alustatakse ehitustöid siis, kui kogu karbiraha koos. Suur soov on hakata ehitama selle aasta lõpus. Sellisel juhul võiks kiriku hoone saada valmis aastaks 2020 või 2021.

Viiesajaliste klubi

Talpsepp räägib ka, et alustatud on kogumist korjanduskarpidega. Saku Selveris on kast siiani üleval. Lisaks on kahel aastal korraldatud juuni alguses laata. “Sealt on kogunenud kahe aastaga 3200 eurot. Lisaks veel kohvikute ning jõululaada summad,” ütles Talpsepp. Õlletehas on aidanud laadal mööbli ja transpordiga. Samuti on pakutud mittealkohoolseid jooke.

Lisaks saavad annetajad astuda saja ning viiesaja euro klubi liikmeks. “Võtad kohustuse mingi ajaga annetada sada või viissada eurot,” lisas Talpsepp. Positiivne on ka see, et alates eelmise aasta 1. juulist on sihtasutusele tehtavad annetused tulumaksust vabastatud.