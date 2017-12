Peaminister Jüri Ratas: ma soovin, et meie ühiskonnas oleks rohkem andestamist

Jõulude eel rääkis peaminister Stenbocki majas Harju Elule valitsuse rõõmudest ja muredest peagi lõppeval aastal, aga ka selles, kuidas ta ise oma perega jõule tähistab.

Jüri Ratas, eelmisel aastal soovisite te kogu hingest saada Eesti Olümpiakomitee presidendiks, aga saite hoopis peaministriks. Kuidas ise seda tagantjärele tõlgendate?

Elu keerdkäigud on imelikud.

Teie Keskerakonnast, IRList ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast koosnev valitsus on praeguseks püsinud ametis aasta ja üks kuu. Mida te peate selle aja suurimateks saavutusteks?

Ma arvan, et just see põhimõte, mida see koalitsioon tõi – sidusam ja tugevam Eesti. See oli ja on solidaarsem Eesti. See on kindlasti rohkem võrdsete võimaluste Eesti.

Me viime täna ellu viite suurt reformi. Esiteks tulumaksuvaba miinimumi reform, millega töötavatest inimestest ca 80-90 protsenti võidavad. Samuti 93 protsendile pensionäridest ei muutu midagi või nende pension suureneb.

Teiseks kindlasti haigekassa reform, et vähendada ravijärjekordasid. Kolmandaks pensionireform, et pensionisüsteem oleks tulevikus rohkem solidaarsem, et esimeses pensionisambas oleks rohkem sees ka tööstaaži aspekti. Neljandaks põllumajandusreform ja viiendaks kohaliku omavalitsuse reform ehk haldusreform. Need on suured teemad, millega see valitsus on tegelenud.

Seda aastat kokku võttes ma ütlen, et oluline on ka Eesti Vabariik 100. Ka teie lehe veergudel ma soovin kõiki lehe lugejaid tänada, et Eesti on jõudnud nii kaugele, et me saame tähistada riigi sajandat juubelit.

Loomulikult on tähtis selle aasta teine pool ehk Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogus.

Aga on ka probleeme. Viimane EMORi gallup näitab, et Keskerakonna populaarsus on viimase kuuga langenud 26 protsendi pealt 22 protsendi peale. Mis on selle põhjus?

Kui neid gallupeid teha, siis ma arvan, et hästi oluline on, et see oleks võimalikult laiapõhjaline, et tõesti oleks kaasatud kõik Eesti elanikud, kellel sel hetkel on võimalus oma vastus öelda.

Viimane Turu-uuringute gallup näitas Keskerakonna toetuseks 29 protsenti ja Reformierakond oli seal kuskil 24 protsendi peal.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni elukaaslast Tiit Soormi kahtlustatakse omastamises ja rahapesus. Kas Simson jääb ametisse?

(Tõuseb, paneb pintsaku nagisse ja jätkab siis vestlust) Kadri Simson on olnud ja on tõesti väga toimekas majandus- ja taristuminister. Just täna (intervjuu on võetud 19. detsembril – A.T.) jõudis ta tagasi Eesti eesistumise viimaselt nõukogult Brüsselist. See oli energeetika valdkonnas. See kestis 14 tundi ja seal näiteks tehti kokkulepe taastuvenergia osas ja ta saavutas veel väga palju kokkuleppeid.

Ma olen prokuratuuri käest isiklikult kuulnud, et Kadri Simson ei ole selles kaasuses kuidagi seotud.

Läheme nüüd tulumaksureformi juurde. Järgmisest aastast rakendub Eestis tulumaksusüsteem, mille järgi on tulumaksu maksmisel 6000 astet. Miks oli vaja maksusüsteem nii keeruliseks ajada?

Aga maksusüsteem iseenesest pole kunagi mingi eesmärk. Kas keerulisus või lihtsus, eesmärk on see, et inimesed, kes teenivad madalat või keskmist palka, teeniksid igakuiselt netos rohkem. Selle soovi on väga tugevasti pannud lauale ka Eesti ettevõtjad, kes on öelnud, et madalat või keskmist palka teenivate Eesti inimeste palgatase peaks suurenema.

Miks seda on vaja? Seda on vaja, et Eesti inimene tunneks ennast enne palgapäeva sotsiaalselt kindlamalt. 76 protsenti nendest inimestest, kes täna teenivad 1200 eurot brutosummana või vähem, võidavad järgmise aasta esimeses kuus 64 eurot. Seda on vaja sellepärast, et Eesti oleks solidaarsem, et Eesti maksusüsteem oleks õiglasem, et Eesti oleks paremini ühendatud.

