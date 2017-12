Keila Selveris koguti abivajajatele 752 kilo toitu

9. detsembril korraldas Toidupank vähekindlustatud peredele toidu kogumise aktsiooni Keila Selveris. Seitsme tunniga saadud 752 kilo toiduaineid jagati hiljem Keila sotsiaalkeskuse töötajate poolt 80 pere vahel.

See oli osa suuremast ettevõtmisest, millega 8. ja 9. detsembril koguti toitu 47 kaupluses üle Eesti. Toidupanga kampaaniaga liitus valik Prisma, Rimi, Selveri, Maksimarketi, Konsumi ja Maxima toidupoode ning Stockmanni toidupood Tallinnas.

Keilas nägi see 9. detsembril välja nii, et kaks toidukogujat seisid Selveri koridoris mõne meetri kaugusel kassadest, ees punased põlled ja kärud kirjadega “Teie poolt siia annetatud toidukaup jõuab kohalike puuduses elavate peredeni.”

“Mina organiseerisin selle, et Toidupank tuleks Keilasse, ja on hea meel näha, et see tuligi lõpuks. Keilas on nad esimest korda,” rääkis Harju Elule Endo Kask, Tutermaa külas elav noormees, kes igapäevaselt töötab Prime Room mööblilaos.

“Mina töötan Luminori pangas,” selgitas teise annetuskäru taga seisev Keit Kanarbik-Piipuu, elukoha poolest Naage küla elanik. “Kuna siinkandis pole Toidupanga üritust kunagi olnud, siis mõtlesime, et miks mitte kaasa lüüa.”

Mis paneb annetama?

Harju Elu küsis inimestelt, kust tuli mõte toitu annetada? “Miks mitte. Uus aasta on tulemas,” arvas pensionär Raimond Tamm. “Kõik tahavad süüa,” lisas abikaasa Asta. Vanapaar tõstis toidupanga kärusse purgisupi, kalakonservi, lihakonservi, toiduõli ja kaerahelbed.

Vanapaar elab küll Tallinnas, aga suvekodu on neil Laulasmaal. “Ei ole kunagi sattunud selle kampaania peale. Muidu oleks võib-olla varemgi annetanud,” ütles Asta. Kas pensioni kõrvalt raha leidmine toidu annetamiseks on lihtne või raske? “Praegu ei olnud raske, kuna ma käin tööl veel,” rääkis Asta.

Mida muud huvitavad Toidupanga kärudesse pandi? “Kaks kurgipurki ühe hinnaga. Ega mul omalgi palju raha pole. Jõululaupäeval läheb ikka vaja seda marineeritud kurki,” arvas Vasalemmas elav tööline Ulvi Maripuu.

“Magusat, soolast, nii ühte kui teist. Küpsetamiseks oli pulber, moos oli ja soolane supp ka,” rääkis Keila pensionär Virve Aasmäe, kes on enda sõnul varemgi toitu annetanud.

“Andsin kanalihakonservi ja sealihakonservi. Need säilivad ja on maitsvad ka ilmselt,” ütles Padisel elav poemüüja Marge Sillaste. “Olen ka varem annetanud, kui on selline kampaania olnud, siis kas purgisuppe või konserve.”

“Sihukesi kauasäilivaid asju, mis kindlasti ära kuluvad mingil hetkel – makaronid, riis, tatatrahelbed,” rääkis Kumna elanik Heiki Kurissoo, tausta poolest päästetöötaja.”

Kiirabimeedikust abikaasa Olga Kurissoo arvas, et nad annetavad toitu tulevikuski. “Kui võimalust on, siis loomulikult.”

Abi 80 perele

Toidupanga annetuskärudesse tõstetud kaupa viidi aeg-ajalt kõrvalruumi, kus seda banaanikastidesse sorteeris Keiti abikaasa Andro Piipuu, erialalt autofirma finantsjuht. Üksteise järel olid reas kastid toiduõli, suhkru, pähklite, jahu, kommide, hommikusöökide, pudrude, makaronide, küpsiste, konservide, tee, kohvi, mahla, moosi, purgisuppide ning kergesti riknevate toitude tarbeks.

Kui palju toitu siis 9. detsembril Keila Selveris Toidupanga kampaaniaga kokku saadi? “Toitu oli 55 banaanikastitäit kaaluga 752 kilogrammi,” täpsustas Keila sotsiaalkeskuse lastekaitsespetsialist Janne Sutting.

Sotsiaalkeskuse nimekirjas oli 80 peret – nii suurperesid kui vähekindlustatud peresid. Neile pakkide komplekteerimisega alustati juba laupäeva lõuna paiku kell kolm, kui toidukogumise aktsioon veel kestis.

“Toidupakid olid erineva suurusega vastavalt pere suurusele ja vajadustele. Osa peredest tulid pakkidele ise Keila sotsiaalkeskusesse järele. Osale peredele vedasid pakke laiali lastekaitsetöötajad ja vabatahtlikud,” rääkis Janne.