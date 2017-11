Aegviidu päästeselts sai elustamiseks defibrillaatori

AED defibrillaatori ehk elektrišokimasina andis Aegviidu päästeseltsile 14. novembril üle Erki Püss AB Tehnoloogia OÜst. Masin hangiti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kogukondliku turvalisuse 2017. aasta projektitoetuse eest.

MTÜ Aegviidu Päästeselts on üheksa aastat vana. Asutamise põhjuseks oli proosaline asjaolu – riiklik päästeteenistus ei jõua piisavalt kiiresti kohale. “Kõige kiiremini, mis nad suutsid siia jõuda, oli 25 minutit,” tunnistab seltsi liige Reimo Noor, kes tegutseb Aegviidus FIEna.

Aegviidu metskonna aegadest oli jäänud pumpasid ja voolikuid. 2008. aastal saadi päästeseltsile Soomest Ylihärmast kingitusena Sisu Karhu päästeauto. 2010. aastal eraldati paakauto Ural.

Kasti nagu kustuti

“Mina õppisin kiirabitehnikuks ja sain aru, et meil on tegelikult vaja koha peale AED soetada,” lisab Reet Kanger, kes igapäevaselt töötab Aegviidu koolis õpetajana ning on samuti kohaliku päästeseltsi liige selle loomisest alates.

Kiirabitehnikuks õppis Kanger eelmise aasta kevadest tänavu kevadeni. Programmi maht oli 400 tundi, selle peale kulusid pea kõik tema laupäevad ja pühapäevad.

Mida siis AED 2151 defibrillaator endast kujutab? “See on selline meditsiiniseade, millega on võimalik taaskäivitada inimese süda,” selgitab Püss. Masina valmistas Jaapani firma Nihon Kohden.

AED 2151 kaalub koos kandekoti, akude ja elektroodidega natuke üle kolme kilo ja maksab ligikaudu 2000 eurot. Selle saab pista seinakasti nagu tulekustuti. “Temast on tolku siis, kui kõik teavad, kus ta asub ja kust teda vajadusel võtta,” arvab Püss.

Aegviidus hakatakse defibrillaatorit hoidma päästeseltsi ruumides aadressil Side 2, vana televisioonimasti kõrval garaažis. “Kui siin kohapeal midagi juhtub, siis maksimaalselt kümme minutit ja me oleme sündmuspaigal,” loodab Noor.

AB Tehnoloogia OÜ hakkas defibrillaatoreid Eestis turustama viie aasta eest. Selle aja jooksul on neid masinaid üle riigi paigaldatud ligikaudu 200. Sellisteks referentspunktideks on suured spordisaalid, linnavalitsusasutused, ministeeriumid, koolid jne.

Miks ikkagi on sääraseid aparaate nii palju vaja? “Eestis on aastas umbes 3000 äkksurma. Nendest 700 on sellised, kus äkksurm tabab inimest, mil teine inimene on vahetus läheduses ning tal oleks võimalus pakkuda elupäästvat esmaabi,” räägib Püss.

Kuidas päästa?

Püssi sõnul on viie aasta jooksul päästetud kolm inimest just nende defibrillaatoritega, mida nad Eestisse tarnivad, teiste tavaliste inimeste poolt.

Selleks on vaja esmalt baasteadmisi kunstlikust hingamisest ja südamemassaažist. Reet Kangeri sõnul saab baasteadmised tavalise autojuhikoolituse käigus, kus õpetatakse esmaabi.

AED 2151 on lisafunktsioon tavapärasele suust-suhu hingamisele ja südamemassaažile. “AEDga on võimalik ohutult saada inimese süda käima enne, kui jõuab kohale kiirabi, mis linnapiirkonnast väljas võib võtta aega kauem kui 10-15 minutit,” selgitab Püss.

Püss arvab, et AED aparaati on võimalik kasutama õppida 40-45 minutiga. Seda kasutatakse inimese peal, kes on teadvuseta ja kes ei hinga. Masin juhendab eesti keeles.

“Aparaat ütleb ära, et rindkere paljaks võtta, kuhu elektroodid panna, kuidas panna. Kui mõlemad elektroodid on kinnitatud, saab aparaat aru, et ta on inimesega kontaktis, püüab EKG elektrilise signaali kinni ja selle põhjal ta analüüsib ja otsustab, kas on vaja šokki või ei ole,” selgitab ta.

AED 2151-l on kaks režiimi. Sünnist kuni seitsmenda eluaastani on lasterežiim, sealt edasi rakendub täiskasvanute oma. Lasterežiimi puhul on esimene šokk 50 džauli, iga järgnev 70. Täiskasvanu puhul on esimene 150 džauli, järgnevad 200.

“Kui inimene on minestanud mingil muul põhjusel, aga süda töötab, siis aparaat teeb analüüsi ära, aga ta ei lase šokki anda,” ütleb Püss. Ehk teisisõnu – töötava ja terve südamega inimesele elektrišokki anda ei saa.

Nagu „Flatliners“?

Defibrillaatori Aegviidu päästeseltsile vahendanud AB Tehnoloogia OÜ asutati 25 aasta eest. Ettevõtte käive on praegu 3 miljonit eurot aastas. Seal töötab kümme inimest, kellest viis on müügipersonal.

AB Tehnoloogia turustab Eestis kõike – tavadefibrillaatoreid, EKG seadmeid, patsiendimonitore, üldkirurgia implantaate, operatsioonisaali sisseseadet, haiglamööblit, valgusteid.

Kultusfilmis “Flatliners” panevad meditsiinitudengid üksteisel kordamööda südamed seisma ja siis jälle käima, et nautida mõni minut hauataguse elu kogemust.

“Selle masinaga kedagi teispoolsusesse saata on võimatu,” arvab Püss AED 2151 kohta. “Ainuke võimalus temast särtsu kätte saada, on temast läbi lasta vastav EKG signaal. Selleks on vaja inimest, keda on tabanud südame äkksurm või kasutada mõnes koolitusasutuses spetsiifilist stimulatsioonimannekeeni, kes meditsiiniseadme ära petab.”