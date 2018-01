Tabasalus ründasid murdjakoerad

Teisipäeva pärastlõunal nägid liiklejad Tabasalu kandis õõvastavat vaatepilti: kaks omapäi kulgenud suurt peremeheta koera, märganud teisel pool maanteed kergliiklusteel noort naist lapsevankri ja koeraga jalutamas, muutsid järsult suunda, ületasid maantee ja ründasid naisega koos jalutavat pisikest koera.

„Tõesti oli kõik see, mis meiega juhtus, nagu koeraomaniku õudusunenägu,“ rääkis õnneks siiski vaid ehmatusega pääsenud Tabasalu elanik Kairi Fimberg. „Tulime kolmekesi oma igapäevaselt jalutuskäigult Tabasalu looduspargis ja kõndisime kergliiklusteed pidi kodu poole. Minul lapsevanker ees ja pisike beagle rihma otsas. Mere tee bussipeatuse juures märkasin teisel pool teed kahte lahtist suurt mustakirjut koera, kes meid nähes otsejoones suuna meie poole võtsid.“

Üks neist koertest ründaski rihma otsas olevat beagle’t, haarates tal turjast. „Ega ma ju midagi peale appikarjumise väga teha saanud,“ tunnistab Kairi, „kartsin lapse, natuke ka enda pärast.“

Kõik see kestis Kaire kinnitusel mõnikümmend sekundid kuni pool minutit, aga tundus igavikuna. Õnneks reageeris üks möödasõitev autojuht, keeras auto teelt kõrvale ja sõitis rünnatavatele appi. See vapper naine on Evelyn Lumi, nagu Kaire hiljem teada sai.

Nähes appiruttavaid inimesi – ka üks korstnapühkija oli teel hädasolijate poole – lasid ründajad väikese koera lahti ja lontisid rahulikult oma teed edasi.

„Mis ilma abita oleks saanud, ei taha mõeldagi,“ räägib Kairi, „ju nad oleksid mu Bruno sealsamas lõhki kiskunud.“

Pealtvaatajad šokis

„See oli nii kohutav, et keelasin lapsel vaatamast;“ kirjutas Kairile keegi pealtnägija, kes eemal bussipeatuses lapsega bussi ootas. „Ei julgegi last enam üksi kooli saata!“

„Appi rutanud Evelyn pani meid kogu kupatusega – koer, vanker, mina ja laps – kiiresti oma auto peale ning viis meid koju,“ kõneleb Kairi. Šokis olnuna ei oska ta rünnanud koeri täpselt kirjeldada, aga arvab, et ega nad Tallinnast Tabasallu tulnud, ikka ümbruskonna koerad olid. Õnneks on Bruno, vaatamata sakutamisele, siiski väliselt terve. „Sisemiselt mõjus see talle kindlasti raskelt. Ta on end rihma otsas tundnud varemgi ärevalt ja oleme üle aasta regulaarselt koolitaja abiga tööd teinud , et sellest üle saada. Nüüd algab kõik otsast peale,“ on Kairi Fimberg kurb.

Ilma pipragaasita ta ilmselt lapse ja koeraga enam tänavale ei lähe.

„Lapsega oled sellises olukorras eriti abitu ja vastutad kõigi turvalisuse eest,“ mõtiskleb ta.

Trahv kuni 800 eurot

Harju Elu toimetus pöördus päringuga Harku vallavalitsuse poole: kas on teada, kellele koerad võivad kuuluda ja mis saab omavalitsus ette võtta koeraomanikuga, kes oma koerad hulkuma laseb?

Avaldame vallavalitsuse vastuse: „Harku vallavalitsusele ei ole teada, kelle koerad jalutaja lemmikut ründasid. On äärmiselt kahetsusväärne, et on jätkuvalt koeraomanikke, kes ei adu lemmiklooma võtmisega kaasnevaid kohustusi. Vallas kehtiva Harku valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt on iga koeraomaniku kohustus välistada looma väljapääsemine tema omandis või valduses olevalt territooriumilt. Avalikus kohas peab koer olema aga jalutusrihma otsas, et tagada kaaskodanike ja loomade ohutus. Eeskirja rikkumise puhul on meil õigus looma omanikku karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühiku ulatuses (kuni 800 eurot), juhul kui koer on tekitanud inimesele tervisekahjustuse või varalise kahju.

Eelkõige tahaksime aga loomaomanikele südametunnistusele panna, et looma võttes tuleb hoolitseda nii tema heaolu eest kui mõelda ka kõigi teiste ohutusele.“