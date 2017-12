Bayern ja Pariis mängivad ülemvõimu pärast grupis B

Eelolev teisipäev tekitab põnevust jalgpalli huviliste seas, sest Allianz Arenal lähevad vastamisi klubid Bayern München ja Pariisi Saint-Germain, kes on mõlemad oma koha 16 parema hulgas kindlustanud.

Mõlemad meeskonnad on juba kvalifitseerunud 16 parema hulka, mis tähendab, et otsustada on jäänud veel ainult B alagrupi esikoht, millele on eelis Prantsuse klubil arvestades klubide omavahelist väravate seisu. Kuigi ei tasu ära unustada, et Bayerni München asub lahingusse oma koduväljakul. Panustamine oma lemmiku peale on alanud ka Betsafe’i spordiennustus portaalis.

Pariis meeskond on võitnud selle hooaja võistlusel kõik viis mängu, ning Bayerni alistamine 3:0 teisel võistluspäeval on andnud neile kolmepunktilise edumaa Saksa klubi ees. Pariis juhib ka üldise väravavahega, seega Bayern peab võitma neljaväravalise vahega lõpetamaks tipus.

Kohtumise taust

See on Saksa klubi esimene kodukohtumine Prantsuse vastasega alates LOSC Lille’i alistamisega 6:1 2012/13 alagrupi etapil. Bayern on võitnud oma viimased kolm mängu Münchenis Prantsuse klubide vastu, samas kaotanud neli eelnevat selles rivis.

Prantsuse klubi on jäänud löömatuks oma kolmel viimasel retkel Saksamaale, kõige viimati võiduga 4:0 Bayern 04 Leverkuseni vastu 2013/14 hooajal 16 parema esimeses ringis (ühtekokku 6:1).

FAKTE MEESKONDADEST

Bayern

• Pärast üheksat järjestikust võitu alates Jupp Heynkesi määramist treeneriks (kaasa arvatud võit penaltiga RB Leipzigi üle Saksamaa karikasarjas) kaotas Bayern 25. novembril 1:2 VfL Borussia Mönchengladbachile.

• Robert Lewandowski on löönud sel hooajal 14 liigamängus 14 väravat.

• Gladbachis võeti James Rodriguez (ajupõrutus) ja Juan Bernat (reievigastus) vigastatuna mängust välja; James mängis siiski 90 minutit, kui Bayern võitis laupäeval 3:1 Hannover 96-t. Matšis Hannoveri vastu tulid David Alaba (seljavigastus), Rafinha (pahkluuvigastus), Franck Ribéry (põlvevigastus) ja Thomas Müller (põlvekõõlusevigastus) samuti tagasi vigastuspausilt. Arjen Robben ei ole naasenud väljakule reievigastuse tõttu, mis saadab teda alates viiendast mängupäevast.