Saku uus vallavanem on Marti Rehemaa

23. novembri õhtul kell viis kogunes Saku vallavolikogu erakorralisele istungile, eesmärgiks vallavanema valimine. Eelmisel ehk korralisel istungil see ei õnnestunud kandidaadi ootamatu haigestumise tõttu.

Vallavanema kandidaadiks esitati Saku vallas valimised võitnud valimisliidu Väikelinn juht Marti Rehemaa (53), kes on seni töötanud AS Puumarketi juhina, aga olnud ka vallavolikogu hariduskomisjoni esimees ja eelarvekomisjoni esimees. Ta on kohaliku Saku Lions klubi liige, nelja lapse isa.

Saku vallavolikogus on 19 kohta. Erakorralisele istungile tuli vallavolinikest 16. Et valimisliit Väikelinn (volikogus 6 kohta) oli juba 25. oktoobril sõlminud koalitsioonilepingu Eesti Reformierakonna Saku piirkonna organisatsiooniga (5 kohta) ja valimisliiduga Kodu (4 kohta), võis siiski eeldada, et Rehemaa valimine on kindel.

Hääletusele eelnenud sõnavõtus avaldas Rehemaa soovi parandada Saku vallas elukeskkonda, tagada kvaliteetne ja jätkusuutlik haridus, võimaldada mugavat asjaajamist, lahendada probleemid avalikult.

Konkreetsemaks minnes lubas vallavanema kandidaat Saku vallamaja renoveerimist, uue spordikeskuse ehitamist, lõunapiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaarendamist, uut perearstikeskust. “Need ei ole lihtsad ülesanded, aga samas on nad kindlasti põnevad, väljakutset pakkuvad ja usun, et ka kindlasti teostatavad,” ütles ta volikogu liikmetele.

Hääletamisel pälvis Marti Rehemaa kõigi kohalviibinud 16 vallavoliniku toetuse. Tööülesannete täitmist Saku vallavanemana alustab ta jaanuaris, taandudes senise tööandja ehk Puumarketi juhatusest nõukogu liikmeks.

“Nagu ütlevad klassikud, on uuel vallavanemal ees neli aastat tõsist tööd. Need aastad nõuavad kindlasti verd, higi ja pisaraid, küll aga ma siiralt loodan, et Martil jagub nendesse aastatesse ka piisavalt rõõmu,” ütles Harju Elule kommentaariks Tiit Vahenõmm, Saku vallavanem aastatel 2014-2017, kes nüüd jätkab koduvallas volikogu esimehena.

INTERVJUU

Marti Rehemaa, te kandideerisite kohalikel valimistel valimisliidu Väikelinn nimekirjas. Miks ikkagi valimisliidu, miks mitte erakonna?

Marti Rehemaa: Mulle tundub see valimisliitude teema jätkuvalt kuidagi vahetum, otsekohesem ja ausam. Sellesama Väikelinnaga sidusime me ennast viisteist aastat tagasi. See on ühest sõpruskonnast väljakasvanud valimisliit. Meile tundus toona, et asju saab teha paremini ja ma arvan, et päris mitmed toona algatatud mõtted ja teod said ka heas mõttes läbi surutud ja ära tehtud. Ma olen tänaseni seda meelt, et valimisliitudel on oma kindel koht siinses poliitilises elus.

Millise hinnangu te annaksite oma eelkäija ehk vallavanem Tiit Vahenõmme tööle?

Ma arvan, et asjad on Sakus väga hästi sujunud ja selles suhtes parandamise osas saab rääkida pigem detailidest, mitte väga põhjapanevatest muudatustest. Vald on jätkusuutlik ja igati teovõimeline. Ma arvan, et kõik need projektid, mis meil eelmise valimisperioodi jooksul n-ö plaanides olid, said ka suuremalt jaolt realiseeritud. Mul ei ole küll hetkel ühtegi etteheidet.

Teist oleks vallavanem saanud juba eelmisel istungil, aga te sattusite EMOsse ehk erakorralise meditsiini osakonda. Mis ikkagi juhtus?

Juhtus see, mida sa kunagi oma elus ette ei oska näha ega ka ette planeerida ehk siis minu pimesool otsustas ühel hetkel, et ta soovib minust lahutada ja nii see protsess ühe ööpäeva jooksul läkski. See juhtus täpselt neljapäeval ehk siis eelmise volikogu istungi päeval (16. novembril – AT).

Aga mõtleme nüüd ka palganumbri peale. Käivad jutud, et Saku vallavanema palk tõuseb 5000 euroni. On see tõsi?

Ma kuulen seda juttu esimest korda. Ma ei ole seda juttu varem kuulnud ja kindlasti ta tõsi ei ole. Ma ei tea, kust sellised jutud või numbrid pärinevad. Aga tõde selgub järgmisel volikogu istungil detsembris.