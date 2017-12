Katuseraha: keda toetati Harjumaal?

Sel aastal jagasid regionaaltoetusi ehk rahvakeeli katuseraha neli parlamendierakonda: kolm valitsusparteid ning lisaks EKRE. Harjumaale tuleb toetustena tänavu 196 000 eurot.

Suurima ühekordse toetuse saab Harjumaal tänavu Saue valla MTÜ Voore ja seda Voore mõisa elektroonilise 3D mudeli koostamiseks. Selle raha eraldas Keskerakond.

15 000 euro suuruse toetuse said IRLilt Harku vald Tabasalu Tui pargi rajamiseks ning Keskerakonnalt Kuusalu valla MTÜ Murtud Rukkilille Selts tegevustoetuseks.

Üks objekt, mida toetasid mitu erakonda, on Kehras asuv Vabadussõja mäletusmärk, mille taastamist toetasid EKRE 3000, Keskerakond 5000 ja sotsiaaldemokraadid 5000 euroga.

Huvitavaim toetus olid IRLi annetus (3000 eurot) MTÜle Saue Jalgpalliklubi, millega toetatakse Eesti rahvuskoondise fännide esindamist järgmisel aastal Ukrainas Lvivis.

Reformierakond ja Vabaerakond tänavu raha üle Eesti laiali ei jaganud. Aastate jooksul on kriitikud ja pooldajad vahetunud, tänavu võttis katuseraha toetuseks sõna EKRE, kelle riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et nemad ei ole regionaalse toetuste ehk rahvapäraselt katuseraha suhtes kriitiline, sest opositsiooni jaoks on katuseraha ainus viis riigi raha suunata. “Võimuliidu erakonnad suunavad riigieelarve kaudu miljardeid eurosid neile sümpaatsetesse valdkondadesse, opositsioonil seda võimalust ei ole. Võrreldes riigieelarve kogumahuga on meie erakonnale jagamiseks antavad summad pisku,“ ütles ta.