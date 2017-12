Kuusalu sai vallavanema, kuid kaotas volikogu esimehe

13. detsembri õhtul kell neli kogunesid vallavolinikud Kuusalu rahvamajja, et teha valik nelja kandidaadi seast, kelleks olid Urmas Kirtsi, Annes Naan, Kairit Pihlak ja Eveli Tänav. Kolm tundi kestnud maratonistung lõppes puändiga.

15. oktoobri kohalike valimistega ei saavutanud ükski poliitiline jõud Kuusalu 19-liikmelises vallavolikogus enamust. Vallavanem Urmas Kirtsi valimisliit Ühine Kodu sai volikogusse 8 kohta, ärimees Marti Hääle juhitud valimisliit Üks Kuusalu Vald 5 kohta. Ülejäänud poliitilised jõud märkimisväärset toetust ei pälvinud.

31. oktoobril valis Kuusalu vallavolikogu oma esimeheks Marti Hääle 10 poolthäälega. 8. novembril otsustati aga, et vallavanem valitakse avaliku konkursiga. Konkursi läbiviimiseks moodustati kuueliikmeline töörühm.

Tähtajaks ehk 1. detsembriks esitas oma sooviavalduse lausa 18 kandidaati. Järgnes tehniline töö kandidaatide kvalifitseerimiseks, kellest sõelale jäid kaks – vabaerakondlasest endine Vihula vallavanem Annes Naan ja sotsiaaldemokraadist endine Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak. Komisjon otsustas kandidaatide hulka lisada ka senise Kuusalu vallavanema ehk Urmas Kirtsi.

Õhus oli elektrit

13. detsembri Kuusalu vallavolikogu istungil olid kandidaatidest kohal Pihlak, Naan ja Kirtsi. Viimasel hetkel esitatati kandidaadiks veel Swedbanki töötaja Eveli Tänav, ehkki töörühm oli ta esialgu kõrvale jätnud ja Tänavat polnud ka istungil kohal.

Pärast kandidaatide esinemist ja küsitlemist algas esimene hääletusvoor. Kirtsi sai seal 8 toetushäält, Naan 4, Pihlak 4 ja Tänav 2. Reglement nägi ette, et teise vooru lähevad edasi kaks paremat, aga kuivõrd Naan ja Pihlak said võrdse tulemuse, pääses teise vooru kolm kandidaati.

Volikogu esimees teavitas nüüd kohalviibijaid, et kui kandidaatidest keegi teises voorus nõutavat enamust ei saavuta, algab kolmandas voorus kandidaatide ülesseadmine nullist.

Pingelisest teises voorus saavutas Kirtsi lõpuks selle, mida ta soovis – teda toetas 10 volinikku, samas kui Pihlaku poolt anti hääli 5 ja Naani poolt 3. Volikogu esimees Marti Hääl ulatas võitjale uhke lillekimbu. Võitja näos ei liigatanud ükski lihas.

Urmas Kirtsi valimisliidul Ühine Kodu on Kuusalu vallavolikogus 8 kohta. Kust Kirtsi täiendavad kaks häält tulid, pole selge. Vallavanem nimelt valitakse salajasel hääletamisel.

“See selgub ju õige pea, siis kui on Kuusalu eelarve vastuvõtmine. Seal on vaja kümmet häält ja hääletamine on avalik,” arvas keskerakondlasest Loksa linnapea Värner Lootsmann, kes on ühtlasi Kuusalu vallavolikogu liige.

Nokk kinni, saba lahti

“Volikogu valib vallavanemaks selle, keda ta peab kandidaatidest kõige sobivamaks. Selle kõrgema võimu volikogu täna ka täitis,” ütles Hääl Harju Elule vahetult pärast vallavanema valimist.

Kirtsi võit oli Häälele siiski sedavõrd vastuvõetamatu, et juba paarkümmend minutit hiljem teatas ta volikogu istungil, et astub vallavolikogu esimehe kohalt tagasi. Järgmisel päeval selgitas ta seda Harju Elule nii: “Põhjuseks oli see, et vähemusega ei olnud võimalik ellu viia neid eesmärke, millega me kandideerisime ja millega valija meid volikogusse saatis. Enamus otsustas vallavanema valikuga ju selge suuna edasiseks volikogu juhtimise osas. On elementaarne, et vastavalt volikogu enamuse tahtele ka volikogu juhitakse,” ütles Hääl.

“Selle pooleteist kuuga, millega me uusi juhtimispõhimõtteid volikogus üritasime rakendada, sai meile selgeks, et meie toetus on volikogus vähemuses ja mõistliku inimesena ei ole ju mõtet peaga vastu seina joosta,” arvas Hääl.

INTERVJUU

Tehtud enne Marti Hääle tagasiastumisteadet

Urmas Kirtsi, võitlus Kuusalu vallavanema koha pärast oli pinev. Mis oli ikkagi see, mis teile võidu tõi?

Urmas Kirtsi: Kümme häält, volikogu häälteenamus. Küsimus on vallavanema valimisel ju alati usalduses, et kas sellel isikul, kes kandideerib, on poolthäälte enamususaldus või mitte. Mul on hea meel, et täna selgus, et see on olemas.

Kas te jätate praeguse vallavalitsuse paika või on tulemas muudatusi?

See küsimus on liiga varajane. Ma olen täiesti kindel, et järgmiseks volikogu istungiks, mis on 27. detsembril, on see vastus olemas.

Aga mis saab ikkagi vallamajast ehk Kiiu mõisast. Mis on see kuupäev, kui mõis lõplikult valmis saab?

Mõisa üleandmise tähtaeg on 24. detsember.

Ja mõtleme järgmiste ettevõtmiste peale. Mis on teil südamel ja mis te sooviksite ära teha?

Neid on üsna mitu. Kindlasti tuleb lahendada Kuusalu keskkooli ruuminappuse küsimus. Kindlasti tuleb lahendada kogukonna kaasamise küsimus, kuidas seda senisest paremini teha. Neid igapäevaküsimusi on päris palju. Kindlasti tuleb tegeleda ka vallavalitsuse struktuuriga. Võimalik, et ka seal on tulemas teatud muudatusi, aga see on arutelude teema. Vallavanem on ikkagi täidesaatva võimu esindaja. Volikogu laua tagant tulevad vastused. Vallavanem on tööriist.

Mida te sooviksite oma konkurentidele, kes teile täna alla jäid?

Absoluutselt edu ja ega tulemused olid ju tegelikult kõigil väga head. Ega inimestel, kes tulevad väljastpoolt valda, ongi suhteliselt keerulisem kandideerida. Jah, nende plussiks on n-ö süütus, et keegi neid ei tunne, keegi neid ei tea väga hästi ja on ootused. Kohapealt tulnud inimese puhul nagu mina on teada nii tugevused, võib-olla ka nõrkused. Kindlasti on ka mingisugune taak, mis tuleneb ajaloost, sest kõigi suhtes ei saa alati anda inimestele meelepäraseid vastuseid, vaid me lähtume oma tegevustes seadustest, regulatsioonidest. Loomulikult kümnehäälene tulemus täna volikogus – ma olen sellega väga rahul.

Volikogu esimees ehk Marti Hääl on justkui opositsiooni esindaja. Kuidas nüüd koostöö temaga sujuma hakkab?

Mina ei saa väita, et Marti Hääl on opositsiooni esindaja. Mul puudub see informatsioon.