TABEL: Kui palju teenivad Harju valla- ja linnajuhid?

Kui kahes uue vallas määras volikogu vallavanemate palga n-ö puhtalt lehelt, siis vanade linnade ja valdade juhtide palgad on veidi tõusnud. Hüvitist makstakse ka volikogude esimeestele.

Lääne-Harjumaa omavalitsuste tegevjuhtide ja volikogude esimeeste palkade ning hüvitiste ülevaadet on paslik alustada kahest uuest vallast. Vabatahtliku liitumise tulemusel tekkinud suur-Sauel jätkab vallavanemana Andres Laisk. 2. novembril otsustas volikogu, et tema kuupalk on 4000 eurot kuus. Lisanduvad veel isikliku auto ametisõitude hüvitis (kuni 385 eurot kuus) ning mobilltelefonilt teenistuskõnede hüvitis (kuni 64 eurot kuus).

Volikogu esimees on endine Saue linnapea Harry Pajundi. Tema hüvesid pole veel teada, sest volikogu arutas neid eile ehk 30. novembril.

Kolme valla ja Paldiski linna sundliitmisel tekkinud Lääne-Harju valla vallavanema palk määrati 14. novembril. Jaanus Saadi kuuteenistus on 2900 eurot. Volikogu juhtiva Külli Tammuri hüvitised pole veel määratud.

Harku vallavolikogu eelmine esimees sai igakuiselt tasu 415 eurot. See on nähtud ette ka selle koosseisu volikogu juhile Kalle Pallingule. Kuid kuna mees on praegu ka riigikogu liige, siis talle tulenevalt seadusest tasu ei maksta.

Harku vallavanema Erik Sandla kalendrikuu töötasu on vallavolikogu 30. oktoobri otsusega 2,7-kordne kolmanda kvartali keskmine brutopalk. Valla kommunikatsioonijuhi Aule Sageni kinnitusel on summa 3021 eurot ja 30 senti. Töötasule lisandub kuus 20-protsendine esindustasu. Varasem vallavanema kuutasu oli 2900 euro.

Pika võitluse tulemusena iseseisvaks jäänud Keila linna volikogu juhib jätkuvalt Tanel Mõistus. Varem oli tema kuuhüvitis 350 eurot. Uues koosseisus aga 374 eurot ja 50 senti. Linnapeana jätkab Enno Fels. Tema kuupalk oli varem 2800 eurot. 30. oktoobrist on linnapea palk 3000 eurot kuus. Samuti võimaldatakse ametiülesannete täitmiseks kasutada ametiautot ja mobiiltelefoni.

Saku vallavolikogu esimehele Tiit Vahenõmmele makstakse volikogu töö korraldamise eest tasu 800 eurot ühes kuus. Isikliku sõiduauto kasutamise eest volikogu ülesannete täitmisel hüvitist 0,3 eurot ühe ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 euro ulatuses kalendrikuus. Tõenäoliselt läheb aga kord lähitulevikus muutmisele. Vallavanem Marti Rehemaa töötasu otsustab volikogu detsembri istung.