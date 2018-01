Pääskülas alustab tööd Manta Maja ühiskontor

Tallinnas Vabaduse puiesteel lõpus valmis eelmise aasta lõpus kontorite, restorani ning spordisaaliga kolmekorruseline büroohoone. Lõplikult veebruaris tööd alustav Manta Maja anaab võimaluse teha kodukontoris tööd ka Harjumaa inimestel.

Tõenäoliselt on mööda Vabaduse puiesteed Laagri suunas liikujad seda maja märganud. See asub Elroni Pääsküla depoo kõval. Nn Hummeri maja ehitust alustati 2007 ning see jäi pooleli kaks aastat hiljem. Tühja karpi müüdi pikka aega. Mullu soetas selle kinnisvarafirma Hammerhead ning ehitas sellest nutika büroo ja restoranihoone. Kolmel korrusel ja ka keldris asuv kompleks saab lõplikult valmis veebruari alguses.

“Tahame luua mitte üksikprojekti, vaid ikka komplektset kaubandus- või ettevõtluskeskkonda ehk linnaosa minivarianti,” ütleb Harju Elule hoones ringkäigu teinud Manta Maja kommunikatsioonijuht Ettie Mikita. Hoone ühendab endas äripinda, bürood, söögikohta, ilukeskust, spordisaali ja lillekauplust.

Lõpp ummikutes istumisele

Ettie Mikita kinnitusel on hoone asukoht väga hea ning siia saabuja ei pea närveerima parkimiskohade pärast. “Sa ei pea muretsema ka ummikutes istumise pärast, sest kohale saab ühistranspordiga. Bussipeatus on ukse ees ning Pääsküla rongipeatus asub kümne minuti tee kaugusel. Parkimiskohad on maja ees tasuta ja neid tuleb ka juurde,” räägib Mikita.

Nagu mainitud, on Manta Maja teisel ja kolmandal korrusel büroopinnad. Esimesel korrusel on ka restoran “Jah, kallis” ja lillekauplus. Keldris asub 24 tundi avatud spordiklubi 24-7 Fitness.ee.

“Majas saab kolmel korral päevas süüa, ja kui on vaja õhtul kas naine välja viia või külla minna, saab ka lilled osta,” lisab Ettie Mikita. Kogu keskusele nime andnud manta rhei on suur süvamere kala, keda saadab alati saatjaskond. Kala toitub planktonist ja on sõbralik olevus. Mingeid röövliomadusi tal ei ole.

Manta Maja avatud ühiskontoris saab rentida töökohta nii lauakohana alates 150 eurost kuus või eraldiseisva kontoriruumina vastavalt ettevõtja vajadustele. Kusjuures kasutada saab tervet maja ehk nelja koosolekuruumi, puhkenurka ja kööki. Isegi kohv ja printimine on hinna sees. “Nimeline koht maksab 180 eurot. Sellel on eraldi sahtliboks, riiul ja kapp arvuti ning dokumentide jaoks,” lisab Mikita.

Sissepääs sõrmejälgedega

Enamus büroopinnast on avatud kontor, kuid on ka eraldatud koosoleku- ning näiteks rääkimise ruume. “Keskel on telefoniboksid, mis on helikindlad – sees räägitav jutt ei kosta välja ja vastupidi,” näitab Ettie Mikita. Lisaks on hoone otstes kaks helikindlat kabiini. Kokku mahub kahel korrusel korraga tööd tegema kuni 150 inimest.

Täiesti omaette moel käib sissepääs hoonesse. Selleks kasutatakse uste kõrval olevates andurites käib sõrmejälgi. “Sõrmejäljed skaneeritakse arvutisse. Need võetakse ikka kahe käe nimetissõrmedelt, sest käsi või sõrm võib olla näiteks kipsis. Varu peab olema,” räägivad Makita ja hoone haldaja Kaidi Türk. Kui andur sõrmejäljed ära tunneb, siis avaneb uks. Kui ei tunne, siis jääb uks suletuks Alati saab ka haldajale helistada ning uksed päris kinni ei jää.

Miks eelistati sõrmejälgesid uksekaardile? “Need on alati on kaasa ja sõrmed ei unune maha. Ma ise ei taha ka lisakaarte Olen alati kauplustes öelnud, et pange kõik kliendiandmed ja boonused ID-kaardile,” räägib Mikita.

Kas Harjumaalt on ka juba rentnikke? Kaidi Türk ütleb, et praegu on töökohti renditud juba paarkümmend. Nende hulgas on ka huvilisi naabrite juurest ehk Saue vallast.