Ma väga tänan Eesti ettevõtjaid, kes on viinud Eesti majanduskasvu sellisesse seisu, nagu see on, ja see on hea seis, aga soov on ju, et majanduskasv oleks kestlik, jätkusuutlik, kaasav ja jõuaks võimalikult paljude Eesti inimesteni.

Käesoleval aastal tõusis õlleaktsiis esmalt 10 protsenti ja siis veel 70 protsenti. Millist aktsiisitõusu pakub õllesõpradele järgmine aasta?

(Mõttepaus ) Alkoholipoliitika on kindlasti üks oluline vahend, kui me räägime inimeste tervisest. On olnud ja on olemas erinevad uuringud, mis näitavad reaalselt, et kui inimesed tarbivad vähem alkoholi, siis nende tervis on parem, õnnetusi on vähem ja ka raskesti haigestumisi või seda soodumust on vähem. Nii et alkoholiaktsiisi tõusu peamine eesmärk on olnud alati tervise aspekt.

Me oleme viimases eelarve läbirääkimiste faasis leppinud kokku, et järgmise aasta aktsiisitõus ei ole nii suur, kui algselt planeeritud. See tõus nii siidril kui õllel väheneb poole võrra. Samuti väheneb kangel alkoholil tõus poole võrra.

Järgmisel aastal tõstab ka Läti oma alkoholiaktsiisi.

Kui nüüd esitada üks isiklik küsimus – milline on Teie enda lemmikõlu ja kui tihti te seda tarbite?

Pean tunnistama, et ma ei ole suur õllesõber, aga suvisel laupäeval, kui maal on tööd tehtud, metsast kaseviht valmis tehtud ise ja saun köeb, siis eks ma sõpradega mõne õlle saunas ikka võtan.

Küsin ka toitude kohta. Millise jõululaua katab teie abikaasa 24. detsembril?

Te küsite õigesti, tõesti katab abikaasa, aga ma aitan teda. Ma arvan, et see on üsna traditsiooniline Eesti jõululaud, tagasihoidlik, aga seal on kindlasti kapsast, seal on verivorste, on ka tanguvorsti, kartulit ja liha. Kuna minu abikaasa vanemad teevad ka üsna palju hoidiseid, siis kindlasti on seal ka nende poolt valmistatud kõrvitsasalat. Eks ta selline välja näeb.

Kuidas jõuab Teie koju jõulukuusk?

Nii nagu ta on jõudnud minu mäletamist mööda viimased 36 aastat. Ma olen oma isaga käinud alati jõulude eel jõulukuuske toomas. Nüüd, kui minul on lapsed, olen väga soovinud, et see traditsioon jätkuks ka nendega. Sellel aastal meie jõulukuusk tuli Kiili valla metsast.

Te olete usutunnistuselt baptist. Kas te võtate osa jõululaupäeva jumalateenistusest, ning kui jah, siis millises kirikus?

Ma suure tõenäosusega olen 24. detsembril vanemate maakodus Pärnumaal. Ma arvan, et me külastame koos isaga ja lastega Häädemeeste või Saarde kirikut.

Teil on kolm kena last. Kas teete jõuluvana ise või jääb see roll mõnele sõpradest?

(Naerab) Ma usun, et selle aasta jõululaupäeval aitavad päkapikud välja.

Äkki annate väikese vihje, milliseid jõulukingitusi teie lapsed päkapikkudelt oodata võivad?

Nagu lapsed ikka. Minu mõlemad pojad käivad trennis, on üsna aktiivsed. Üks tegeleb ujumise ja hip-hop tantsimisega, teine ujumise ja malemänguga. Kingituseks on kas spordivarustus või raamat, mis on seotud malega.

Tütre puhul ma usun, et talle lähevad korda käsitöö asjad. Ta käib keraamikaringis ja õpib pille, nii ukulelet kui ka kannelt. Võib-olla päkapikk teeb üllatuse muusikavaldkonnast.

Kui Te jõulukinke teete, siis milline jõulukingitus on teil varuks Keskerakonna endisele esimehele Edgar Savisaarele?

Soov, tugeva tervise soov.

Mida te sooviksite jõuludeks Harjumaa elanikele?

Märkamist. Jõulud on alati valguse aeg. Kindlasti ma soovin palju armastust. Ma soovin ka seda, et meie ühiskonnaks oleks rohkem andestamist. Võimalust olla oma lähedastega, oma perega. Mõtiskleda selle aasta üle, mis on kohe-kohe möödumas. Kindlasti minu soovide seas on ka tervise soov. Soovin kõikidele Harjumaa elanikele tugevat tervist.