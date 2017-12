Milliseid jõulutoetusi Harjumaa makstakse?

Jõulutoetustesse on Harjumaa omavalitsuste suhtumine erinev. Toetuseks võib olla 20-30 eurot, aga ka 100 eurot. Paljud omavalitsused on siiski otsustanud, et jõulutoetusi ei makstagi. Osadel on veel otsus tegemata.

Rae vald maksab jõulutoetust suurtele peredele, kus on neli ja enam last, puudega laste peredele ja eestkoste ning asenduskodu lapse perele. Lisaks jõulutoetusele on nendele peredele eraldi jõulupidu ja kõigile lastele kingitakse kommipakk.

“Jõulutoetuse suuruseks on 100 eurot. Toetuste kogusumma on 16 300 eurot. Toetuse saamiseks ei pea esitama eraldi avaldust. Toetust makstakse andmete põhjal, mis vallal on. Toetus makstakse välja detsembrikuu jooksul,” selgitab Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Raha ja kommi

Jõulutoetuste maksmise on põhjalikult käsile võtnud Kiili vald. “Ühekordset rahalist toetust 65 eurot on võimalik taotleda kolme- ja enamalapselistel peredel, puudega lastega peredel eestkoste- ja hooldusperedel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Kiili vald. Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 130 eurot,” teatab sotsiaalnõunik Ann Vahtramäe. Ühekordset 30 euro suurust toetust saavad taotleda Kiili vallas elavad õigusvastaselt represseeritud isikud.

Jõulutoetuse avaldusi saab Kiili vallas esitada 1. novembrist 20. detsembrini elektronposti teel või ise kohale tulles. “Kui kõik on korrektne, makstakse jõulutoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist,” lisab Vahtramäe. Jõulutoetuste kogumaksumuseks kalkuleerib Kiili vald sellel aastal umbes 8500 eurot.

Kiili vallas elavad kuni 18-aastaseid lapsi ootab vallavalitsuse poolt kommipakk. Kõik need kommipakid maksavad kokku umbes 10 000 eurot.

Viimsi vallavalitsus ei maksa eakatele jõulutoetust, kuid maksab aasta lõpus perioodil oktoober-detsember pensionäridele ühekordset toetust summas 60 eurot. Vallavalitsuse töötajad kontrollivad registri alusel varasemate taotlejate õigust toetusele. Uued taotlejad peavad esitama avalduse toetuse saamiseks.

“Samuti korraldab Viimsi vallavalitsus pensionäridele jõulupeo. See toimub iga-aastaselt detsembris. Üritus on pensionäride jaoks tasuta,” selgitab kommunikatsioonijuht Elis Tootsman.

20-30 eurot

Jõelähtme vallas makstakse jõulutoetusi 70-aastastele ja vanematele inimestele, puudega laste peredele, kus on kuni 16-aastane puudega laps, ning paljulapselistele peredele, kus peres on neli ja enam last. Ühele inimesele makstav jõulutoetus on sellel aastal 30 eurot. Valla eelarves on jõulutoetuste maksmiseks kokku ette nähtud 22 800 eurot.

“Jõulutoetuse maksmiseks taotlust esitada vaja ei ole. Toetuse saajatel palutakse sotsiaalosakonnale teatada oma arvelduskonto number, kuhu toetus kanda. Jõulutoetused makstakse välja detsembrikuus enne jõulupühi,” selgitab Jõelähtme valla sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg.

Harku vallas makstakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõni sõnul jõulutoetust 70-aastastele ja vanematele 20 eurot, 3- ja enamalapselistele peredele 30 eurot, üksikvanema perele 20 eurot, eestkoste- ja kasuperele 20 eurot ning puudega last kasvatavale perele 20 eurot. Toetuse saamiseks on vaja esitada kirjalik taotlus Harku vallavalitsusele, milleks on aega 22. detsembrini.

Toetused otsustamisel

“Meil kehtivad hetkel veel kuni selle aasta lõpuni igas piirkonnas omad toetused, need ühtlustatakse esimesest jaanuarist. Sellenimelist toetuste nimekirja ei jää, eakatele hakkab kehtima üks ühtlustatud toetus 45 eurot aastas, mis on kombinatsioon erinevatest toetustest, mis olid kasutusel ühinenud omavalitsustes (sünnipäevatoetus, ravimitoetus, jõulutoetus jne),” selgitab Saue ühendvalla vanem Andres Laisk.

“Jõulutoetuste maksmine/või mittemaksmine ei ole meil veel otsustatud. Tõenäoliselt järgmisel nädalal vallavalitsuse istungil teeme otsuse,” teatab Anija finantsjuht Liivi Hansen.

“Raasiku vallas on eelnevatel aastatel makstud jõulutoetusi. 2017 on veel otsustamata, mis mahus ja mis alustel,” jätab vallavanem Andre Sepp otsad lahtiseks.

Kose vald otsustab jõulutoetuste maksmise detsembris.

Kus ei maksta?

Maardu linn korraldab eakatele traditsiooniks saanud jõulupeo, kuhu kutsutakse igat pensionäri, kelle elukoht on Maardu. “Jõulupeol saab iga osaleja kingituseks Maardu linna temaatilise 2018 kalendri ja šokolaadi,” selgitab Jelena Katsuba linnavalitsusest.

“Lastele vähekindlustatud peredest, kelle vanemad saavad toimetulekutoetust, korraldatakse 29. detsembril jõulupidu ja jagatakse kingitused. Tasuta jõuluetendus korraldatakse samal päeval ka kõigile Maardu lastele. Eraldi jõulutoetust meil ette nähtud ei ole,” lisab Katsuba.

“Jõulutoetusi Saku vallas vallavalitsuse poolt ei maksta,” jääb uus volikogu esimees Tiit Vahenõmm napisõnaliseks.

“Lääne-Harju vallavalitsus jõulutoetusi ei maksa,” teatab vallavanem Jaanus Saat.

“Kuusalu vallavalitsus ei maksa jõulutoetusi,” ütleb vallavanem Urmas Kirtsi.

“Loksa linn eraldi jõulutoetusi ei maksa,” kirjutab linnapea Värner Lootsmann.

Ka Keila linn eraldi jõulutoetusi ei maksa.