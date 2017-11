Nissi vallas koguti kokku vana eterniiti

Rostislav Ševljuga Scania kaalub tühjana 13 tonni, täislastis 26. Eterniiti tõstab ta Scania küljes oleva kraanaga, mida saab käsipuldiga juhtida nii auokabiinist, kastist kui masina kõrvalt kõnniteelt.

11. novembri programm nägi ette, et esmalt sõidetakse läbi Riisipere aleviku, siis Nurme küla, Lehetu küla, Turba aleviku, Ellamaa küla, Tabara küla ja Vilumäe küla, lõpetades Riisipere mõisa juures. Kokku tuli peatusi teha 12, neist esimene hommikul pool kümme, viimane õhtul nelja paiku.

Ševljuga tööl hoidis silma peal Nissi valla keskkonnaspetsialist Katrin Kask, kes oli koostanud eterniidi kogumise kava. “Saab hinnata siis, kui ring läbi on. Meil on siin kommunikatsiooniprobleemid olnud. Hetkel ma ei oska öelda, kas me saame auto täis või ei saa või jääb eterniiti üle,” ütles ta Harju Elule.

Lisaks Ševljuga Scaniale ja Kase väikeautole sõitis kogumisringile ka kolmas masin, kuhu Vitali Razumovski ja Andrei Mihhailov kogusid vanu õlisid, värve, lampe, patareisid, aukusid ja muid kemikaale.

Alusega hea tõsta

Eterniidi loovutuskohtadeni vedas Ševljuga Scania GPS, kuhu mees asjaosaliste koordinaadid sisse toksis. Igaks juhuks olid kirjas ka inimeste telefoninumbrid.

Riisiperes Nissi teel elav ettevõtja Rein Kiviorg oli oma eterniitplaadid kenasti aluse peale virna ladunud. “Võib-olla 50-60 plaati on. Eterniit on suhteliselt raske. Eks ta kusagil 200-300 kilo ringis on,” arvas mees.

Eterniit pärines Kivioru elumaja ja kõrvalhoone katustelt. “Neid plaate oli erineva vanusega, ühesuguseid ja teise mustriga. Kuidas vaja oli, niimoodi oli katust lapitud,” ütles ta.

Osa plaate pärines isegi kuuekümnendatest. Paari aasta eest vahetati see kõik aga ruberoidi baasil tehtud sindli vastu, mille valmistas ameerika firma Owen Corning.

“Sellest vanast rämpsust on muidugi hea lahti saada,” rõõmustas Kiviorg Suurema osa asbestist oli ta juba ise varasemalt Lagedi prügimäele vedanud. “Mitu korda sai sinna oma kaubikuga veetud. Mis paremad plaadid, sai antud inimestele ära, kes tahtis veel puuvirna peale või kuuri katusele panna.”

Igal tükil omanik

Kilomeetrikene edasi peatus Scania kahekorruselise kortermaja kõrval, mille hoovis hakkas silma erineva suurusega eterniiditükke. “Ühe aluse peal natuke on, aga võib-olla, kui otsib, siis leiab veel juurde teda,” ütles pensionärist linnuvaatleja Tiiu Belimova enda eterniidi kohta.

Et eterniiditükid Scania kasti saada, tuli nad esmalt hallikat värvi aiakärusse tõsta. Kolm aastakümmet hoovis vedelenud eterniidiga tekkis ka teistlaadi probleem – sellel nimelt olid erinevad omanikud ja et loovutajaks oli üksnes Belimova, jäi enamus prügist endiselt kortermaja hoovi kaunistama.

Nurme külas ootas Lehtla talu peremees Ants Lehtme traktoriga, mille kopas oli eterniiti paarisaja kilo ringis. “Tegelikult see toodi mulle metsa alla, lihtsalt puistati sinna maha. Muist on kodust, puuvirna pealt, tuul on maha ajanud, ära lõhkunud,” selgitas ta eterniidi päritolu.

Lehetu külas keegi midagi loovutada ei soovinud. “Eterniiti on, aga see on alles katustel,” viskas Ševljuga nalja. Turba alevikus kultuurikeskuse kõrval hakkasid silma eterniitplaadid, kuid et kontaktisik ei andnud ennast näole, tõstis Ševlljuga plaadid lihtsalt käsitsi Scania kasti.

Turba poe kõrval peatust tabas elevus korraga Vitali Razumovskit ja Andrei Mihhailovit. Ohtliku kemikaalina toodi nende masinasse pudel Maasika nalivkat ehk maasikaveini. Ju siis ei osanud tooja piisavalt vene keelt. Razumovski ja Mihhailov uudistasid kolmkümmend aastat vana pudelit, aga proovima siiski ei hakanud.

Kõik ei mahtunudki

Viimase peatusena sõitis Scania Riisipere mõisa külje alla. Seal oli kevadel suvilakrundi omandanud Andres Adamson eterniiti kogunud kümme alusetäit ehk 500 tahvlit, mis ta sai n-ö päranduseks koos kinnistuga. “Sellepärast ongi hea, et ära viivad. Muidu oleks ise pidanud hakkama tassima,” ütles ta.

Adamsoni abistas Saue vallavolikogu liige Mihhail Jallajas. “Naabrimees ikkagi,” selgitas ta. Jallajase enda maja, kus omal ajal õppisid Riisipere lastekodu lapsed, seisab teisel pool teed.

Logistilise apsakana olid alused eterniidiga Scania kraana tõsteulatusest aga paarkümmend meetrit kaugemal. Ei jäänud muud üle, kui Adamson ja Jallajas pidid käised üles käärima ja eterniiti ümber tassima. Seda tegid nad kolmveerand viieni, kui saabuv hämarus tööd peatas. Pool Adamsoni eterniidist jäigi suvilakrundile.

Palju eterniiti siis ühe päevaga Nissi aladelt koguda õnnestus? “Täpselt ei tea. Mul ei ole kraana küljes kaalu. Selle järgi, kuidas masin liigub, pakuksin, et kaheksa kuni kümme tonni,” arvas Ševljuga rooli keerates.

TEAVE: Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab

• Harjumaal on käesoleval aastal tehtud viis eterniidi kogumise ringi: 24. septembril Kernu vallas, 14. oktoobril ja 4. novembril Kose vallas, 21. oktoobril Raasiku vallas ja 11. novembril Nissi vallas. 18. novembril kogutakse eterniiti veel Jõelähtme vallas ja 25. novembril Anija vallas.

• Kui palju ühe kogumisringiga tavaliselt kätte saadakse? “Kogutakse keskmiselt 7-10 tonni eterniiti kogumisringi kohta ning antakse üle AS-ile Epler & Lorenz,” selgitas MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse juht Tõnu Tuppits.

• Paralleelselt eterniidiga toimub kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumisring, millega teine masin võtab peale vanu õlisid, värve, lampe, patareisid, akusid ja muid kemikaale. Ka need antakse üle ASile Epler & Lorenz, mis võitis ohtlike jäätmete kogumiseks korraldatud hanke.

• Eterniidi ja ohtlike kemikaalide kogumise projekti maksumus ulatub käesoleval aastal 20 000 euroni. “Enamiku kuludest katab Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm. Oma osaga panustavad kõik vallavalitsused ning MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus,” täpsustas Tuppits.