Vello Lind saadeti viimsele teele

25. detsembril suri 81-aastasena endine põllumajandusminister Vello Lind. Matuste jumalateenistus peeti 30. detsembri hommikul Tallinna Toomkirikus, Lind sängitati mulda paar tundi hiljem Rannamõisa kiriku surnuaias.

Vello Lind sündis 2. novembril 1936 Karula vallas. Ta lõpetas Valga keskkooli ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskonna.

EPA lõpetamise järel töötas Lind aastatel 1961-1968 Riisipere sovhoosi peaagronoomina ja 1968-1981 Ranna sovhoosi direktorina. 1981-1983 oli ta ENSV põllumajandusminister, järgesid juhtivad kohad agrotööstuskoondises ja agrotööstuskomitees. 1990-1991 oli Lind Eesti Vabariigi põllumajandusminister, 1991-1999 töötas ta Tallinna Linnuvabriku nõunikuna.

Vello Lindu jäid leinama lesk Anne ja kolm last – Peeter, Minna-Liina ning Maris. Poeg Peeter Linnu sõnul oli ta isa töökas ja kangekaelne, teadis täpselt mida ta teeb ja miks ta teeb, nii peresuhtluses kui töös. “Isana ta oli karmi käega. Samas tal oli seda armastust ka sees,” ütles Peeter.

“Tal oli tahtmine veel vähemalt 15 aastat tööd teha. Tema arvas, et Eesti riigi lahenduseks on päikeseenergia. Eesti põllumaa kohta ta ütles, et pooled neist põldudest võib panna päikesepatareisid täis,” meenutas Peeter.