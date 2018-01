Rae valla kümnes lasteaed avati tantsu ja tralliga

Aastatel 2013-2017 paiknesid Lagedi lasteaed ja põhikool samas hoonekompleksis Kooli tänaval. Laste arvu kasv alevikus tekitas vajaduse eraldi lasteaiahoone järele, mille ehitas asulasse Kaare teele Parmeron AS.

“Vanemad kohalikud olijad teavad mäletada, et umbes 40 aastat tagasi hakati veeretama seda mõtet, et Lagedile oleks vaja lasteaeda. Nüüd on nendest inimestest saanud ise peaaegu vist et vanaemad ja vanaisad,” ütles lasteaia direktor Imbi Orav 2. jaanuaril enne pidulikku lindilõikamist.

“Üks vaheetapp oli täna täpselt viis aastat tagasi, kui avati renoveeritud Lagedi koolimaja, kus said siis omale ruumid neli lasteaiarühma ja umbes sadakond kooliõpilast,” jätkas Orav.

Praegu käib Lagedi põhikoolis juba 174 õpilast. Et laste arv jätkuvalt kasvab, ehitati mudilastele üle tee uus maja, kus praegu on kuues rühmas kokku 110 lasteaialast.

Ehitati buumi harjal

Lasteaia ehituse peatöövõtja oli Parmeron AS. “Tänapäeval on põhiprobleem see, et ehitusbuum on suhteliselt suur ja ehitusmaterjalide kättesaadavus keeruline,” rääkis projektijuht Erkki Aadli.

Seetõttu tellis Parmeron vajaminevad betoonelemendid ära kohe, kui eelmise aasta jaanuaris ehitusleping Rae vallaga allkirjastati. “Nende elementide tellimisaeg oli viis-kuus kuud. Alles juulikuus õnnestus hakata paika panema esimesi elemente,” meenutas Aadli.

“Teine suur probleem oli sügise ilmastik. Peaaegu iga päev sadas,” ütles Aadli. Septembri keskel saadi siiski püsti hoone karp, järgnesid viimistlustööd. Lagedi lasteaed valmis tähtajaks ehk 25. detsembriks.

Lasteaed kolis vanadest ruumidest uude hoonesse 27.-29. detsembril. “Õpetajad olid tublid, oma isiklike autodega vedasid asju,” kiitis lasteaia direktor. Suuremad esemed aitas ümber paigutada kolimisfirma. Lisaks telliti täiendavat mööblit, mis jõuab kohale jaanuari lõpuks.

Hoone 1400-ruutmeetrisel esimesel korrusel paiknevad toad kõigile kuuele lasteaiarühmale, suur saal, köök ja tehnoruumid. Teise korruse 300 ruutmeetri peal on kabinetid liikumis- ja muusikaõpetajale, eripedagoogile, tervishoiutöötajale, õpetajate tuba ja õppeköök.

Võimalik laiendada

“Lasteaed on saanud korralik, ilus, valgusküllane ja kaasaegne,” ütles Rae vallavanem Mart Võrklaev Harju Elule. Maaküttel hoone ehitusmaksumuseks kujunes 2,1 miljonit eurot, nagu hange ette nägi.

Lagedi lasteaias käib praegu 110 last. Vabu kohti on seal veel kümnele, kuid sügisel saavad need täis. Direktori sõnul võimaldab lasteaia projekt teisele korrusele veel kuus rühmaruumi ehitada. See tõstaks laste arvu majas 240 peale.

Mis aastal Lagedi lasteaia laiendamine võiks aset leida? “Täna mingit aastanumbrit ega plaani, millal seda teha, ei ole,” teatas Võrklaev.

Kõige kiiremini kasvab vallavanema sõnul laste arv Peetri alevikus. “Sellel aastal on plaan Peetri piirkonnas ehitada kaks lasteaeda – üks Turu tee kanti ja teine Kaare teele,” lisas Võrklaev. See tõstaks lasteaedade koguarvu Rae vallas kaheteistkümne peale.