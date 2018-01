HOLi valimised: intriigi asemel konsensus

Kolmapäeval toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu istungil valiti uus juhatus, kuna senise juhatuse volitused ammendusid koos kohalike omavalitsuste valimisega. Juhatuse esimeheks sai ka varasemalt kuus aastat HOLi juhtinud Raasiku vallavanem Andre Sepp.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu majas Sirge tänaval olid kohal kõigi omavalitsuste volitatud esindajad, välja arvatud Kuusalu vald. Kuusalus polnud HOLi volikogu toimumise ajaks võimustruktuurid veel paigas.

Samal ajal oli meie suurim omavalitsus, Tallinna linn, esindatud kahe kõrgeima võimumehega – kohal olid nii volikogu esimees Mihhail Kõlvart kui linnapea Taavi Aas. Seda võib pidada HOLi veerandsajandise ajaloo oluliseks hetkeks, kuna varem pole Tallinna ametlik linnapea HOLi volikogu külastanud.

„Eks maavalitsuste kadumisega pea omavalitsuste liidu tähtsus kasvama, me peame riigile saama tõsisemaks partneriks ja Tallinna linngi tahab sellesse oma panuse anda,“ sõnas linnapea Taavi Aas Harju Elule.

HOLi volikogu põhikirja järgi valitakse esmalt juhatuse esimees, siis aseesimees ja viimaks kolm juhatuse liiget. Kolmest volikogu liikme kohast üks kuulub põhikirjajärgselt Tallinna linnale.

Ühehäälselt Andre Sepp

Ainsa kandidaadina volikogu esimehe kohale esitas Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja Raasiku vallavanema, reformierakondlase Andre Sepa, kes ka kinnitas, et on nõus kandideerima. „Olen seda tööd varemgi teinud,“ kõneles Andre Sepp valijatest kolleegidele. Andre Sepp oli HOLi juhatuse esimeheks kuus aastat, 2002 kuni 2007. Sellel perioodil käivitati ühistranspordikeskus, koos Harju maavalitsusega ehitati valmis HOLi maja.

„Nüüd on mul kogemustepagasis ka töö riigikogu asendusliikmena,“ rääkis Raasiku vallavanem. „Mida plaanib kandidaat eelkäijatest teisiti teha?“ tahtis teada Kiili vallavanem Aimur Liiva. „Elu ise on teisiti tegemise ette kirjutanud. Kui varasemalt oli HOLi partneriks maavalitsus, siis nüüd peame riigiga läbirääkimistel teisi partnereid otsima,“ oli Sepp kindel. Tema arvates saab HOLi peamiseks koostööpartneriks ühinemist kavandavad Eesti Linnade ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Ühehäälselt valiti Sepp taas HOLi juhatuse esimeheks.

Ka juhatuse aseesimehe kohale oli kandidaate vaid üks – Loksa kultuurikeskuse juhataja Helle Lootsmann. Ka Helle Lootsmannil oli oma valijaile kõnelda pikaajalisest kogemusest omavalitsuste töös – kuus aastat Loksa linnapeana, kaheksa aastat HOLi juhatuse aseesimehena. Keskerakondlane Helle Lootsmann valiti ülekaaluka häälteenamusega HOLi aseesimeheks.

Nii värske volikogu esimees Andre Sepp kui aseesimees Helle Lootsmann kinnitasid Harju Elule, et nende igapäevatööd HOLi juhtimine ei sega. „HOLil on küll ülesandeid kõvasti juurde tulnud, aga endise kahe inimese asemel on omavalitsuste liidus ametis nüüd 11 palgalist töötajat, oma ala head spetsialisti,“ arvas Andres Sepp. „Meie oleme ikkagi juhatuse liikmed, kes vaid tööd koordineerivad,“ täiendas Helle Lootsmann.

Intriig jäi ära

Tallinna linna poolseks kandidaadiks juhatusse esitas linnapea Taavi Aas volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti (Keskerakond), kes ka nõustus juhatusse kandideerimisega. Veel pakuti juhatuse liikme kandidaatideks Rae vallavanema Mart Võrklaeva (Reformierakond) ja Saue vallavanema Andres Laisa (IRL) kanditatuur.

Intriigi pingeteta valimisse üritas luua Kiili vallavanem Aimur Liiva, kes pakkus juhatuse liikmeks ka Jõelähtme vallavanemat Andrus Umboja (Reformierakond). Siiski jäi intriig sündimata – Umboja taandas end, kinnitades, et panustab rohkem Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhtimisse, mille juhatuse liige ta on.

Nii valitigi Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmeteks järgmiseks neljaks aastaks ehk järgmiste omavalitsuste valimisteni Mart Võrklaev, Mihhail Kõlvart ja Andres Laisk.

KOMMENTAAR: Siim Kallas, Viimsi vallavanem, endine peaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident

Klassikalises mõttes ei olnud need loomulikult mingid juhatuse valimised, erinevaid kandidaate, kelle vahel valida, ju ei olnud. Kuigi territooriumil, mida HOL haldab, elab ühes Tallinnaga pea pool Eesti rahvastikust, üle 600 000 inimese, ja on, kelle hulgast valida, kandidaate ei esitatud.

Teisest küljest aga – selline üksmeel näitab väga head koostööd, nii omavalitsuste kui erakondade tasemel. Juhatuses on esindatud nii väikeste (Loksa, Raasiku) kui suurte omavalitsus esindajad , samuti kõik meie suuremad erakonnad. Nii et päeva lõpuks sai väga konsensuslik ja tark valik.