Ajujahi teise vooru pääses viis Harjumaa ideed

Käimasolevale äriideede konkursile Ajujaht 2018 esitati 108 ettepanekut, neist Harjumaalt 19. Kui 26. novembril selekteeriti välja 30 paremat, jäi Harjumaa ideid sõelale viis. Konkursi võitja selgub järgmise aasta mais.

Mida siis harjumaalased välja pakkusid? Viieks paremaks Harjumaa ideeks on Biofire (energeetika ja keskkond), Füsioradar (info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad), Manufiltery (tööstus ja disain), Meremults (energeetika ja keskkond) ning StandByMate (info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad).

Biofire

Biofire on süütegeel, mis on loodust, ohutust ja inimtervist silmas pidav alternatiiv süütevedelikele, -kuubikutele ja teistele süütamiseks mõeldud materjalidele. Biofire’i on võimalik kasutada nii kodustes kui tööstuslikes tingimustes. Näiteks on Biofire’i sütegeel oluliselt mugavamaks ja turvalisemaks alternatiiviks süütepiiritusele, mis on laialdaselt kasutuses kaitsevaldkonnas.

Biofire OÜ osanikeks on Keilas elav Urmas Habakukk ja Harku vallas Tabasalus elanik Martin Netz. “Ühel talvisel hommikul üritasin kaminasse tuld teha, kuid puit ei süttinud, paber oli otsas ja viimane süütekuubik samuti tulutult põlenud. Kuid ootamatult võttis tuld lapse poolt kaminasse visatud šokolaadipaber, mis sulas puudele ja süütas need vaevata,” selgitab Habakukk süütegeeli arendamiseks andnud impulssi.

“Loodame, et tarbima hakkavad kõik, kelle meelistegevus on grillimine, ahju või kamina kütmine, kas siis sooja või visuaalse meelehea saamise eesmärgil,” loodab Habakukk. “Kasvupotentsiaal on suur – plaanime hõivata kogu Baltikumi turu.”

Füsioradar

Füsioradar on veebiplatvorm, mille kaudu on inimestel lihtne leida füsioterapeute, massööre ja kiropraktikuid ja broneerida nende teenuseid. Teenuse osutajatel on see platvorm abiks oma igapäevatöö korraldamisel, haldamisel, teenuse müümisel ja reklaamimisel.

Füsioradari idee autoriteks on Saaremaale sisse kirjutatud füsioterapeut Indrek Tustit ning Maardus elav Karl Lumi, kes on 14-kordne Eesti meister kõrgushüppes “Arendama hakkasime 2007. aasta märtsis ja selle tingis see, et suur osa inimesi ei oska leida häid füsioterapeute, massööre ja kiropraktikuid,” räägib Lumi.

Ehkki füsioradarisse on investeeritud juba 2000 arendustundi, on see veel testfaasis ja pole avalikkusele kättesaadav. Lumi loodab läbimurret nii Eestis kui välismaal. “Näiteks Itaalia ettevõte HumanTecar, kes toodab hetkel maailma parimat kõrgtehnoloogilist füsioteraapia tööriista, on huvitatud meiega koostööst. Samuti on olemas sidemed ühe Soome meditsiinivaldkonna startup ettevõtjaga, kes samuti sooviks koostööd teha,” teatab Lumi.

Manufiltery

Manufiltery arendab ja toodab filtreid, mis puhastavad õhku toksilistest osakestest, happelistest gaasidest ja tolmust. “Me oleme loonud väiksema, lihtsama, kiiremini toodetava ja viis korda odavama filtri kui analoogsed süsteemid, mis praegu turul saadav on,” teatab Tatsiana Zaretskaya.

Zaretskaya kolis Eestisse viie aasta eest Valgevenest ja elab praegu Viimsi vallas. Viieliikmelisse arendustiimi kuuluvad veel Zaretskaya soomlasest abikaasa Jussi Pikkarainen, Tallinnas elav Martin Pajuväli ning Tatsiana isa Oleg Zaretski ja isa sõber Sergei Radzionou, kes on endiselt Valgevenes.

Oma toote võimalike klientidena näeb Zaretskaya ligemale 10 000 ettevõtet, kes tegutsevad Eestis põllumajanduse alal, samuti keemia- ja metallitööstuse ning energeetika valdkonnas. “Me hangime oma tootele vajaminevaid sertifikaate, et müüa seda Euroopa Liidus,” lisab Zaretskaya.

Meremultsi

“Meremultsi on looduslik, rannast kogutud puhtast mereadrust tehtud peenrakate, mis ei lase umbrohul kasvada, väetab, hoiab eemal teod ja hallituse ning mulla parajalt niiskena. Võta rull multsi, lõika või rebi sisse augud ning istuta sinna taimed või külva seemned. Sügisel vii mults komposti või kaeva mulda,” selgitab idee algataja Reet Rumvolts, tausta poolest rakubioloog.

Tema tiimi liikmetest Britta Hunt töötab finantsvaldkonnas, Roman Sperov IT-alal, Kateriina Rumvolt õpib doktorantuuris mereökoloogiat, Hellat Rumvolt tegutseb kalanduse-, põllumajanduse- ja ärivaldkonnas. Reet, Britta ja Roman on Harku valla elanikud.

“Laiemalt on meremultsi tarbijateks kõik aiandushuvilised inimesed Eestis ja lähiriikides,” loodab Reet Rumvolt.

StandByMate

StandByMate’i tehisintellekt komplekteerib laevameeskonna lähimate sobivate meremeestega. Lühiajaliste töölepingute tõttu on laevanduses erakordselt aktiivne tööturg. StandByMate muudab värbajate töö oluliselt efektiivsemaks ja tagab ametikohtade täitmise optimaalseimate kandidaatidega.

Tehisintellekti arendajate meeskonda kuuluvad Merit Valdsalu, Janek Valdsalu, Endrik Kõverjalg, Martti Muttik ja Tauno Möldri. Neist kaks esimest on Rae valla elanikud.

“Täna on StandByMate esimeses faasis, kus registreerimine on avatud ainult meremeestele. Nii loome meremeeste andmebaasi, kelle seast saavad peagi liituvad värbajad töötajaid otsida. Tänaseks on meiega liitunud ligi 700 meremeest,” selgitab Merit Valdsalu.