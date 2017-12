75 paari suuski kolmele koolile

4. detsembri pärastlõunal saabus talispordi jaoks pidulik hetk – Eesti Olümpiakomitee (EOK) asepresident Tõnu Tõniste andis üle suusakomplektid Kiili gümnaasiumile, Kuusalu keskkoolile ja Kehra gümnaasiumile – kokku 75 suusapaari koos lisavarustusega.

“2013. aastal viidi läbi kõigis Eestimaa üldhariduskoolides sporditingimuste kaardistamise uuring, millest selgus, et kõige rohkem spordiinventari, mida vajatakse, on suusad,” selgitas Tõniste.

See pani aluse projektile “Eesti Olümpiakomitee tuleb kooli”, mille käivitas EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi. Projekti raames jagati kõigis Eesti maakondades kokku esmalt 515 täiskomplekti suusavarustust kogumaksumusega 70 000 eurot. Raha tuli EOK toetajatelt.

Kiili, Kuusalu ja Kehra

Harjumaalt olid õnnelikeks saajateks Harjumaa spordiliidu ettepanekul Kiili gümnaasium, Kuusalu keskkool ja Kehra gümnaasium, kellest igaühele anti 4. detsembril Kehra spordihoone saalis üle 25 suusakomplekti. Sündmust uudistasid kohalikud koolilapsed.

Kehra gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Piret Urmeti eesvedamisel lauldi olümpiakomitee esindajatele tänulaule, nagu “Suusalumi, suusalumi”, “Lumi on muinasjutt”, “Lumi on, siis sadas maha”, “Radi-ridi-ralla, pakane on valla”, “Suusamüts on välja võetud kapist” ning “Lähme suusatama”.

Direktorite sõnul valdas neid suuskade saamisel hea ja soe tunne. „Kuidagi pandi tähele, et meile võib pakkuda neid suuski, et me järelikult suusatame,“ oli Kiili gümnaasiumi direktor Mihkel Rebane tänulik.

„Kiili kooli suusarajad on ümber Kiili kooli. Meil on seal park ja meil on tehtud sinna rada ja nagu lund on, nii lapsed seal ka suusatavad. Me ei pea kuskile kaugele minema,“ rääkis Rebane

„Meil on vana spordikool ja suustamises oleme Harjumaa parimaid. Meil on peaaegu igas peres suusad olemas. Tänane suuskade laadung läheb nendele, kes võib-olla ei taha väga suusatada. Nüüd on tal hea põhjus võtta kooli suusahoidlast suusad ja minna tundi suusatama,“ arvas Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats.

„Meie suusarajad on kohe koolimaja ümber ilusas männikus. Meil on spordikeskuses hooldemeister, kes hoiab rajad korras. Lapsed saavad iga päev ja iga kell suusatada, kui ainult lund on,“ ütles Sats.

„Peredes tõenäoliselt on praegu hetk, kus ei ole palju suuski. Need on päris kallid ja kui lund ei ole, siis ilmselt mõtlevad paljud pered, et me seda kulutust ei tee. See tähendab jälle seda, et lastel jääb suusarõõm saamata. Täna paneme klassitäie lapsi suusatama. Eks meil ole endal ka väike varu. Päris ilma ei olnud, aga nüüd on korralikud 25 paari koos saabastega,“ kiitis Kehra gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal.

“Meil on siin oma mets, mis läheb Kõrvemaa metsadeks üle. Meie suusarajad algavad staadioni taga. Tuleb 300-400 meetrit minna ja siis saab suusad lumele panna,” täpsustas Kreintaal Kehra suusaradu.

Järgmine aasta uisud

“Järgmisest aastast algab uus nelja-aastane projekt. Siis tulevad uisud jagamiseks,” ütles Tõniste. “Projekti maht sõltub sellest, kui palju toetajaid EOK leiab. See on projektipõhine lähenemine ja taaskord kaasame maakondlikud spordiliidud koolide osas valiku tegemisel.”

Kas EOK asepresident on Eesti praeguse suusatamise ja uisutamise tasemega rahul? “Ei ole üldse rahul,” tunnistas Tõniste. “Suusatamisel ja uisutamisel muidugi tahaks, et oleks meil tippe, aga Eesti on väike. Paraku hetkel meie talialad maailma konkurentsis just esimesse otsa ei pääse.”

“Üks eesmärk on see, et süstida noortesse liikumist, et nad saaksid aru, et see on oluline. Mida rohkem noored sporti teevad, seda rohkem on lootust, et tuleb ka tulevasi sporditalente ja spordisangareid,” arvas Tõniste samas.