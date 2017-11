Kui minister Palo koob võrku

Kui soovite teada, kuidas mõjutab kommunaalteenuse hindu nende tarbimist toetav taristu, heitke pilk oma viimasele elektriarvele. Täiesti võimalik, et tarbitud elekter ja selle kohale toimetamise võrgutasu on seal peaaegu võrdsed summad.

Internetiühenduse puhul määravad võrgu omadused lisaks hinnale väga selgelt ka teenuse kvaliteedi. Kiire lairibaühendus valguskaabli või õhu kaudu nõuab märkimisväärset investeeringut seda võimaldavasse taristusse. Mis loomulikult kasseeritakse hiljem klientidelt tagasi ühes kasumimarginaaliga.

Möödunud aastal eraldas valitsus 20 miljonit eurot neljas maakonnas kiirete internetiühenduste loomise toetuseks. Eesmärk oli tagada kiire võrguühendus ka nendes külades ja metsatagustes, kuhu ettevõtted selleks vajaliku taristu rajamist majanduslikult põhjendatuks pole pidanud. Kandev idee oli kasutada kulude kokkuhoiuks olemasolevate elektriliinide poste, lisades nendele valguskaablid. Rajatavate võrkude omanikuks pidanuks jääma kohalikud omavalitsused, kes pidid täiendavalt investeerima ühtekokku 60 miljonit eurot.

Esmalt suured elektri- ja sidevõrkude omanikud Elektrilevi ja Telia ei huvitunud antud projektist. Seega tulid valitsusse pääsenud sotsid välja initsiatiiviga, et viimase miili internetiühendused võiksid rajad omavalitsused. Projekti eestkõnelejateks sai riigikogu liige Tanel Talve ning IT-minister Urve Palo, kes kinnitasid omavalitsusjuhtidele korduvalt, et 20 miljoni ulatuses toetusi riigilt tuleb.

Initsiatiivi võttis ka Harjumaa Omavalitsuste Liit, kes tänavu kevadel käivitas projekt DigiMaa. Kõik kulges suvel jooksul ladusalt – inimesed registreerisid, projektijuht Olav Harjo teatas võrkude projekteerimisega alustamisest. Avalikkusele saadeti korduvalt sõnumeid, et kõik kes soovivad soodsat võimalust saada valguskaabliga oma majja internetiühendust, peavad kiirustama ja tegema seda augusti lõpuks. Septembris teatati, et Harjumaal on avaldanud 18 000 majapidamist soovi liituda ülikiire internetiga ning projektiga edasiliikumiseks asutati OÜ Digimaa.

Pööre pärast valimisi

Nädal pärast kohalike valimiste lõppu tuli minister Urve Palo avalikkusesse šokeerivate sõnumitega. Et omavalitsused lubatud miljoneid ei saa. Ning et see raha antakse hoopiski vastava hankekonkursi võitvale ettevõttele. Kusjuures ühes „Aktuaalse Kaamera“ intervjuus tegi minister korra sõnavääratuse ja rääkis juba elektriettevõttest, kes hakkab neid võrke rajama.

Oma kannapöörde põhjuseks tõi Urve Palo muuhulgas väite, et Euroopa Liidu riigiabi reeglid ei võimalda omavalitsustele ilma konkursita toetuste andmist ning et vastava erandi taotlemine võib venida väga pikaks. Kõik see oli Euroopa Liidu vastavate ametite poolt meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile selgeks tehtud juba tänavu augustis.

Seega solgutas minister Palo ligi kaks kuud nelja maakonna omavalitsustegelasi, kes kõik heauskselt jätkasid ettevalmistavaid tegevusi koha peal viimase miili lahenduste loomiseks. Pole raske aimata, miks minister nii vastustundetult käitus. Sest kohalike valimistel eel viinuks reaalse olukorra selgitamine Viimsi vallas sotside esinumbri ja peibutuspardina volikokku kandideerinud ministril hulga hääli. Ning küllap tõmmanuks tagasi sotside valimistulemusi muudeski piirkondades.

Variant, et kohalikud omavalitsusühendused saanuks soodsa ja kiire interneti tagamisega teha tõhusat regionaalpoliitikat, on nüüd minister Palo poolt sisuliselt nullitud.

Tasub tähele panna teisigi motiive, miks minister taolise uperpalli tegi. Kuna DigiMaa ja analoogsete projektide eestvedajad olid aktiivselt suhelnud Elektrilevi kui tulevase koostööpartneriga, hakkas ühel hetkel ka võrguettevõte nägema nendes lahendustes tulusat äri. Teadagi – see, kes kontrollib viimast miili mingi toote või teenuse tarbijateni jõudmisel, riisub koore.

Mitte just päris monopolina, küll aga enamikes maakondades domineeriva ettevõttena on Elektrilevil võimalik hange lihtsalt võita. Ning hakkab siis oma äriplaanist lähtuvalt internetioperaatoritele kehtestama võrgutasu tariife. Ehk tõenäoliselt hakkavad tulevikus hõreasustusega piirkondades netiteenuste tarbijatel olema võrgutasud samas proportsioonis tellitava teenuse eest makstuga.

Variant, et kohalikud omavalitsusühendused saanuks soodsa ja kiire interneti tagamisega teha tõhusat regionaalpoliitikat, on nüüd minister Palo poolt sisuliselt nullitud. Kui lähebki nii, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatava hanke võidab Elektrilevi, siis kõige suuremaks kaotajaks on justnimelt Viimsi vald. Sest Viimsis Elektrilevil võrku pole ning kiiret internetti rannaküladesse niipea ei tule.

Tragikoomiline puänt?

Kuna minister Palo ebastabiilne juhtimisstiil süveneb, võib koduerakond ta koalitsioonipartnerite survel ühel hetkel valitsusest tagasi kutsuda. Uskudes Palo valimiste eel räägitud jutte, asub ta siis Viimsi volikogu liikmeks, kus sotside koalitsioonipartneriteks on Reformierakond, kelle põhiliseks valimislubaduseks oli valda lähiaastatel nn tarkade töökohtade hoogne loomine, mis teadupärast sõltuvad väga otseselt sellest, kuhu ja kui kiiresti internet jõuab.

Kuidas ja kelle poolt kogu see tekitatud segapuder ära helbitakse, pole veel teada. Küll aga saab juba praegu tõdeda, et kui minister Palo koob võrku, siis kohalikud kogukonnad tõmmatakse kuivale.