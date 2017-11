Aasta väikeettevõte tõi noored pered Arukülla

Alleks Ehitus OÜ on tosina aastaga võitnud mitmete uusehitistega kohalike ja kaugema rahva lugupidamise. Eelmisel nädalal kuulutati firma Harju aasta väikeettevõtteks ning praegu on neil pooleli 19 korteriga elamu Arukülas. Juba valminud elamus elavad noored pered, kel kokku 13 last.

Aleviku servas Sügise tänaval asub kaks kortermaja. Ühes nendest on elanikud juba sees, teises ehk Tallinna maantee äärses käib veel viimistlemine. Tegelikult on see juba kolmas Alleks Ehitus OÜ juhtide eestvõttel rajatud kortermaja Arukülas. Esimene asub Staadioni tänaval ning sinna pidanuks kolima plaanide järgi polikliinik. Aga 1990ndate alguses jäi ehitus pooleli.

“Otsustasime abikaasaga, et ehitame sinna korterid. Pessimiste oli palju, kuid korterid said valmis ja elanikud on rahul,” räägib firma töötaja Svetlana Nagornaja. “Meile ehitamine meeldib.”

Firma asutas tema abikaasa Aleksandr Nagornõi tosin aastat tagasi. Ehitajastaaži tuleb mõlemal aga tunduvalt rohkem ehk täpsemalt juba alates Tallinna elamuehituskombinaadist. Sealt said nad kõikvõimalike tööde ning ametite jaoks laiad oskused. Tuli krohvida, viimistleda, värvida ning juhtida kraanat.

Korterid müüdi kiirelt

“Eramaju oleme palju ehitanud. Suured tööd on olnud Kristiine keskuse uue osa ning Ülemiste keskuse sisetööd. Möödunud suvel ehitasime Viimsis elamutele fassaade,” loetlevad Svetlana ning Aleksandr tehtut. Kokku töötab Alleks Ehituses kümme inimest ning mõnegi staaž ulatub pea tosina aastani.

Seejärel tutvustavad Svetlana ja Aleksandr uusi fibo plokkidest kortermaju lähemalt. Naine räägib, et mullu septembris valmis 19 korteriga elamu. Pärast seda hakati rajama teist sama suurt elamut, mis valmib tuleva aasta augustis. “Siin on tänaseks broneerimata vaid kolm korterit. Kaks soklis ja üks ülemisel korrusel,” ütleb Svetlana. “Hinnad on head,” lisab Aleksandr.

Täpsemalt maksab uue korteri ruutmeeter 1225 eurot. Tallinnas on hinnad 1700 eurot ja enam. Lisaks on kingitus see, et rõdu saab n-ö kauba peale.

Svetlana räägib ka, et kogu korteri viimistluse kuni parketi ja pistikuteni saab elanik ise valida. “Majas on maaküte ja kulud väikesed. Tänu säästlikule küttele oli eelmisel kuul 77-ruutmeetrise kolmetoalise korteri küttekulu vaid 35 eurot,” ütleb naine.

Noored tulid alevikku

Kas Arukülla rajatud elamud tõidki Alleks Ehitus OÜle maakonna aasta tegija tiitli väikettevõtte tiitli? Omanik Aleksandr arvab, et nii see võis olla. Kuna ettevõte on alevikus tegutsenud üle 12 aasta, siis on võidetud ka kohalike usaldus. Arukülla on kolitud elama ka Tallinnast, Viimsist ja Peetrist.

“Mullu valminud korterelamus elavad noored pered, kellel maja peale juba 13 mudilast,” rõõmustab Svetlana. Mõlemad tunnistavad, et suurt reklaami ning tähelepanu pole ettevõttele soovitud. Pigem on tehtud vaikselt tööd.

Päris tunnustuseta pole perekonna ettevõtmised siiski jäänud. Neli aastat tagasi valmis Raasiku vallas Peningi külas Alleksi peomaja. Maakividest suurepärane hoone sai aastal 2015 valla kauni kodu tiitli. “Kunagi olid seal vaid lagunenud kiviseinad. Need ostsime juba enne majanduslangust, vahepeal ehitus seisis ning nüüd saab tehtut juba neli aastat nautida,” ütleb Svetlana.