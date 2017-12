Selgusid Harju parimad sportlased

Kolmapäeva õhtul autasustati Gurmeeteatris Harjumaa parimaid sportlasi, koole, treenereid, toetajaid ning spordikorraldajaid.

Tänavuse aasta parim naissportlane on tennisist Anett Kontavet. 21-aastane Kontaveit elab Viimsi vallas ning tema WTA maailma edetabeli koht oli detsembri alguses 34. Juulis aga asus Kontaveit üksikmängu edetabelis koguni 27. kohal. Ise ta auhinda vastu võtta ei saanud, sest viibib Tais treeninglaagris.

Anett Kontaveit valiti maakonna parimaks ka aastal 2013. Mullune parim Harju naissportlane oli Rae valla purjetaja Ingrid Puusta.

Tublim mees on rattaorienteeruja Lauri Malsroos Saue linna klubist Saue Tammed. Mees on tänavune MMi pronks (lisaks veel 6., 10. ja 12. koht), kahekordne EMi hõbe, maailma karikas tuli seitsmes koht ning Balti meistrivõistlustel kuld ja hõbe. Lisaks sai ta kaks Eesti kuldmedalit ja valiti alaliidu poolt tänavuse aasta parimaks rattaorienteerujaks. Malsroos oli maakonna parim sportlane ka mullu.

Tiitliga aasta treener pärjati vibuspordi juhendaja, Kajamaa klubi juht Katrin Virula. Seda produktiivse treeneritöö ning vibuspordi propageerimise eest. Kohaliku spordielu edendaja on Kolgaküla spordiklubi Rada president Helges Mändmets. “Kohalike ja ülemaakondlike ulatusega spordiürituste korraldamise ning liikumisharrastuse aktiivse propageerimise eest,” seisab Mändmetsa põhjenduses.

Parim spordibaasi juht on Kaupo Kütt Kiili vallast. “Spordirajatiste hooldamisel ja võistluste teenindamisel näidatud leidlikkuse, inimlikku suhtumise, abivalmiduse ja korralikkuse eest,” seisab põhjenduses.

Parim kool gümnaasiumide/keskkoolide arvestuses on Kuusalu. Seda juhib direktor Vello Sats. Parim kool põhikoolide arvestuses on Raasiku, mida juhib direktor Kadri Viira.

Eelmise aasta preemia “Meie teejuht, meie õpetaja” laureaat Jaanus Väljamäe andis tänavuse preemia üle Margus Keermale. Mees on treener Kuusalus.

Aasta klubi on Jalgpalliklubi Tabasalu, mida juhib Riho Saksus. Jalgpalliklubi Tabasalu on 23. novembril 2012 asutatud klubi, mis oma struktuurilt on Eestis ainulaadne.

Aasta kehalise kasvatuse õpetaja on Tiia Kroonmäe. Ta on Raasiku põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. “Õpilaste kasvatamisel tehtud eduka ja kauaaegse pedagoogilise töö ja kolleegidesse sõbraliku suhtumise eest,” seisab põhjenduses.